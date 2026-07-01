Så här skapar du en Booking Page för smidiga 1:1-möten

Om du driver ett företag, arbetar som coach, lärare eller konsult vet du redan hur besvärligt det kan vara att planera möten. Du lägger alldeles för mycket tid på att skicka e-post fram och tillbaka bara för att komma överens om ett möte, och ännu mer tid på att följa upp fakturor eller påminna kunder om att betala.

Det är därför Booking Page förändrar allt. Istället för att jonglera med kalendrar och betalningsförfrågningar kan du skicka en enda länk till dina kunder, där de kan se din tillgänglighet i realtid, välja en tid som passar, få en automatisk kalenderinbjudan och till och med betala i förskott via Stripe. Det är som att ha en digital assistent som alltid är tillgänglig och sköter logistiken åt dig. Processen är intuitiv och i stort sett självförklarande, men i den här artikeln går vi igenom de enkla stegen så att du snabbt och säkert kan komma igång med din sida.

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Vad du behöver innan du sätter igång

För att enkelt kunna skapa din Booking Page bör du ha följande nödvändiga uppgifter till hands:

A Doodle-konto

En synkroniserad kalender (Google, Office 365 eller iCloud)

A Stripe-konto (om du vill ta emot betalningar direkt)

De dagar och tider då du är tillgänglig för möten

Steg för steg: så här skapar du din Booking Page

Logga in på Doodle

Gå till följande från din instrumentpanel: Booking Page — det här är den centrala plattformen där alla dina bokningar samlas. Till skillnad från engångsundersökningar är den här sidan permanent. Ställ in den en gång och återanvänd den när som helst.

Skapa en identitet för din sida

Titel och länk: Välj ett tydligt och kundvänligt namn, till exempel ”Boka en coachingsession” eller ”Inledande samtal (15 minuter)” .

Doodle skapar en länk som går att dela (t.ex., doodle.com/bp/ditt-namn) som du kan använda i alla dina kanaler.

Lägg till sammanhang (valfritt men mycket effektivt)

Beskrivning: Ett kort meddelande som klargör vad man kan förvänta sig – vad kunderna kommer att få ut av samtalet.

Videokonferenser: Anslut Zoom, Google Meet eller Microsoft Teams, så sköter Doodle möteslänkarna automatiskt.

Ange när du är tillgänglig

Välj vilka dagar och tider du har öppet

Ställ in möteslängd (15, 30, 60 minuter eller anpassad)

Lägg till bokningsregler – till exempel minimitidsfrister för bokning eller begränsningar för hur långt i förväg man kan boka

Din kalender hålls synkroniserad, så det går inte att boka samma tid flera gånger.

Samla in kunduppgifter

Användning anpassade fält att ställa rätt frågor innan samtalet, till exempel:

”Vilket ämne vill du fokusera på?”

”Har du några dokument som jag kan ta del av i förväg?”

Du får alltid namn och e-postadress automatiskt, så att du är förberedd inför samtalet.

Synkronisera med din kalender

Genom att koppla din Booking Page till Google, Office 365 eller iCloud kan du vara säker på att det aldrig uppstår dubbelbokningar – bokningarna uppdateras i realtid.

Få betalt i förskott (valfritt)

Genom att koppla ditt Stripe-konto kommer kunderna att betala när de bokar. Det innebär att:

Det behövs ingen faktura i efterhand

Ingen påminnelse om förfallna betalningar

Säkra och smidiga transaktioner varje gång

Så här delar du din Booking Page

När din sida är klar lägger du upp den där dina kunder redan interagerar med dig:

Lägg till det i din e-postsignatur

Dela på Biografi på LinkedIn, Instagram eller Twitter

Skicka via WhatsApp eller e-post när någon frågar om din tillgänglighet

Bädda in den på din webbplats eller landningssida

Med en enda länk kan användarna direkt se när du är ledig, boka tid och till och med betala – helt utan att du behöver lyfta ett finger.

Varför detta är viktigt (för dig och dina kunder)

I grund och botten är en Booking Page inte bara ett verktyg för tidsbokning – den bidrar också till att bygga upp förtroende. Kunderna får tydlighet, bekvämlighet och tryggheten i att deras tid (och din) respekteras. Du får tillbaka timmar som annars skulle gå till spillo på administration och slipper obehagliga påminnelser om betalningar.

Oavsett om du erbjuder coaching, rådgivning, terapisamtal, lektioner eller introduktionssamtal fungerar din Booking Page som din receptionist som alltid är tillgänglig.

Ställ in det en gång. Låt det köras i bakgrunden. Få mer tid över till det som verkligen betyder något: att hjälpa dina kunder.

Proffstips: Många yrkesverksamma har märkt att krav på förskottsbetalning minskar antalet uteblivna besök avsevärt. När kunderna betalar innan mötet är det mer troligt att de fullföljer sitt åtagande.

Kort sagt: On a Booking Page with Doodle + Stripe = more time, less hassle and a smoother experience both for you and for the people you help.