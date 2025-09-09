Hvis du driver en virksomhed, er coach, underviser eller konsulent, ved du allerede, hvor besværligt det kan være at planlægge. Du bruger alt for meget tid på at sende e-mails frem og tilbage bare for at aftale et møde, og endnu mere tid på at følge op på fakturaer eller minde kunderne om at betale.

Det er derfor, en bookingside ændrer alt. I stedet for at jonglere med kalendere og betalingsanmodninger kan du sende kunderne et enkelt link, hvor de kan se din tilgængelighed i realtid, vælge et tidspunkt, der fungerer, modtage en automatisk kalenderinvitation og endda betale på forhånd via Stripe. Det er som at have en digital assistent, der altid er på, og som tager sig af logistikken for dig. Processen er intuitiv og for det meste selvforklarende, men i denne artikel gennemgår vi de enkle trin, så du kan få din side sat op hurtigt og med selvtillid.

Prøv Doodle Intet kreditkort påkrævet

Hvad du skal bruge, før du går i gang

For at opsætte din bookingside uden problemer skal du have disse ting klar:

En Doodle-konto

En synkroniseret kalender (Google, Office 365 eller iCloud)

En Stripe-konto (hvis du vil opkræve betalinger direkte)

De dage/tidspunkter, hvor du er tilgængelig for møder

Trin for trin: opbygning af din bookingside

Log ind på Doodle

Fra dit dashboard skal du navigere til Booking Page - detteer det centrale knudepunkt, hvor alle dine aftaler vil blive vist. I modsætning til poll-begivenheder til engangsbrug er denne side permanent. Opret den én gang, og genbrug den når som helst.

Opret din sides identitet

Titel og link: Vælg et klart, kundevenligt navn, f.eks. "Book en coachingsession" eller "Introopkald (15 minutter)".

Doodle genererer et delbart link (f.eks. doodle.com/bp/dit-navn), som du kan bruge på tværs af dine kanaler.

Tilføj kontekst (valgfrit, men effektivt)

Beskrivelse: En kort note, der sætter forventninger - hvad kunderne vil få ud af opkaldet.

Videokonferencer: Tilslut Zoom, Google Meet eller Microsoft Teams, så håndterer Doodle automatisk mødelinks.

Definer din tilgængelighed

Vælg, hvilke dage og tidspunkter du har åbent

Indstil mødets varighed (15, 30, 60 minutter eller brugerdefineret)

Tilføj bookingregler - f.eks. minimumsvarsel eller grænser for, hvor lang tid i forvejen nogen kan booke

Din kalender forbliver synkroniseret, så dobbeltbookinger ikke er mulige.

Indsaml kundeoplysninger

Brug brugerdefinerede felter til at stille de rigtige spørgsmål før opkaldet, f.eks:

"Hvilket emne vil du gerne fokusere på?"

"Har du nogle dokumenter, som jeg kan gennemgå på forhånd?"

Du får altid navn og e-mail automatisk, så du er forberedt inden opkaldet.

Synkroniser med din kalender

Ved at forbinde din bookingside med Google, Office 365 eller iCloud sikrer du, at du aldrig er dobbeltbooket - aftaler afspejles i realtid.

Bliv betalt på forhånd (valgfrit)

Ved at linke din Stripe-konto betaler kunderne, når de booker. Det betyder, at:

Ingen grund til at fakturere bagefter

Ingen jagt på forfaldne betalinger

Sikre, problemfri transaktioner hver gang

Sådan deler du din bookingside

Når din side er klar, skal du placere den der, hvor dine kunder allerede interagerer med dig:

Føj den til din e-mail-signatur

Del den på LinkedIn, Instagram eller Twitter

Send den via WhatsApp eller e-mail, når nogen spørger om din tilgængelighed

Integrer den på din hjemmeside eller landingsside

Med ét link kan folk straks se din tilgængelighed, booke og endda betale - alt sammen uden at du behøver at røre en finger.

Hvorfor det er vigtigt (for dig og dine kunder)

Kernen i en bookingside er ikke bare et planlægningsværktøj - det er en tillidsskaber. Kunderne får klarhed, bekvemmelighed og sikkerhed for, at deres tid (og din) bliver respekteret. Du får timer tilbage, som ellers ville være spildt på administration, og undgår ubehagelige betalingsopfølgninger.

Uanset om du tilbyder coaching, rådgivning, terapisessioner, lektioner eller opdagelsesopkald, fungerer din bookingside som din altid aktive receptionist.

Sæt den op én gang. Lad den køre i baggrunden. Så kan du fokusere på det arbejde, der virkelig betyder noget: at hjælpe dine klienter.

Pro tip: Mange professionelle har bemærket, at betaling på forhånd reducerer no-shows dramatisk. Når kunderne investerer før mødet, er de mere tilbøjelige til at forpligte sig.

Kort sagt: en bookingside med Doodle + Stripe = mere tid, mindre besvær og en bedre oplevelse for både dig og de mennesker, du hjælper.