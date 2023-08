Hvordan opretter man et tilbagevendende møde i Zoom?

Opsætning af tilbagevendende møder i Zoom er en praktisk måde at strømline din planlægning proces og sikre regelmæssige interaktioner med dit team eller dine kunder.

Tilbagevendende møder er især fordelagtige til ugentlige opsamlinger, træningssessioner eller projektopdateringer. Vi guider dig gennem trinene til at oprette et tilbagevendende møde i Zoom.

Log ind på din Zoom-konto

Få adgang til din Zoom-konto ved hjælp af dine legitimationsoplysninger.

Klik på "Planlæg et møde" for at begynde processen. Udfyld mødedetaljerne som emne, beskrivelse, dato og tid. Du kan også indstille hyppigheden af de tilbagevendende møder - dagligt, ugentligt eller månedligt.

Vælg gentagelse

Under "Recurrence" skal du vælge det ønskede mønster for dine tilbagevendende møder. Du kan vælge specifikke dage, ugedage eller tilpasse gentagelsen baseret på dine behov.

Hvis der er en slutdato for de tilbagevendende møder, skal du angive den i det relevante felt.

Tilpas andre indstillinger som video- og lydindstillinger, registreringskrav og meget mere.

Når alle indstillinger er konfigureret, skal du klikke på "Gem". Dette opretter den tilbagevendende møderække.

Administrer og rediger tilbagevendende møder

Du kan administrere dine tilbagevendende møder fra dit Zoom-dashboard. Foretag ændringer i specifikke tilfælde, juster indstillinger eller modificer gentagelsesmønsteret efter behov.

Når tiden er inde, kan du deltage i dit tilbagevendende møde via det samme link. Deltagerne vil også bruge dette link til hver forekomst af mødet.

Ved at oprette tilbagevendende møder i Zoom slipper du for at planlægge det samme møde flere gange. Det sikrer, at alle er på samme side, og sparer tid for både dig og dine deltagere.

Uanset om det drejer sig om teamopdateringer eller kundekonsultationer, giver tilbagevendende møder konsistens og struktur til dine interaktioner.