¿Cómo configurar una reunión recurrente en Zoom?

Configurar reuniones recurrentes en Zoom es una forma cómoda de agilizar su proceso de programación y garantizar interacciones regulares con su equipo o clientes.

Las reuniones recurrentes son especialmente beneficiosas para las puestas al día semanales, las sesiones de formación o las actualizaciones de proyectos. Te guiaremos a través de los pasos para crear una reunión recurrente en Zoom.

Accede a tu cuenta de Zoom

Accede a tu cuenta de Zoom utilizando tus credenciales.

Haga clic en "Programar una reunión" para iniciar el proceso. Rellene los detalles de la reunión, como el tema, la descripción, la fecha y la hora. También podrás establecer la frecuencia de las reuniones recurrentes: diaria, semanal o mensual.

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Seleccionar periodicidad

En la opción "Periodicidad", elija el patrón deseado para sus reuniones periódicas. Puedes elegir días concretos, días de la semana o personalizar la recurrencia en función de tus necesidades.

Si hay una fecha de finalización para las reuniones recurrentes, indíquela en el campo correspondiente.

Personalice otros ajustes, como las opciones de vídeo y audio, los requisitos de inscripción, etc.

Una vez configurados todos los ajustes, haz clic en "Guardar". Se creará la serie de reuniones periódicas.

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Gestionar y editar reuniones periódicas

Puede gestionar sus reuniones recurrentes desde su panel de control de Zoom. Realice cambios en instancias específicas, ajuste la configuración o modifique el patrón de recurrencia según sea necesario.

Cuando llegue el momento, únase a su reunión periódica utilizando el mismo enlace. Los participantes también utilizarán este enlace para cada instancia de la reunión.

Al configurar reuniones recurrentes en Zoom, se elimina la necesidad de programar repetidamente la misma reunión. Esto garantiza que todo el mundo esté de acuerdo y ahorra tiempo tanto a usted como a los participantes.

Ya se trate de actualizaciones del equipo o de consultas a clientes, las reuniones periódicas aportan coherencia y estructura a sus interacciones.