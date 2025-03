Combattre les distractions mentales au travail

Les distractions sont nombreuses. Des distractions environnementales (ce collègue qui parle fort au téléphone) aux distractions numériques (ce tweet que vous avez fait avant le déjeuner et que vous ne pouvez pas vous empêcher de vérifier) en passant par les distractions sociales (la personne du bureau voisin qui veut vous raconter son week-end), il y a toujours quelque chose pour nous éloigner de notre travail. Certains rapports indiquent que nous sommes distraits toutes les 40 secondes de notre travail, tandis que d'autres soulignent qu'il peut nous falloir près d'une demi-heure pour nous remettre au travail après une interruption. Dans la série "Trouver son centre d'intérêt", nous nous pencherons chaque mois sur un type de distraction différent et vous donnerons des conseils sur la manière de faire abstraction du bruit de fond et de trouver votre rythme de travail.

Se débarrasser de l'habitude des distractions

Êtes-vous un rêveur ? Vous consultez régulièrement les médias sociaux ? Ou peut-être pensez-vous être l'une de ces rares licornes qui sont réellement douées pour le multitâche. Les distractions mentales sont ces petites pensées et tâches qui nous détournent de ce que nous sommes censés faire. Pour moi, c'est la liste interminable des choses à faire - payer cette facture, organiser une sortie pour les enfants, répondre à des e-mails, noter des plans de repas. Ces choses semblent importantes, alors il est facile d'oublier qu'elles ne sont pas urgentes. Avant même de s'en rendre compte, on s'est déconcentré "juste un instant", pour revenir à son travail en ayant perdu toute concentration. Linda Stone, ancienne consultante chez Apple et Microsoft, appelle cela l'attention partielle continue. Mais heureusement, il existe des moyens d'y remédier.

Définir l'ordre du jour

Les réunions sont un moment classique où l'esprit des gens s'égare. Si vous avez convoqué la réunion, commencez par établir un ordre du jour clair et partagé (https://doodle.com/en/resources/blog/new-years-resolutions-hold-better-meetings-in-2019/), et ne laissez personne le faire dérailler ! Indiquez clairement que vous vous en tiendrez à l'ordre du jour. Au cours d'une discussion ouverte, faites savoir immédiatement aux participants si leur point de discussion sort du cadre de la réunion.

Vérifiez avant de commencer.

Commencez les réunions en prenant l'habitude de vous enregistrer. Donnez à chaque participant quelques instants pour faire part de ses réflexions et de son état d'esprit actuel. Cette brève occasion de réfléchir peut aider les gens à se débarrasser des distractions personnelles et à se concentrer sur le travail à accomplir.

Gardez le cap !

En tant que participant à une réunion, il peut être encore plus facile de voir son esprit dériver. Pour éviter les distractions mentales, commencez par refuser d'assister aux réunions qui ne vous concernent pas vraiment (si vous le pouvez). Résistez à la tentation de consulter vos e-mails en plaçant vos appareils hors de vue, et si vous apportez un bloc-notes, posez le stylo sur la table, sauf si vous prenez des notes. Essayez de maintenir un contact visuel avec la personne qui parle, pour vous aider à rester concentré.

Pour les personnes qui ont généralement du mal à se concentrer, comme les adultes souffrant de TDA ou de TDAH, M. Monster suggère un certain nombre de tactiques pour rester concentré, allant de la prise d'une collation à la pratique d'un exercice physique avant le début de la réunion.

Méditez pendant une minute.

Même lorsque vous êtes seul devant un bureau, il peut être difficile de se concentrer. Si votre esprit saute dans tous les sens, faites un peu de respiration profonde ou de médiation, afin de vous rafraîchir et de vous recentrer.

Demandez-vous à vous engager

Lorsqu'une nouvelle tâche ou un nouveau projet vous vient à l'esprit, trouvez un peu de clarté mentale en vous demandant "Où dois-je me concentrer ?". Chaque fois que vous vous rendez compte que vous êtes distrait, utilisez cette question pour vous réengager dans la tâche sur laquelle vous devez vous concentrer.

Arrêter le chatouillement

Mais qu'en est-il de ces petites distractions qui vous chatouillent le cerveau ? Si vous pensez constamment à d'autres choses que vous pourriez faire, promettez-vous d'y consacrer du temps plus tard. Qu'il s'agisse d'écrire votre liste de courses ou de consulter vos médias sociaux, le fait de réserver un moment spécifique pour le faire plus tard aidera votre cerveau à se concentrer sur le moment présent.

Dans la prochaine partie de "Finding Your Focus", nous examinerons tous les moyens de lutter contre les distractions numériques, qu'il s'agisse des onglets de navigateur toujours ouverts ou du chant des sirènes de votre smartphone.