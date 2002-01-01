Comment créer une page de réservation pour des rendez-vous 1:1 sans effort ?

Que vous soyez gérant d'une entreprise, coach, inspecteur ou consultant, vous savez déjà ce qu'il peut y avoir de pénible à programmer. Vous perdez trop de temps à envoyer des courriels uniquement pour coordonner une rencontre et encore plus de temps à suivre les questions ou à demander aux clients de payer.

Voici pourquoi le fait de disposer d'une page de réservation change tout. En plus de séparer les calendriers et les demandes de paiement, vous pouvez proposer à vos clients un lien unique qui leur permettra de connaître leur disponibilité en temps réel, de choisir un tarif avantageux, de recevoir une invitation automatique sur leur calendrier et de payer par anticipation via Stripe. C'est comme avoir un assistant numérique toujours disponible qui s'occupe de la logistique de votre poste. Le processus est intuitif et en grande partie automatique, mais dans cet article vous illustrerez les étapes simples à suivre pour créer votre page de manière rapide et sûre.

Ce que vous devez faire avant de commencer

Pour configurer votre page de réservation sans problème, vous devez disposer des éléments essentiels :

Un compte Doodle

Un agenda synchronisé (Google, Office 365 ou iCloud)

Un compte Stripe (si vous souhaitez recevoir directement les paiements)

Les jours/heures où vous êtes disponible pour les rencontres

Pas à pas : créez votre page de réservation

Accéder à Doodle

Dans votre tableau de bord, accédez à la page de réservation : il s'agit du centre où se trouvent toutes vos demandes. À la différence des événements de sondage à usage unique, cette page est permanente. Vous pouvez la configurer une fois et l'utiliser à tout moment.

Créez l'identité de votre page

Titre et lien : Choisissez un nom clair et adapté à vos clients, comme "Préparez une séance de coaching " ou "Séance d'introduction (15 minutes)".

Doodle génère un lien permanent (par exemple, doodle.com/bp/nome-tuo) que vous pouvez utiliser dans vos canaux.

Ajouter un commentaire (optionnel mais puissant)

Description : Une brève note définissant les attentes, ainsi que ce que les clients obtiennent du téléphone.

Vidéoconférence : Utilisez Zoom, Google Meet ou Microsoft Teams et Doodle génère automatiquement les liens vers les réunions.

Définissez votre disponibilité

Indiquez les jours et les heures où vous êtes disponible.

Imposez la durée des réunions (15, 30, 60 minutes ou personnalisée).

Ajoutez des règles de préparation, telles que des périodes minimales de préavis ou des limites d'anticipation pour les préparatifs.

Votre calendrier doit être synchronisé afin d'éviter les doubles demandes.

Recueillez les coordonnées de votre client

Utilisez des champs personnalisés pour poser les bonnes questions avant l'appel, comme par exemple :

"Sur quel sujet voulez-vous vous concentrer ?".

"Avez-vous des documents à visionner à l'avance ?".

Vous recevrez toujours automatiquement le nom et l'adresse électronique, de manière à �être prêt avant l'appel.

Synchronisation avec le calendrier

En connectant votre page de saisie à Google, Office 365 ou iCloud, vous n'aurez jamais deux saisies et les rendez-vous seront envoyés en temps réel.

Paiement anticipé (option)

En utilisant votre compte Stripe, les clients paient au moment de la réservation. Cela signifie que :

il n'est pas nécessaire d'envoyer des messages a posteriori

Il n'y a pas de recherche de paiement en cours.

Les transactions sont sûres et sans incident à tout moment.

Comment condenser la page de saisie

Une fois votre page prête, insérez l'endroit où vos clients sont déjà entrés en contact avec vous :

Agissez sur l' adresse de votre courrier électronique

Condamnez votre biographie sur LinkedIn, Instagram ou Twitter

Invitez-les par WhatsApp ou par e-mail lorsque quelqu'un vous demande votre disponibilité.

Insérez un lien sur votre site web ou sur votre page d'atterrissage.

Avec un seul lien, les personnes peuvent voir immédiatement votre disponibilité, prendre un rendez-vous et même payer, le tout sans que vous n'ayez à faire un geste.

Pourquoi est-ce important (pour vous et pour vos clients) ?

Une page de réservation n'est pas seulement un outil de programmation, c'est aussi un outil de confiance. Les clients veulent de l'attention, du confort et la tranquillité que leur temps (et le vôtre) soit respecté. Vous gagnez des heures de travail supplémentaires pour l'amortissement et vous évitez des pertes de revenus successives.

Que vous proposiez du coaching, des consultations, des séances de thérapie, des cours ou des conseils, votre page de réservation fonctionne comme une réceptionniste toujours disponible.

Vous n'avez qu'à la remplir une seule fois. Elle fonctionne en arrière-plan. Vous pouvez vous concentrer sur le travail qui vous intéresse le plus : aider vos clients.

Suggestion : la plupart des professionnels savent que l'ajout d'un paiement anticipé réduit considérablement les absences. Lorsque les clients investissent avant la rencontre, ils sont plus enclins à s'engager.

En bref : une page de paiement avec Doodle + Stripe = plus de temps, moins de problèmes et une expérience plus fluide, tant pour vous que pour les personnes que vous servez.