Sådan inviterer du folk til et GoToMeeting-møde

At afholde en vellykket GoToMeeting-session handler om at forenkle processen med at invitere deltagere.

Ligesom når man orkestrerer en symfoni, skal hvert instrument spille harmonisk uden problemer. Denne trin-for-trin-guide sikrer, at du er maestro på dit GoToMeeting-møde og orkestrerer en problemfri og produktiv oplevelse.

Start med planlægning

Den første tone i din virtuelle mødesymfoni er planlægningen.

Brug GoToMeetings brugervenlige planlægningsfunktion. Opret et møde, vælg en dato og et tidspunkt, og indstil mødets varighed. Dette trin vil lægge fundamentet for din begivenhed.

Planlæg og forbered

Nu er det tid til at finjustere dit arrangement.

Planlæg mødets dagsorden, forbered dit indhold og sørg for, at dit virtuelle miljø er befordrende for et vellykket møde. Det er som at øve din optræden før det store show.

Send invitationer ud

Ligesom du sender koncertbilletter ud, skal du invitere deltagerne til dit møde.

I GoToMeeting kan du gøre det ved at indtaste deres e-mailadresser, så sender systemet invitationerne ud for dig.

Sørg for at inkludere mødedetaljer, dagsorden og eventuelle nødvendige vedhæftede filer.

Vært for mødet

På mødedagen skal du logge ind og være klar til at lede sessionen. Start mødet, engager dine deltagere, og bevar kontrollen ligesom en dirigent, der leder et orkester.

Hvis du leder efter en mere produktiv og strømlinet måde at planlægge dine virtuelle møder på, kan du overveje Doodle.

Det er en brugervenlig platform til planlægning, planlægning og styring af møder.

Doodle forenkler processen, så du kan oprette, invitere og bekræfte møder på få minutter.