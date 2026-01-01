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Poradniki

Jak skonfigurować widok kalendarza w Asanie

Czas czytania: 4 minut
Doodle Content Team
Doodle Content Team

Zaktualizowano: 1 lip 2026

woman with closed laptop

Oto nasz przewodnik dotyczący wyświetlania widoku kalendarzowego w narzędziu do zarządzania zadaniami Asana.

Nie jest wymagana karta kredytowa

Krok pierwszy: Przejście do widoku kalendarza

Po zalogowaniu się do serwisu Asana znajdź projekt, który chcesz wyświetlić w widoku kalendarzowym.

W projekcie znajdź opcję „Kalendarz” na górnym pasku. Kliknięcie tej opcji spowoduje wyświetlenie kalendarza w widoku miesięcznym. Datę początkową można zmienić w ustawieniach.

UWAGA: W widoku kalendarza wyświetlane będą wyłącznie zadania i podzadania z terminami wykonania.

Krok drugi: Tworzenie zadań w widoku kalendarza

Aby utworzyć zadanie w widoku kalendarza, kliknij puste miejsce przy wybranej dacie, wpisz nazwę zadania i naciśnij klawisz „Enter”.

Po utworzeniu zadania możesz je kliknąć, aby zmienić jego szczegóły. Obejmuje to dodanie osoby odpowiedzialnej, terminu wykonania, opisu i innych informacji.

Krok trzeci: Oznaczanie kolorami i zmiana ustawień

Najprostszym sposobem na oznaczenie kalendarza kolorami jest utworzenie „pól niestandardowych” i przypisanie każdemu z nich innego koloru. Następnie, podczas tworzenia zadania, możesz przypisać mu pole niestandardowe, a zadanie przybierze wybrany kolor.

W górnej części kalendarza znajduje się kilka różnych opcji, które możesz zmienić, aby dostosować kalendarz do swoich potrzeb. W prawym górnym rogu możesz zmienić domyślny kolor, włączyć lub wyłączyć wyświetlanie weekendów oraz zapisać domyślny widok.

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