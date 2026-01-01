Jak ustawić cykliczne spotkanie w Zoomie?

Konfigurowanie cyklicznych spotkań w Zoomie to wygodny sposób na usprawnienie planowanie nawiązywać i utrzymywać regularne kontakty z zespołem lub klientami.

Spotkania cykliczne sprawdzają się szczególnie dobrze w przypadku cotygodniowych spotkań informacyjnych, szkoleń czy omówień postępów w projektach. Pokażemy Ci krok po kroku, jak utworzyć spotkanie cykliczne w Zoomie.

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Zaloguj się na swoje konto Zoom

Zaloguj się na swoje konto Zoom, używając swoich danych logowania.

Kliknij „Zaplanuj spotkanie”, aby rozpocząć proces. Wprowadź szczegóły spotkania, takie jak temat, opis, data i godzina. Ustal również częstotliwość spotkań cyklicznych – codziennie, co tydzień lub co miesiąc.

Wybierz częstotliwość powtarzania

W opcji „Cykliczność” wybierz żądany schemat powtarzania spotkań. Możesz wybrać konkretne dni, dni tygodnia lub dostosować cykliczność do własnych potrzeb.

Jeśli ustalono datę zakończenia cyklicznych spotkań, należy ją wpisać w odpowiednim polu.

Dostosuj inne ustawienia, takie jak opcje wideo i audio, wymagania dotyczące rejestracji i inne.

Po skonfigurowaniu wszystkich ustawień kliknij „Zapisz”. Spowoduje to utworzenie cyklu spotkań cyklicznych.

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Zarządzanie i edycja spotkań cyklicznych

Możesz zarządzać swoimi cyklicznymi spotkaniami z poziomu pulpitu nawigacyjnego Zoom. W razie potrzeby wprowadź zmiany w poszczególnych spotkaniach, dostosuj ustawienia lub zmień schemat cykliczności.

Gdy nadejdzie odpowiedni moment, dołącz do cyklicznego spotkania, korzystając z tego samego linku. Uczestnicy będą również korzystać z tego linku przy każdym kolejnym spotkaniu.

Konfigurując cykliczne spotkania w Zoomie, nie musisz już wielokrotnie planować tego samego spotkania. Dzięki temu wszyscy są na bieżąco, a Ty i Twoi uczestnicy oszczędzacie czas.

Niezależnie od tego, czy organizujesz spotkania informacyjne dla zespołu, czy konsultacje z klientami, regularne spotkania zapewniają spójność i uporządkowanie Twoich kontaktów.