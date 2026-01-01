Comment mettre en place une réunion récurrente dans Zoom ?

La mise en place de réunions récurrentes dans Zoom est un moyen pratique de rationaliser votre processus de planification et d'assurer des interactions régulières avec votre équipe ou vos clients.

Les réunions récurrentes sont particulièrement utiles pour les séances de rattrapage hebdomadaires, les sessions de formation ou les mises à jour de projets. Nous allons vous expliquer les étapes à suivre pour créer une réunion récurrente dans Zoom.

Connectez-vous à votre compte Zoom

Accédez à votre compte Zoom à l'aide de vos identifiants.

Cliquez sur "Programmer une réunion" pour commencer le processus. Remplissez les détails de la réunion tels que le sujet, la description, la date et l'heure. Vous définirez également la fréquence des réunions récurrentes - quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle.

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Sélectionner la récurrence

Sous l'option "Récurrence", choisissez le modèle souhaité pour vos réunions récurrentes. Vous pouvez choisir des jours spécifiques, des jours de la semaine ou personnaliser la récurrence en fonction de vos besoins.

Si une date de fin est prévue pour les réunions récurrentes, indiquez-la dans le champ approprié.

Personnalisez d'autres paramètres tels que les options vidéo et audio, les conditions d'inscription, etc.

Une fois tous les paramètres configurés, cliquez sur "Enregistrer". La série de réunions récurrentes est ainsi créée.

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Gérer et modifier les réunions récurrentes

Vous pouvez gérer vos réunions récurrentes à partir de votre tableau de bord Zoom. Apportez des modifications à des instances spécifiques, ajustez les paramètres ou modifiez le modèle de récurrence si nécessaire.

Le moment venu, rejoignez votre réunion récurrente en utilisant le même lien. Les participants utiliseront également ce lien pour chaque instance de la réunion.

En mettant en place des réunions récurrentes dans Zoom, vous n'avez plus besoin de programmer plusieurs fois la même réunion. Cela permet de s'assurer que tout le monde est sur la même longueur d'onde et de gagner du temps, tant pour vous que pour vos participants.

Qu'il s'agisse de réunions d'équipe ou de consultations avec des clients, les réunions récurrentes apportent de la cohérence et de la structure à vos interactions.