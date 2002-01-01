Se você tem uma empresa, é coach, dá aulas ou presta consultoria, já sabe como o agendamento pode ser doloroso. Você gasta muito tempo enviando e-mails para lá e para cá apenas para combinar uma reunião, e ainda mais tempo acompanhando as faturas ou lembrando os clientes de pagar.

É por isso que ter uma Booking Page muda tudo. Em vez de fazer malabarismos com calendários e solicitações de pagamento, você pode enviar aos clientes um único link em que eles podem ver sua disponibilidade em tempo real, escolher um horário que funcione, receber um convite automático do calendário e até mesmo pagar adiantado por meio do Stripe. É como ter um assistente digital sempre ativo que cuida da logística para você. O processo é intuitivo e, na maioria das vezes, autoexplicativo, mas, neste artigo, abordaremos as etapas simples para que você possa configurar sua página rapidamente e com confiança.

Experimente o Doodle Não é necessário cartão de crédito

O que você precisa antes de começar

Para configurar sua página de reservas sem problemas, você deve ter estes itens essenciais em mãos:

Uma conta do Doodle

Um calendário sincronizado (Google, Office 365 ou iCloud)

Uma conta Stripe (se você quiser receber pagamentos diretamente)

Os dias/horários em que você está disponível para reuniões

Passo a passo: como criar sua página de agendamento

Faça login no Doodle

No painel, navegue até a Booking Page (Página de agendamento) - esse é o hub central onde todos os seus compromissos ficarão. Ao contrário dos eventos de pesquisa de uso único, essa página é permanente. Você pode configurá-la uma vez e reutilizá-la a qualquer momento.

Crie a identidade de sua página

Título e link: Escolha um nome claro e amigável para o cliente, como "Agende uma sessão de coaching" ou "Chamada de introdução (15 minutos)".

O Doodle gera um link compartilhável (por exemplo, doodle.com/bp/seu-nome) para você usar em todos os seus canais.

Adicione contexto (opcional, mas poderoso)

Descrição: Uma breve nota que define as expectativas - o que os clientes obterão da chamada.

Videoconferência: Conecte o Zoom, o Google Meet ou o Microsoft Teams, e o Doodle cuidará dos links de reunião automaticamente.

Defina sua disponibilidade

Escolha os dias e horários em que você está aberto

Defina a duração da reunião (15, 30, 60 minutos ou personalizada)

Adicione regras de agendamento, como períodos mínimos de aviso prévio ou limites de antecedência para o agendamento

Seu calendário permanece sincronizado para que você não possa fazer reservas duplas.

Colete detalhes do cliente

Use campos personalizados para fazer as perguntas certas antes da chamada, como:

"Em que tópico você gostaria de se concentrar?"

"Você tem algum documento para eu analisar com antecedência?"

Você sempre receberá o nome e o e-mail automaticamente, para estar preparado antes da chamada.

Sincronize com seu calendário

Conectar sua Booking Page ao Google, ao Office 365 ou ao iCloud garante que você nunca tenha reservas duplicadas - os compromissos são refletidos em tempo real.

Receba o pagamento adiantado (opcional)

Ao vincular sua conta Stripe, os clientes pagarão quando fizerem a reserva. Isso significa que você não precisa faturar depois:

Não há necessidade de faturar depois do fato

Você não precisará ficar correndo atrás de pagamentos atrasados

Transações seguras e perfeitas, sempre

Como compartilhar sua página de reservas

Quando sua página estiver pronta, coloque-a onde seus clientes já interagem com você:

Adicione-a à sua assinatura de e-mail

Compartilhe na biografia do LinkedIn, Instagram ou Twitter

Envie via WhatsApp ou e-mail quando alguém perguntar sobre sua disponibilidade

Incorpore-a em seu site ou página de destino

Com um link, as pessoas podem ver instantaneamente sua disponibilidade, reservar e até mesmo pagar - tudo sem que você mexa um dedo.

Por que isso é importante (para você e seus clientes)

Em sua essência, uma Booking Page não é apenas uma ferramenta de agendamento - é um gerador de confiança. Os clientes obtêm clareza, conveniência e a certeza de que o tempo deles (e o seu) é respeitado. Você recupera horas que, de outra forma, seriam desperdiçadas com a administração e evita o incômodo acompanhamento de pagamentos.

Quer você ofereça coaching, consultoria, sessões de terapia, aulas ou chamadas de descoberta, sua Booking Page funciona como sua recepcionista sempre ativa.

Você pode configurá-la uma vez. Deixe que ela seja executada em segundo plano. Você terá tempo livre para se concentrar no trabalho que realmente importa: ajudar seus clientes.

Dica profissional: muitos profissionais percebem que a inclusão de pagamento antecipado reduz drasticamente as não comparências. Quando os clientes investem antes da reunião, é mais provável que se comprometam.

Resumindo: uma página de agendamento com Doodle + Stripe = mais tempo, menos problemas e uma experiência mais tranquila para você e para as pessoas que você atende.