Jak skonfigurować Booking Page, aby bez problemu umawiać spotkania indywidualne

Jeśli prowadzisz firmę, jesteś coachem, nauczycielem lub konsultantem, to zapewne wiesz już, jak uciążliwe może być ustalanie terminów. Poświęcasz zbyt dużo czasu na wymianę e-maili tylko po to, by uzgodnić spotkanie, a jeszcze więcej czasu zajmuje Ci monitorowanie faktur lub przypominanie klientom o płatnościach.

Właśnie dlatego Booking Page zmienia wszystko. Zamiast żonglować kalendarzami i prośbami o płatności, możesz wysłać klientom jeden link, pod którym mogą sprawdzić Twoją dostępność w czasie rzeczywistym, wybrać dogodny termin, otrzymać automatyczne zaproszenie do kalendarza, a nawet dokonać płatności z góry za pośrednictwem Stripe. To tak, jakbyś miał zawsze dostępnego cyfrowego asystenta, który zajmuje się za Ciebie kwestiami logistycznymi. Proces ten jest intuicyjny i w większości oczywisty, ale w tym artykule omówimy proste kroki, dzięki którym szybko i bez obaw skonfigurujesz swoją stronę.

Wypróbuj Doodle Nie jest wymagana karta kredytowa

Co trzeba przygotować przed rozpoczęciem pracy

Aby sprawnie skonfigurować swoją Booking Page, przygotuj następujące niezbędne elementy:

A Konto Doodle

Zsynchronizowany kalendarz (Google, Office 365 lub iCloud)

A Konto Stripe (jeśli chcesz pobierać opłaty bezpośrednio)

Dni i godziny, w których jesteś dostępny na spotkania

Krok po kroku: jak stworzyć Booking Page

Zaloguj się do serwisu Doodle

Na pulpicie nawigacyjnym przejdź do Booking Page — to główne miejsce, w którym będą gromadzone wszystkie Twoje terminy. W przeciwieństwie do jednorazowych ankiet ta strona ma charakter stały. Wystarczy ją skonfigurować raz, a potem można z niej korzystać w dowolnym momencie.

Stwórz tożsamość swojej strony

Tytuł i link: Wybierz jasną, przyjazną dla klienta nazwę, na przykład „Zarezerwuj sesję coachingową” lub „Rozmowa wprowadzająca (15 minut)” .

Doodle generuje link, który można udostępnić (np. Doodle.com/bp/twoje-imię), które można wykorzystać we wszystkich kanałach.

Dodaj kontekst (opcjonalne, ale bardzo przydatne)

Opis: Krótka informacja określająca oczekiwania — co klienci wyniosą z rozmowy.

Wideokonferencje: Połącz Zoom, Google Meet lub Microsoft Teams, a Doodle automatycznie zajmie się linkami do spotkań.

Określ swoją dostępność

Wybierz dni i godziny, w których prowadzisz działalność

Ustaw czas trwania spotkań (15, 30, 60 minut lub wartość niestandardowa)

Dodaj zasady rezerwacji — np. minimalny okres wyprzedzenia lub ograniczenia dotyczące tego, z jakim wyprzedzeniem można dokonać rezerwacji

Twój kalendarz jest zawsze zsynchronizowany, więc nie ma możliwości wystąpienia podwójnych rezerwacji.

Zbierz dane klienta

Zastosowanie pola niestandardowe aby zadać odpowiednie pytania przed rozmową, na przykład:

„Na jakim temacie chciałbyś się skupić?”

„Czy ma Pan jakieś dokumenty, z którymi mógłbym się wcześniej zapoznać?”

Imię i nazwisko oraz adres e-mail są zawsze pobierane automatycznie, dzięki czemu będziesz przygotowany przed rozmową.

Zsynchronizuj z kalendarzem

Połączenie Twojej Booking Page z Google, Office 365 lub iCloud gwarantuje, że nigdy nie dojdzie do podwójnej rezerwacji — terminy są aktualizowane w czasie rzeczywistym.

Otrzymaj zapłatę z góry (opcjonalnie)

Po połączeniu konta Stripe klienci będą dokonywać płatności w momencie rezerwacji. Oznacza to, że:

Nie ma potrzeby wystawiania faktury po fakcie

Nie ma konieczności dochodzenia zaległych płatności

Bezpieczne i płynne transakcje za każdym razem

Jak udostępnić swoją Booking Page

Gdy strona będzie już gotowa, umieść ją tam, gdzie Twoi klienci już nawiązują z Tobą kontakt:

Dodaj to do swojej podpis w wiadomości e-mail

Udostępnij na Opis profilu na LinkedIn, Instagramie lub Twitterze

Wyślij wiadomość przez WhatsApp lub e-mail, gdy ktoś zapyta o Twoją dostępność

Umieść to na swojej stronie strona internetowa lub strona docelowa

Wystarczy jeden link, aby klienci mogli od razu sprawdzić Twoją dostępność, zarezerwować termin, a nawet dokonać płatności — a wszystko to bez żadnego wysiłku z Twojej strony.

Dlaczego ma to znaczenie (dla Ciebie i Twoich klientów)

W gruncie rzeczy Booking Page to nie tylko narzędzie do planowania spotkań — to sposób na budowanie zaufania. Klienci zyskują przejrzystość, wygodę i pewność, że ich czas (i Twój) jest szanowany. Ty zyskujesz z powrotem godziny, które w przeciwnym razie zmarnowałbyś na zadania administracyjne, i unikasz nieprzyjemnych rozmów dotyczących płatności.

Niezależnie od tego, czy oferujesz coaching, doradztwo, sesje terapeutyczne, lekcje czy rozmowy wstępne, Twoja Booking Page pełni rolę Twojej recepcjonistka dostępna przez całą dobę.

Skonfiguruj to raz. Pozwól, by działało w tle. Dzięki temu zyskasz czas, by skupić się na tym, co naprawdę ważne: pomaganiu klientom.

Wskazówka od profesjonalisty: Wielu specjalistów zauważa, że wprowadzenie opłaty z góry znacznie ogranicza liczbę osób, które nie pojawiają się na spotkaniu. Gdy klienci ponoszą koszty przed spotkaniem, są bardziej skłonni do dotrzymania zobowiązania.

Krótko mówiąc: Booking Page z Doodle i Stripe = więcej czasu, mniej kłopotów i płynniejsza obsługa zarówno dla Ciebie, jak i dla osób, którym służysz.