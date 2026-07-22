Möten är en viktig del av verksamheten. De är ett sätt att samarbeta med kollegor, utbyta information och fatta beslut. Ibland känns det ofta (och så är det också) som om vi har för många möten, men utan dem är det osannolikt att saker och ting skulle gå framåt.

Men det kan också vara besvärligt att boka möten. Särskilt när man har fullt upp och alla har olika tillgänglighet.

Det är här verktyg för att boka om möten kommer in i bilden. De gör det möjligt att automatisera processen och befria dig från långa e-postväxlingar. Istället blir det enkelt att hitta en tid som passar alla.

Låt oss se vad ett verktyg för att boka om möten kan göra för dig.

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Varför behöver du ett verktyg för att boka om möten?

Förutom att det befriar dig från din kalender finns det många skäl att använda ett verktyg för ombokning. Här är några av dem:

Du har ett fullspäckat schema. Om du har möte efter möte och dina kollegor har det likadant kan det vara svårt att hitta en tid som passar alla. Ett verktyg för att boka om möten kan vara till hjälp, så att du slipper lägga timmar på att försöka samordna alla.

Det händer att folk inte är tillgängliga. Ibland är det helt enkelt så att folk inte har tid för ett möte. Kanske är de bortrest, på semester eller har en tidskonflikt. Ett verktyg för att boka om möten kan hjälpa dig att hitta en tid som passar alla.

Du vill spara tid. Att skicka e-post fram och tillbaka eller ringa telefonsamtal för att boka om ett möte kan vara tidskrävande – för att inte tala om hur utmattande det kan vara. Ett verktyg för att boka om möten kan hjälpa dig att spara tid genom att automatisera processen.

Hur fungerar verktyg för att boka om möten?

Verktyg för att boka om möten fungerar genom att hitta en ny tidpunkt när deltagarna inte kan närvara vid ditt evenemang.

I stället för att börja om från början och skicka e-post till alla för att ta reda på om det finns en ny tid som passar dem, kan du med hjälp av dessa verktyg skapa en omröstning och bjuda in deltagarna att rösta på den tid de föredrar.

Verktyget kommer sedan automatiskt att föreslå en tid som passar de flesta.

Så här väljer du rätt verktyg för att boka om möten

När du väljer ett verktyg finns det några saker du bör tänka på:

Funktioner: Vissa verktyg för att boka om möten har fler funktioner än andra. Se till att välja ett verktyg som har de funktioner du behöver.

Pris: Priserna kan variera kraftigt, så välj ett verktyg som passar din budget.

Användarvänlighet: Vissa verktyg är enkla att använda, medan andra ger intryck av att man behöver en högskoleexamen för att kunna hantera dem. Välj ett verktyg som är enkelt att installera och använda.

Om du letar efter ett verktyg som uppfyller alla dessa krav, kan Doodle vara precis vad du behöver.

Som ett av världens mest populära schemaläggningsverktyg kan du hitta en tid för att enkelt kunna träffas och automatisera din process för mötesbokning. När du behöver samla många personer kan gruppomröstningen enkelt hitta en tid och även omboka ett möte med bara några få klick.

Bokningssida gör det möjligt att boka ett möte genom att skicka en länk. Om någon inte kan komma vid den tidpunkt som hen har bokat behöver hen bara gå tillbaka till din sida och välja en ny tidpunkt. Enkelt.

Doodle 1:1 gör det möjligt för dig att träffa någon en-mot-en, antingen fysiskt eller virtuellt. Välj de tider du är ledig och skicka dem till den du bjuder in. Den inbjudna bestämmer vad som passar, och så snart hen väljer en tid läggs den till i båda era kalendrar.

I genomsnitt sparar man cirka 45 minuter per vecka jämfört med att boka möten manuellt. Det är tid som du kan ägna åt viktigare saker.

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Några ytterligare tips för hur man använder verktyg för att boka om möten

Ibland är det nödvändigt att boka om ett möte, men om du vill undvika missförstånd kan du prova att följa dessa tips:

Var tydlig med syftet med mötet. När du skapa en omröstning , se till att inkludera en kort beskrivning av evenemanget och varför det är viktigt. Detta hjälper deltagarna att fatta ett välgrundat beslut om vilken tid de föredrar.

Ge deltagarna tillräckligt med tid att svara. Stäng inte omröstningen för tidigt. Om du behöver ett svar men inte får något – prova att skicka en påminnelse.

Var flexibel. Om det inte finns några tidpunkter som passar, var beredd att kompromissa. Det kan hända att du måste boka om mötet till ett senare datum eller en senare tidpunkt.