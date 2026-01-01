Hur skapar man ett återkommande möte i Zoom?

Att ställa in återkommande möten i Zoom är ett smidigt sätt att effektivisera din schemaläggning hantera och säkerställa regelbundna kontakter med ditt team eller dina kunder.

Återkommande möten är särskilt användbara för veckovisa avstämningar, utbildningar eller projektuppdateringar. Vi guidar dig genom stegen för att skapa ett återkommande möte i Zoom.

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Logga in på ditt Zoom-konto

Logga in på ditt Zoom-konto med dina inloggningsuppgifter.

Klicka på ”Boka ett möte” för att komma igång. Fyll i mötesuppgifterna, såsom ämne, beskrivning, datum och tid. Du anger också hur ofta de återkommande mötena ska hållas – dagligen, veckovis eller månadsvis.

Välj återkommande händelse

Under alternativet ”Återkommande” väljer du önskat mönster för dina återkommande möten. Du kan välja specifika dagar, veckodagar eller anpassa återkommandet efter dina behov.

Om det finns ett slutdatum för de återkommande mötena ska du ange det i det avsedda fältet.

Anpassa andra inställningar, till exempel video- och ljudalternativ, registreringskrav och mycket mer.

När alla inställningar är klara klickar du på ”Spara”. Då skapas den återkommande möteserien.

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Hantera och redigera återkommande möten

Du kan hantera dina återkommande möten från din Zoom-instrumentpanel. Gör ändringar i enskilda möten, justera inställningarna eller ändra återkommandemönstret efter behov.

När det är dags kan du ansluta dig till ditt återkommande möte via samma länk. Deltagarna använder också denna länk vid varje möte.

Genom att skapa återkommande möten i Zoom slipper du att boka samma möte om och om igen. Detta säkerställer att alla är på samma sida och sparar tid både för dig och dina deltagare.

Oavsett om du håller teammöten eller kundmöten bidrar återkommande möten till enhetlighet och struktur i dina kontakter.