Asana में कैलेंडर व्यू कैसे सेट करें

यहाँ उत्पादकता टूल, Asana में कैलेंडर व्यू प्राप्त करने के लिए हमारी मार्गदर्शिका है।

चरण एक: कैलेंडर दृश्य में जाना

जब आप Asana में लॉग इन करते हैं, तो उस प्रोजेक्ट को खोजें जिसका आप कैलेंडर व्यू देखना चाहते हैं।

परियोजना में, शीर्ष बार पर "Calendar" खोजें। इस पर क्लिक करने से आपको मासिक कैलेंडर दृश्य मिलेगा। आप अपनी सेटिंग्स में प्रारंभ तिथि बदल सकते हैं।

नोट: केवल नियत तारीख वाले कार्य और उप-कार्य ही कैलेंडर दृश्य में दिखाई देंगे।

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चरण दो: कैलेंडर दृश्य में कार्य बनाएँ

कैलेंडर दृश्य में कोई कार्य बनाने के लिए, उस तारीख पर खाली जगह पर क्लिक करें, उसका नाम दर्ज करें और "Enter" दबाएँ।

एक बार जब यह बन जाता है, तो आप विवरण संशोधित करने के लिए उस पर क्लिक कर सकते हैं। इसमें असाइन किए गए व्यक्ति, नियत तारीख, विवरण और अन्य जानकारी जोड़ना शामिल है।

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चरण तीन: कलर कोडिंग और अपनी सेटिंग्स बदलना

अपने कैलेंडर को कलर-कोड करने का सबसे सरल तरीका है "कस्टम फील्ड्स" बनाना और प्रत्येक को अलग-अलग रंग देना। फिर, जब आप कोई टास्क बनाते हैं, तो आप उसे किसी कस्टम फील्ड से जोड़ सकते हैं और वह आपके इच्छित रंग में बदल जाएगा।

आपके कैलेंडर के शीर्ष पर कई अलग-अलग विकल्प हैं जिन्हें आप अपने कैलेंडर को अनुकूलित करने के लिए बदल सकते हैं। शीर्ष दाईं ओर, आप डिफ़ॉल्ट रंग बदल सकते हैं, सप्ताहांत को चालू या बंद कर सकते हैं और अपने डिफ़ॉल्ट दृश्य को सहेज सकते हैं।