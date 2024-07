Sådan opsætter du kalendervisning i Asana

Her er vores guide til at få en kalendervisning i produktivitetsværktøjet Asana.

Prøv Doodle Opret din gratis konto - intet kreditkort er påkrævet

Første trin: Kom ind i kalendervisningen

Når du logger ind på Asana, skal du finde det projekt, du vil have en kalendervisning af.

I projektet finder du "Kalender" i den øverste bjælke. Hvis du klikker på den, får du en månedlig kalendervisning. Du kan ændre startdatoen i dine indstillinger.

BEMÆRK: Kun opgaver og underopgaver med forfaldsdatoer vises i kalendervisningen.

Trin to: Opret opgaver i kalendervisningen

For at oprette en opgave i kalendervisningen skal du klikke på det tomme felt på den ønskede dato, indtaste navnet og klikke på "Enter".

Når den er oprettet, kan du klikke på den for at ændre detaljerne. Det inkluderer tilføjelse af en modtager, forfaldsdato, beskrivelse og meget mere.

Trin tre: Farvekodning og ændring af dine indstillinger

Den enkleste måde at farvekode din kalender på er at oprette "brugerdefinerede felter" og give hver af dem en anden farve. Når du så opretter en opgave, kan du tildele den et brugerdefineret felt, og det vil skifte til den farve, du ønsker.

Øverst i din kalender er der en række forskellige muligheder, du kan ændre for at tilpasse din kalender. Øverst til højre kan du ændre standardfarven, slå weekender til eller fra og gemme din standardvisning.

Hvis du leder efter en enkel proces til at finde tilgængelighed og gøre kalenderdeling let, bør du prøve Doodle. Vores proces er strømlinet og tager kun et par klik.