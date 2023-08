Come impostare una riunione ricorrente in Zoom?

Impostare riunioni ricorrenti in Zoom è un modo conveniente per semplificare il processo di programmazione e garantire interazioni regolari con il team o i clienti.

Le riunioni ricorrenti sono particolarmente utili per gli incontri settimanali, le sessioni di formazione o gli aggiornamenti dei progetti. Vi illustriamo i passaggi per creare una riunione ricorrente in Zoom.

Accedere al proprio account Zoom

Accedete al vostro account Zoom utilizzando le vostre credenziali.

Fare clic su "Pianifica una riunione" per iniziare il processo. Inserite i dettagli della riunione, come l'argomento, la descrizione, la data e l'ora. Potrete anche impostare la frequenza delle riunioni ricorrenti: giornaliera, settimanale o mensile.

Selezionare la ricorrenza

Sotto l'opzione "Ricorrenza", scegliete lo schema desiderato per le riunioni ricorrenti. È possibile scegliere giorni specifici, giorni della settimana o personalizzare la ricorrenza in base alle proprie esigenze.

Se c'è una data di fine per le riunioni ricorrenti, indicarla nel campo appropriato.

Personalizzate altre impostazioni, come le opzioni video e audio, i requisiti di registrazione e altro ancora.

Una volta configurate tutte le impostazioni, fare clic su "Salva". In questo modo verrà creata la serie di riunioni ricorrenti.

Gestione e modifica delle riunioni ricorrenti

È possibile gestire le riunioni ricorrenti dalla dashboard di Zoom. È possibile apportare modifiche a istanze specifiche, regolare le impostazioni o modificare lo schema di ricorrenza, se necessario.

Al momento opportuno, è possibile partecipare alla riunione ricorrente utilizzando lo stesso link. Anche i partecipanti utilizzeranno questo link per ogni istanza della riunione.

Impostando le riunioni ricorrenti in Zoom, si elimina la necessità di programmare ripetutamente la stessa riunione. In questo modo si garantisce che tutti siano sulla stessa pagina e si risparmia tempo sia per voi che per i partecipanti.

Che si tratti di aggiornamenti del team o di consultazioni con i clienti, le riunioni ricorrenti garantiscono coerenza e struttura alle interazioni.