Como configurar a visualização de calendário na Asana

Este é o nosso guia para obter uma visualização de calendário na ferramenta de produtividade Asana.

Etapa um: Entrar na visualização de calendário

Ao fazer login na Asana, encontre o projeto cuja visualização de calendário você deseja.

No projeto, localize "Calendário" na barra superior. Ao clicar nessa opção, você terá uma visualização de calendário mensal. Você pode alterar a data de início em suas configurações.

OBSERVAÇÃO: somente as tarefas e subtarefas com datas de vencimento serão exibidas na visualização do calendário.

Segunda etapa: Criar tarefas na visualização de calendário

Para criar uma tarefa na visualização de calendário, clique no espaço vazio na data desejada, digite o nome e clique em "Enter".

Depois que ela for criada, você poderá clicar nela para alterar os detalhes. Isso inclui adicionar um responsável, data de vencimento, descrição e muito mais.

Terceira etapa: Codificação por cores e alteração das configurações

A maneira mais simples de codificar por cores o seu calendário é criar "Campos personalizados" e dar a cada um deles uma cor diferente. Em seguida, quando você criar uma tarefa, poderá atribuir a ela um campo personalizado e ele mudará para a cor desejada.

Na parte superior do calendário, há várias opções diferentes que podem ser alteradas para personalizar o calendário. No canto superior direito, você pode alterar a cor padrão, ativar ou desativar os fins de semana e salvar a visualização padrão.

