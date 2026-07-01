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Så här gör du

Så här ställer du in kalendervyn i Asana

Read Time: 4 minutes
Doodle Editorial Team
Doodle Editorial Team

Updated: 1 juli 2026

woman with closed laptop

Här är vår guide till hur man visar kalendervyn i produktivitetsverktyget Asana.

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Steg 1: Öppna kalendervyn

När du loggar in på Asana letar du upp det projekt som du vill se i kalendervy.

I projektet hittar du ”Kalender” i den övre menyraden. Om du klickar på den får du upp en månadskalender. Du kan ändra startdatumet i inställningarna.

OBS! Endast uppgifter och deluppgifter med förfallodatum visas i kalendervyn.

Steg två: Skapa uppgifter i kalendervyn

För att skapa en uppgift i kalendervyn klickar du på det tomma utrymmet vid det datum du vill ha, skriver in namnet och trycker på ”Enter”.

När den väl har skapats kan du klicka på den för att ändra uppgifterna. Det innebär bland annat att du kan lägga till en ansvarig person, ett förfallodatum, en beskrivning och mycket mer.

Steg tre: Färgkodning och ändring av inställningarna

Det enklaste sättet att färgkoda din kalender är att skapa ”anpassade fält” och tilldela varje fält en egen färg. När du sedan skapar en uppgift kan du tilldela den ett anpassat fält, varpå den får den färg du vill ha.

Längst upp i kalendern finns flera olika inställningar som du kan ändra för att anpassa din kalender. Längst upp till höger kan du ändra standardfärgen, visa eller dölja helger och spara din standardvy.

Om du letar efter ett enkelt sätt att se vilka tider som är lediga och boka delning av kalendrar Det är enkelt – prova gärna Doodle. Vår process är smidig och kräver bara några få klick.

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