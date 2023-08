Como configurar uma reunião recorrente no Zoom?

A configuração de reuniões recorrentes no Zoom é uma maneira conveniente de simplificar seu processo de agendamento e garantir interações regulares com sua equipe ou clientes.

As reuniões recorrentes são particularmente benéficas para atualizações semanais, sessões de treinamento ou atualizações de projetos. Vamos orientá-lo nas etapas para criar uma reunião recorrente no Zoom.

Faça login em sua conta do Zoom

Acesse sua conta Zoom usando suas credenciais.

Clique em "Schedule a Meeting" (Agendar uma reunião) para iniciar o processo. Preencha os detalhes da reunião, como o tópico, a descrição, a data e a hora. Você também definirá a frequência das reuniões recorrentes - diária, semanal ou mensal.

Select Recurrence (Selecionar recorrência)

Na opção "Recurrence" (Recorrência), escolha o padrão desejado para suas reuniões recorrentes. Você pode escolher dias específicos, dias da semana ou personalizar a recorrência com base em suas necessidades.

Se houver uma data final para as reuniões recorrentes, indique-a no campo apropriado.

Personalize outras configurações, como opções de vídeo e áudio, requisitos de registro e muito mais.

Quando todas as configurações estiverem definidas, clique em "Salvar". Isso criará a série de reuniões recorrentes.

Gerenciar e editar reuniões recorrentes

Você pode gerenciar suas reuniões recorrentes a partir do painel do Zoom. Faça alterações em instâncias específicas, ajuste as configurações ou modifique o padrão de recorrência conforme necessário.

Quando chegar a hora, participe de sua reunião recorrente usando o mesmo link. Os participantes também usarão esse link para cada instância da reunião.

Ao configurar reuniões recorrentes no Zoom, você elimina a necessidade de agendar repetidamente a mesma reunião. Isso garante que todos estejam na mesma página e economiza tempo para você e seus participantes.

Quer esteja conduzindo atualizações de equipe ou consultas a clientes, as reuniões recorrentes proporcionam consistência e estrutura às suas interações.