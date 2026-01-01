Spotkania stanowią kluczowy element działalności biznesowej. Są one sposobem na współpracę z kolegami, dzielenie się informacjami i podejmowanie decyzji. Czasami wydaje się (i tak faktycznie jest), że mamy ich zbyt wiele, ale bez nich sprawy raczej nie posuwałyby się do przodu.

Jednak ustalanie terminów spotkań może być też kłopotliwe. Zwłaszcza gdy masz napięty harmonogram, a każdy ma inną dostępność.

Właśnie tu przydają się narzędzia do zmiany terminów spotkań. Pozwalają one zautomatyzować ten proces i uwolnić Cię od niekończącej się wymiany e-maili. Dzięki nim znalezienie terminu dogodnego dla wszystkich staje się proste.

Zobaczmy, jakie korzyści może przynieść Ci narzędzie do zmiany terminów spotkań.

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Dlaczego potrzebujesz narzędzia do zmiany terminów spotkań?

Oprócz tego, że narzędzie do zmiany terminów pozwala uwolnić się od kalendarza, istnieje wiele innych powodów, dla których warto z niego korzystać. Oto kilka z nich:

Masz napięty harmonogram. Jeśli jedno spotkanie goni drugie, a Twoi współpracownicy mają podobny grafik, znalezienie terminu dogodnego dla wszystkich może być trudne. Narzędzie do zmiany terminów spotkań może Ci w tym pomóc, dzięki czemu nie będziesz musiał poświęcać godzin na koordynację.

Ludzie są niedostępni. Czasami po prostu tak się zdarza i nie mają czasu na spotkanie. Być może są poza biurem, na urlopie lub mają inne zobowiązania. Narzędzie do zmiany terminu spotkania może pomóc w znalezieniu terminu, który będzie odpowiadał wszystkim

Chcesz zaoszczędzić czas. Wymiana e-maili lub rozmowy telefoniczne w celu zmiany terminu spotkania mogą być czasochłonne – nie wspominając już o tym, jak bardzo mogą cię to wyczerpać. Narzędzie do zmiany terminów spotkań pomoże ci zaoszczędzić czas dzięki automatyzacji tego procesu.

Jak działają narzędzia do zmiany terminów spotkań?

Narzędzia do zmiany terminu spotkań działają w ten sposób, że wyszukują nowy termin, w którym uczestnicy nie mogą wziąć udziału w wydarzeniu.

Zamiast zaczynać wszystko od nowa i wysyłać e-maile do wszystkich, aby dowiedzieć się, czy mają czas w innym terminie, narzędzia te pozwalają utworzyć ankietę i zaprosić uczestników do głosowania na preferowany przez nich termin.

Następnie narzędzie automatycznie zaproponuje termin, który będzie odpowiadał większości osób.

Jak wybrać odpowiednie narzędzie do zmiany terminu spotkania

Wybierając narzędzie, warto wziąć pod uwagę kilka kwestii:

Funkcje: Niektóre narzędzia do zmiany terminu spotkań oferują więcej funkcji niż inne. Pamiętaj, aby wybrać narzędzie, które posiada funkcje, których potrzebujesz.

Cena: Ceny mogą się znacznie różnić, dlatego warto wybrać narzędzie, które mieści się w Twoim budżecie.

Łatwość obsługi: Niektóre narzędzia są proste w obsłudze, a inne sprawiają wrażenie, jakby do ich obsługi potrzebne było wykształcenie wyższe. Wybierz narzędzie, które łatwo skonfigurować i obsługiwać.

Jeśli szukasz narzędzia, które spełnia wszystkie te wymagania, to Doodle może być właśnie dla Ciebie.

Jako jedno z najpopularniejszych na świecie narzędzi do planowania, możesz znaleźć czas aby z łatwością organizować spotkania i zautomatyzować proces ich rezerwacji. Gdy trzeba zebrać dużą grupę osób, funkcja „Group Poll” pozwala z łatwością znaleźć dogodny termin, a także przełożyć spotkanie za pomocą zaledwie kilku kliknięć.

Booking Page umożliwia rezerwację spotkania poprzez wysłanie linku. Jeśli ktoś nie może pojawić się o zarezerwowanej porze, wystarczy, że wróci na Twoją stronę i wybierze nowy termin. To proste.

Doodle 1:1 umożliwia spotkanie z kimś w cztery oczy – osobiście lub wirtualnie. Wybierz terminy, w których masz czas, i prześlij je osobie, którą zapraszasz. To ona decyduje, który termin jej odpowiada, a gdy już go wybierze, zostanie on dodany do kalendarzy was obojga.

Średnio ludzie oszczędzają około 45 minut tygodniowo w porównaniu z ręcznym organizowaniem spotkań. To czas, który można poświęcić na ważniejsze sprawy.

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Kilka dodatkowych wskazówek dotyczących korzystania z narzędzi do zmiany terminu spotkania

Czasami zmiana terminu spotkania jest konieczna, ale jeśli chcesz uniknąć nieporozumień, spróbuj skorzystać z poniższych wskazówek:

Należy jasno określić cel spotkania. Kiedy utwórz ankietę , pamiętaj, aby zamieścić krótki opis wydarzenia oraz wyjaśnić, dlaczego jest ono ważne. Pomoże to uczestnikom podjąć świadomą decyzję dotyczącą preferowanego terminu.

Daj ludziom wystarczająco dużo czasu na udzielenie odpowiedzi. Nie zamykaj ankiety zbyt wcześnie. Jeśli potrzebujesz odpowiedzi, a jej nie otrzymujesz – spróbuj wysłać przypomnienie.

Bądź elastyczny. Jeśli żadna z proponowanych godzin nie pasuje, bądź gotów pójść na kompromis. Być może trzeba będzie przełożyć spotkanie na późniejszy termin lub inną godzinę.