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कैसे करें

ज़ूम में आवर्ती मीटिंग कैसे सेट अप करें?

पढ़ने का समय: 3 मिनट

क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है।

Zoom Meeting

ज़ूम में आवर्ती मीटिंग्स सेट करना आपके काम को सुव्यवस्थित करने का एक सुविधाजनक तरीका है। अनुसूचीकरण प्रक्रिया करें और अपनी टीम या ग्राहकों के साथ नियमित बातचीत सुनिश्चित करें।

साप्ताहिक कैच-अप, प्रशिक्षण सत्र या परियोजना अपडेट के लिए आवर्ती बैठकें विशेष रूप से उपयोगी होती हैं। हम आपको Zoom में आवर्ती बैठक बनाने के चरण बताएँगे।

एक मुफ़्त Doodle खाते से मिनटों में अपनी अगली वर्चुअल मीटिंग सेट करें।

अपने ज़ूम खाते में लॉग इन करें

अपने क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके अपने ज़ूम खाते में पहुँचें।

प्रक्रिया शुरू करने के लिए "Schedule a Meeting" पर क्लिक करें। बैठक का विषय, विवरण, तारीख और समय भरें। आप आवर्ती बैठकों की आवृत्ति – दैनिक, साप्ताहिक या मासिक – भी निर्धारित करेंगे।

पुनरावृत्ति चुनें

"Recurrence" विकल्प के अंतर्गत अपनी आवर्ती बैठकों के लिए वांछित पैटर्न चुनें। आप विशिष्ट दिन, सप्ताह के दिन चुन सकते हैं या अपनी आवश्यकताओं के अनुसार पुनरावृत्ति को अनुकूलित कर सकते हैं।

यदि आवर्ती बैठकों की समाप्ति तिथि है, तो उसे उपयुक्त फ़ील्ड में दर्शाएँ।

वीडियो और ऑडियो विकल्प, पंजीकरण आवश्यकताएँ और अन्य सेटिंग्स को अनुकूलित करें।

एक बार सभी सेटिंग्स कॉन्फ़िगर हो जाने के बाद, "Save." पर क्लिक करें। यह आवर्ती बैठक श्रृंखला बनाएगा।

क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है

बार-बार होने वाली बैठकों का प्रबंधन और संपादन करें

आप अपने ज़ूम डैशबोर्ड से अपनी आवर्ती मीटिंग्स का प्रबंधन कर सकते हैं। विशिष्ट उदाहरणों में बदलाव करें, सेटिंग्स समायोजित करें या आवश्यकतानुसार आवृत्ति पैटर्न को संशोधित करें।

जब समय आए, उसी लिंक का उपयोग करके अपनी आवर्ती बैठक में शामिल हों। प्रतिभागी भी बैठक के प्रत्येक सत्र के लिए इसी लिंक का उपयोग करेंगे।

ज़ूम में आवर्ती बैठकें सेट करके, आप बार-बार एक ही बैठक शेड्यूल करने की आवश्यकता को समाप्त कर देते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि सभी एक ही पृष्ठ पर हैं और आपके तथा आपके प्रतिभागियों दोनों का समय बचाता है।

चाहे आप टीम अपडेट कर रहे हों या क्लाइंट परामर्श कर रहे हों, आवर्ती बैठकें आपकी बातचीत में निरंतरता और संरचना प्रदान करती हैं।

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