सहज 1:1 अपॉइंटमेंट्स के लिए बुकिंग पेज कैसे सेट करें

यदि आप कोई व्यवसाय चलाते हैं, कोचिंग करते हैं, पढ़ाते हैं या परामर्श देते हैं, तो आप पहले से ही जानते हैं कि समय-निर्धारण कितना दर्दनाक हो सकता है। आप केवल एक बैठक तय करने के लिए ईमेल आदान-प्रदान में बहुत अधिक समय बिताते हैं, और चालान का अनुसरण करने या ग्राहकों को भुगतान की याद दिलाने में और भी अधिक समय खर्च करते हैं।

यही कारण है कि एक बुकिंग पेज होने से सब कुछ बदल जाता है। कैलेंडर और भुगतान अनुरोधों के साथ जद्दोजहद करने के बजाय, आप ग्राहकों को एक ही लिंक भेज सकते हैं जहाँ वे आपकी रीयल-टाइम उपलब्धता देख सकते हैं, अपनी सुविधा का समय चुन सकते हैं, एक स्वचालित कैलेंडर निमंत्रण प्राप्त कर सकते हैं, और Stripe के माध्यम से अग्रिम भुगतान भी कर सकते हैं। यह एक हमेशा चालू रहने वाले डिजिटल सहायक की तरह है जो आपकी व्यवस्थाओं का ध्यान रखता है। यह प्रक्रिया सहज और अधिकांशतः स्व-स्पष्ट है, लेकिन इस लेख में हम सरल चरणों से गुजरेंगे ताकि आप अपना पेज जल्दी और आत्मविश्वास के साथ सेटअप कर सकें।

Doodle आज़माएँ क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है

शुरू करने से पहले आपको क्या चाहिए

अपने बुकिंग पेज को सुचारू रूप से सेटअप करने के लिए, इन आवश्यक चीज़ों को तैयार रखें:

एक Doodle खाता

एक सिंक किया हुआ कैलेंडर (Google, Office 365, या iCloud)

एक स्ट्राइप खाता (यदि आप सीधे भुगतान एकत्र करना चाहते हैं)

आप बैठकों के लिए किन दिनों/समय पर उपलब्ध हैं

चरण-दर-चरण: अपना बुकिंग पेज बनाएं

Doodle में लॉग इन करें

अपने डैशबोर्ड से, पर जाएँ बुकिंग पेज — यह वह केंद्रीय केंद्र है जहाँ आपकी सभी अपॉइंटमेंट्स रहेंगी। एक बार के पोल इवेंट्स के विपरीत, यह पेज स्थायी है। इसे एक बार सेट करें और कभी भी पुनः उपयोग करें।

अपनी पेज पहचान बनाएँ

शीर्षक और लिंक: एक स्पष्ट, ग्राहक-अनुकूल नाम चुनें, जैसे कोचिंग सत्र बुक करें या परिचयात्मक कॉल (15 मिनट) बिंदु

Doodle एक साझा करने योग्य लिंक उत्पन्न करता है (जैसे, doodle.com/bp/आपका-नाम) अपने सभी चैनलों पर उपयोग करने के लिए।

संदर्भ जोड़ें (वैकल्पिक लेकिन शक्तिशाली)

विवरण: एक संक्षिप्त नोट जो अपेक्षाएँ निर्धारित करता है — ग्राहकों को कॉल से क्या मिलेगा।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग: ज़ूम, गूगल मीट, या माइक्रोसॉफ्ट टीम्स कनेक्ट करें, और Doodle मीटिंग लिंक को स्वचालित रूप से संभाल लेगा।

अपनी उपलब्धता परिभाषित करें

चुनें कि आप किन दिनों और समयों में खुले रहते हैं।

मीटिंग की अवधि निर्धारित करें (15, 30, 60 मिनट, या कस्टम)

बुकिंग नियम जोड़ें — जैसे न्यूनतम सूचना अवधि या यह सीमा कि कोई कितनी पहले बुक कर सकता है।

आपका कैलेंडर सिंक में रहता है, इसलिए दोहरी बुकिंग संभव नहीं है।

ग्राहक का विवरण एकत्र करें

उपयोग करें कस्टम फ़ील्ड्स सही पूर्व-कॉल प्रश्न पूछने के लिए, जैसे:

आप किस विषय पर ध्यान केंद्रित करना चाहेंगे?

क्या आपके पास मेरे समीक्षा के लिए पहले से कोई दस्तावेज़ हैं?

आपको हमेशा नाम और ईमेल स्वचालित रूप से मिलेंगे, ताकि आप कॉल से पहले तैयार रहें।

अपने कैलेंडर के साथ सिंक करें

अपने बुकिंग पेज को Google, Office 365 या iCloud से कनेक्ट करने से यह सुनिश्चित होता है कि आप कभी भी दोहरी बुकिंग न करें—अपॉइंटमेंट्स रीयल टाइम में दिखते हैं।

पहले से भुगतान प्राप्त करें (वैकल्पिक)

अपने Stripe खाते को लिंक करके, ग्राहक बुकिंग करते समय भुगतान करेंगे। इसका मतलब है:

बाद में चालान करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

बकाया भुगतानों का पीछा नहीं करना

हर बार सुरक्षित और निर्बाध लेनदेन

अपना बुकिंग पेज कैसे साझा करें

एक बार आपका पेज तैयार हो जाए, तो इसे वहीं रखें जहाँ आपके ग्राहक पहले से ही आपसे बातचीत करते हैं:

इसे अपने में जोड़ें ईमेल हस्ताक्षर

पर साझा करें लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, या ट्विटर बायो

जब कोई आपकी उपलब्धता पूछे, तो व्हाट्सएप या ईमेल के माध्यम से भेजें।

इसे अपने पर एम्बेड करें वेबसाइट या लैंडिंग पेज

एक लिंक से लोग तुरंत आपकी उपलब्धता देख सकते हैं, बुक कर सकते हैं, और भुगतान भी कर सकते हैं—सब कुछ बिना आपकी एक उंगली उठाए।

यह क्यों मायने रखता है (आपके और आपके ग्राहकों के लिए)

मूल रूप से, एक बुकिंग पेज सिर्फ एक शेड्यूलिंग टूल नहीं है — यह विश्वास बनाने वाला है। ग्राहकों को स्पष्टता, सुविधा और यह आश्वासन मिलता है कि उनके (और आपके) समय का सम्मान किया जाता है। आप प्रशासनिक कार्यों में अन्यथा बर्बाद होने वाले घंटों को वापस पाते हैं और असुविधाजनक भुगतान फॉलो-अप से बचते हैं।

चाहे आप कोचिंग, परामर्श, थेरेपी सत्र, पाठ, या डिस्कवरी कॉल प्रदान कर रहे हों, आपका बुकिंग पेज आपके रूप में कार्य करता है। हमेशा-सक्रिय रिसेप्शनिस्टबिंदु

इसे एक बार सेटअप करें। इसे पृष्ठभूमि में चलने दें। खुद को मुक्त करें ताकि आप वास्तव में महत्वपूर्ण काम पर ध्यान केंद्रित कर सकें: अपने ग्राहकों की मदद करने पर।

Pro टिप: कई पेशेवरों ने देखा है कि अग्रिम भुगतान करने से अनुपस्थितियाँ नाटकीय रूप से कम हो जाती हैं। जब ग्राहक बैठक से पहले भुगतान करते हैं, तो वे प्रतिबद्ध होने की अधिक संभावना रखते हैं।

संक्षेप में: Doodle + स्ट्राइप के साथ एक बुकिंग पेज = आपके और आपके ग्राहकों, दोनों के लिए अधिक समय, कम झंझट और एक सहज अनुभव।