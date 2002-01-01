Si tienes un negocio, eres entrenador, profesor o asesor, ya sabes lo dolorosa que puede ser la planificación. Pasas demasiado tiempo enviando correos electrónicos sólo para acordar una reunión, y aún más tiempo haciendo un seguimiento de las facturas o recordando a los clientes que paguen.

Por eso tener una Página de Reservas lo cambia todo. En lugar de hacer malabarismos con calendarios y solicitudes de pago, puedes enviar a los clientes un único enlace en el que pueden ver tu disponibilidad en tiempo real, elegir una hora que les venga bien, recibir una invitación automática del calendario e incluso pagar por adelantado a través de Stripe. Es como tener un asistente digital siempre activo que se ocupa de la logística por ti. El proceso es intuitivo y casi siempre se explica por sí mismo, pero en este artículo te explicaremos los sencillos pasos para que puedas configurar tu página rápidamente y con confianza.

Lo que necesitas antes de empezar

Para configurar tu Página de Reservas sin problemas, ten preparados estos elementos esenciales:

Una cuenta Doodle

Un calendario sincronizado (Google, Office 365 o iCloud)

Una cuenta de Stripe (si quieres cobrar los pagos directamente)

Los días/horas en los que estás disponible para reuniones

Paso a paso: crear tu Página de Reservas

Inicia sesión en Doodle

Desde tu panel de control, navega a la Página de reservas: este es el eje central donde vivirán todas tus citas. A diferencia de los eventos de encuesta de un solo uso, esta página es permanente. Configúrala una vez y reutilízala en cualquier momento.

Crea la identidad de tu página

Título y enlace: Elige un nombre claro y atractivo para el cliente, como "Reserva una sesión de coaching" o "Llamada introductoria (15 minutos)".

Doodle genera un enlace compartible (por ejemplo, doodle.com/bp/tu-nombre) para utilizarlo en todos tus canales.

Añade contexto (opcional pero potente)

Descripción: Una breve nota que establezca las expectativas: qué obtendrán los clientes de la llamada.

Videoconferencia: Conecta Zoom, Google Meet o Microsoft Teams, y Doodle gestionará los enlaces de la reunión automáticamente.

Define tu disponibilidad

Elige qué días y a qué horas estás disponible

Establece la duración de las reuniones (15, 30, 60 minutos o personalizada)

Añade reglas de reserva, como periodos mínimos de preaviso o límites a la antelación con la que alguien puede reservar

Tu calendario se mantiene sincronizado para que no sea posible la doble reserva.

Recopila datos del cliente

Utiliza campos personalizados para hacer las preguntas adecuadas antes de la llamada, como por ejemplo

"¿En qué tema te gustaría centrarte?"

"¿Tienes algún documento para que lo revise antes?".

Siempre obtendrás el nombre y el correo electrónico automáticamente, para que estés preparado antes de la llamada.

Sincroniza con tu calendario

Conectando tu Página de reservas a Google, Office 365 o iCloud te aseguras de no tener nunca una doble reserva: las citas se reflejan en tiempo real.

Cobra por adelantado (opcional)

Al vincular tu cuenta de Stripe, los clientes pagarán cuando reserven. Esto significa

No es necesario facturar a posteriori

No tendrás que perseguir pagos atrasados

Transacciones seguras y fluidas en todo momento

Cómo compartir tu Página de Reservas

Una vez que tu página esté lista, colócala donde tus clientes ya interactúan contigo:

Añádela a tu firma de correo electrónico

Compártela en la biografía de LinkedIn, Instagram o Twitter

Envíala por WhatsApp o correo electrónico cuando alguien pregunte por tu disponibilidad

Incrústala en tu sitio web o página de destino

Con un enlace, la gente puede ver instantáneamente tu disponibilidad, reservar e incluso pagar, todo ello sin que muevas un dedo.

Por qué es importante (para ti y para tus clientes)

En esencia, una Página de Reserva no es sólo una herramienta de programación, sino que genera confianza. Los clientes obtienen claridad, comodidad y la seguridad de que se respeta su tiempo (y el tuyo). Recuperas horas que de otro modo se perderían en tareas administrativas y evitas incómodos seguimientos de pagos.

Tanto si ofreces coaching, consultoría, sesiones de terapia, clases o llamadas de descubrimiento, tu Página de Reservas actúa como tu recepcionista siempre disponible.

Configúrala una vez. Deja que funcione en segundo plano. Libérate para centrarte en el trabajo que realmente importa: ayudar a tus clientes.

Consejo profesional: Muchos profesionales se dan cuenta de que añadir el pago por adelantado reduce drásticamente las ausencias. Cuando los clientes invierten antes de la reunión, es más probable que se comprometan.

En resumen: una Página de Reservas con Doodle + Stripe = más tiempo, menos problemas y una experiencia más fluida tanto para ti como para las personas a las que atiendes.