Przejdź do głównej treści
Poradniki

Jak ustawić cykliczne spotkanie w Zoomie?

Czas czytania: 3 minut

Nie jest wymagana karta kredytowa.

Zoom Meeting

Konfigurowanie cyklicznych spotkań w Zoomie to wygodny sposób na usprawnienie planowanie nawiązywać i utrzymywać regularne kontakty z zespołem lub klientami.

Spotkania cykliczne sprawdzają się szczególnie dobrze w przypadku cotygodniowych spotkań informacyjnych, szkoleń czy omówień postępów w projektach. Pokażemy Ci krok po kroku, jak utworzyć spotkanie cykliczne w Zoomie.

Zorganizuj swoje następne wirtualne spotkanie w kilka minut, korzystając z bezpłatnego konta w serwisie Doodle

Zaloguj się na swoje konto Zoom

Zaloguj się na swoje konto Zoom, używając swoich danych logowania.

Kliknij „Zaplanuj spotkanie”, aby rozpocząć proces. Wprowadź szczegóły spotkania, takie jak temat, opis, data i godzina. Ustal również częstotliwość spotkań cyklicznych – codziennie, co tydzień lub co miesiąc.

Wybierz częstotliwość powtarzania

W opcji „Cykliczność” wybierz żądany schemat powtarzania spotkań. Możesz wybrać konkretne dni, dni tygodnia lub dostosować cykliczność do własnych potrzeb.

Jeśli ustalono datę zakończenia cyklicznych spotkań, należy ją wpisać w odpowiednim polu.

Dostosuj inne ustawienia, takie jak opcje wideo i audio, wymagania dotyczące rejestracji i inne.

Po skonfigurowaniu wszystkich ustawień kliknij „Zapisz”. Spowoduje to utworzenie cyklu spotkań cyklicznych.

Nie jest wymagana karta kredytowa

Zarządzanie i edycja spotkań cyklicznych

Możesz zarządzać swoimi cyklicznymi spotkaniami z poziomu pulpitu nawigacyjnego Zoom. W razie potrzeby wprowadź zmiany w poszczególnych spotkaniach, dostosuj ustawienia lub zmień schemat cykliczności.

Gdy nadejdzie odpowiedni moment, dołącz do cyklicznego spotkania, korzystając z tego samego linku. Uczestnicy będą również korzystać z tego linku przy każdym kolejnym spotkaniu.

Konfigurując cykliczne spotkania w Zoomie, nie musisz już wielokrotnie planować tego samego spotkania. Dzięki temu wszyscy są na bieżąco, a Ty i Twoi uczestnicy oszczędzacie czas.

Niezależnie od tego, czy organizujesz spotkania informacyjne dla zespołu, czy konsultacje z klientami, regularne spotkania zapewniają spójność i uporządkowanie Twoich kontaktów.

Udostępnij

Powiązane treści

A diverse group of hospital governance officers and senior medical staff collaborate in a hospital boardroom, discussing meeting schedules with digital tools.
Rodzaje spotkań

Jak zaplanować posiedzenie zarządu sieci szpitali: przewodnik dla specjalisty ds. zarządzania

Przeczytaj artykuł
A diverse group of professionals in a community center actively participating in an HR workshop, with a facilitator leading the discussion and participants engaging in decision-making activities.
Rodzaje spotkań

Jak zaplanować warsztaty dotyczące rozwoju talentów w dziale kadr: przewodnik dla kierownika ds. szkoleń i rozwoju

Przeczytaj artykuł
A municipal clerk and a group of elected members in a community center, collaboratively using digital devices to track RSVPs for a town council session.
Rodzaje spotkań

Jak zaplanować posiedzenie rady miejskiej: przewodnik dla sekretarza

Przeczytaj artykuł

Rozwiąż równanie planowania z Doodle