Jak skonfigurować widok kalendarza w Asanie
Zaktualizowano: 1 lip 2026
Oto nasz przewodnik dotyczący wyświetlania widoku kalendarzowego w narzędziu do zarządzania zadaniami Asana.
Nie jest wymagana karta kredytowa
Krok pierwszy: Przejście do widoku kalendarza
Po zalogowaniu się do serwisu Asana znajdź projekt, który chcesz wyświetlić w widoku kalendarzowym.
W projekcie znajdź opcję „Kalendarz” na górnym pasku. Kliknięcie tej opcji spowoduje wyświetlenie kalendarza w widoku miesięcznym. Datę początkową można zmienić w ustawieniach.
UWAGA: W widoku kalendarza wyświetlane będą wyłącznie zadania i podzadania z terminami wykonania.
Krok drugi: Tworzenie zadań w widoku kalendarza
Aby utworzyć zadanie w widoku kalendarza, kliknij puste miejsce przy wybranej dacie, wpisz nazwę zadania i naciśnij klawisz „Enter”.
Po utworzeniu zadania możesz je kliknąć, aby zmienić jego szczegóły. Obejmuje to dodanie osoby odpowiedzialnej, terminu wykonania, opisu i innych informacji.
Krok trzeci: Oznaczanie kolorami i zmiana ustawień
Najprostszym sposobem na oznaczenie kalendarza kolorami jest utworzenie „pól niestandardowych” i przypisanie każdemu z nich innego koloru. Następnie, podczas tworzenia zadania, możesz przypisać mu pole niestandardowe, a zadanie przybierze wybrany kolor.
W górnej części kalendarza znajduje się kilka różnych opcji, które możesz zmienić, aby dostosować kalendarz do swoich potrzeb. W prawym górnym rogu możesz zmienić domyślny kolor, włączyć lub wyłączyć wyświetlanie weekendów oraz zapisać domyślny widok.
Jeśli szukasz prostego sposobu na sprawdzenie dostępności i dokonanie udostępnianie kalendarza To proste – warto wypróbować Doodle. Nasz proces jest uproszczony i zajmuje zaledwie kilka kliknięć.