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Poradniki

Jak zaprosić osoby na spotkanie w GoToMeeting

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man turned from laptop

Kluczem do udanej sesji w GoToMeeting jest uproszczenie procesu zapraszania uczestników.

Podobnie jak w przypadku dyrygowania orkiestrą symfoniczną, chcesz, aby każdy instrument grał harmonijnie i bez żadnych zakłóceń. Ten przewodnik krok po kroku sprawi, że staniesz się prawdziwym maestro swojego spotkania w GoToMeeting, zapewniając płynny przebieg i wysoką wydajność spotkania.

Nie jest wymagana karta kredytowa

Zacznij od planowania

Pierwszym akordem w symfonii Twoich wirtualnych spotkań jest ustalenie terminu.

Skorzystaj z przyjaznej dla użytkownika funkcji planowania spotkań w GoToMeeting. Utwórz spotkanie, wybierz datę i godzinę oraz ustaw czas trwania spotkania. Ten krok pozwoli Ci przygotować podstawy Twojego wydarzenia.

Planowanie i przygotowania

Teraz nadszedł czas, aby dopracować swoją aranżację.

Zaplanuj porządek obrad, przygotuj materiały i upewnij się, że środowisko wirtualne sprzyja pomyślnemu przebiegowi spotkania. To tak, jakbyś ćwiczył swój występ przed wielkim przedstawieniem.

Wysłać zaproszenia

Tak jak wysyłasz bilety na koncert, tak samo zaproś uczestników na swoje spotkanie.

W aplikacji GoToMeeting wystarczy wpisać adresy e-mail uczestników, a system sam wyśle za Ciebie zaproszenia.

Pamiętaj, aby podać szczegóły dotyczące spotkania, porządek obrad oraz wszelkie niezbędne załączniki.

Poprowadź spotkanie

W dniu spotkania zaloguj się i przygotuj się do poprowadzenia sesji. Rozpocznij spotkanie, zaangażuj uczestników i zachowaj kontrolę, tak jak dyrygent kierujący orkiestrą.

Jeśli szukasz bardziej wydajnego i sprawnego sposobu na planowanie wirtualnych spotkań, warto rozważyć skorzystanie z serwisu Doodle.

Stanowi przyjazną dla użytkownika platformę do planowanie, łatwe planowanie i prowadzenie spotkań.

Doodle ułatwia ten proces, umożliwiając tworzenie spotkań, wysyłanie zaproszeń i potwierdzanie udziału w nich w ciągu zaledwie kilku minut.

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