Portanto ... muitas ... distrações. Desde distrações ambientais* (aquela colega falando alto ao telefone) até distrações digitais* (aquele Tweet que você fez antes do almoço que você não consegue parar de conferir) até distrações sociais* (a pessoa na mesa ao lado que quer lhe contar tudo sobre o seu fim de semana), sempre há algo que nos afasta do nosso trabalho. Alguns relatórios sugerem que estamos distraídos cada 40 segundos de nosso trabalho, enquanto outros apontam que podemos levar quase meia hora para nos acomodarmos de volta ao trabalho após uma interrupção. Na série Finding Your Focus, vamos olhar para um tipo diferente de distração a cada mês, e lhe dar dicas de como bloquear o ruído de fundo e encontrar seu fluxo no trabalho.

Batendo seu hábito de distração*

Você é um sonhador do dia? Um verificador de mídia social em série? Ou talvez você pense que é um daqueles raros unicórnios que são realmente bons em multitarefas. Distrações mentais são aqueles pequenos pensamentos e tarefas que nos afastam do que deveríamos estar fazendo. Para mim, é a lista interminável de tarefas - pagar essa conta, marcar uma data para as crianças, responder alguns e-mails, anotar alguns planos de refeições. Estas coisas parecem importantes, por isso é fácil esquecer que não são urgentes. Antes que você perceba, você quebrou o foco "só por um momento", apenas para voltar ao seu trabalho com sua concentração abalada. Ex-Apple e a consultora da Microsoft Linda Stone chamam-lhe atenção parcial contínua. Mas, felizmente, há maneiras de vencê-lo.

Definir a agenda*

As reuniões são um momento clássico para as mentes das pessoas vaguearem. Se você convocou a reunião, comece com uma agenda clara compartilhada, e não deixe que as pessoas a descarrilem! Deixe claro que você estará aderindo à ordem do dia. Durante qualquer discussão aberta, deixe as pessoas saberem imediatamente se seu ponto de discussão está fora do escopo da reunião.

Averigue antes de começar*

Iniciar reuniões com a prática de check in. Dê a cada participante da reunião alguns momentos para compartilhar o que está pensando e qual é sua mentalidade atual. Esta breve oportunidade de refletir pode ajudar as pessoas a tirar as distrações pessoais do caminho, e focar no trabalho em questão.

Se mantenha no caminho certo*

Como participante de uma reunião, pode ser ainda mais fácil encontrar sua mente à deriva. Para evitar distrações mentais, comece recusando-se a participar de reuniões que não são realmente relevantes para você (se você puder). Resista à tentação de verificar seu e-mail, colocando dispositivos fora de vista, e se você trouxer um bloco de notas, coloque a caneta sobre a mesa, a menos que você esteja tomando notas. Tente manter contato visual com a pessoa que fala, como taco para se manter concentrado.

Para as pessoas que encontram geralmente dificuldades com a atenção, tais como adultos com TDAH ou TDAH, Monster sugere uma série de táticas para se manter concentrado, desde certificar-se de que você tenha lanchado, até fazer algum exercício físico antes do início da reunião.

Meditar por um minuto*

Mesmo quando você está sozinho em frente a uma mesa, pode ser difícil se concentrar. Se você encontrar sua mente pulando, respire fundo ou faça alguma mediação, a fim de refrescar e reorientar sua mente.

Se comprometa a se comprometer*

Quando alguma nova tarefa ou tarefa a ser feita vem à mente, encontre alguma clareza mental perguntando-se: "Onde deveria estar meu foco? Sempre que você perceber que está se distraindo, use a pergunta para se comprometer novamente com a tarefa na qual você precisa se concentrar.

Parar as cócegas*

Mas o que dizer daquelas pequenas distrações que fazem cócegas em seu cérebro? Se você está constantemente pensando em outras coisas que poderia estar fazendo, prometa a si mesmo arranjar tempo para isso mais tarde. Quer seja escrevendo sua lista de compras ou verificando sua mídia social, reservar um tempo específico para fazê-lo mais tarde ajudará seu cérebro a se concentrar no aqui e agora.

Na próxima parte de Finding Your Focus, estaremos analisando todas as formas de vencer as distrações digitais, desde aquelas abas sempre abertas do navegador, até o canto da sereia de seu smartphone.