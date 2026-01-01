Rodzaje spotkań
- Rodzaje spotkań
Czym jest spotkanie w sprawie indywidualnego programu edukacyjnego (IEP)?
- Rodzaje spotkań
Czym jest obrona pracy dyplomowej?
- Rodzaje spotkań
Czym jest spotkanie inauguracyjne?
- Rodzaje spotkań
Czym jest sesja planowania?
- Rodzaje spotkań
Czym jest spotkanie projektowe?
- Rodzaje spotkań
Czym jest pierwsze spotkanie?
- Rodzaje spotkań
Czym jest posiedzenie grupy doradczej?
- Rodzaje spotkań
Czym jest posiedzenie podkomisji?
- Rodzaje spotkań
Czym jest posiedzenie rady?
- Rodzaje spotkań
Czym jest spotkanie dotyczące zawodów drużynowych?