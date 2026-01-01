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Guides pratiques

Comment inviter des personnes à une réunion GoToMeeting

Temps de lecture : 3 minutes
man turned from laptop

L'organisation d'une session GoToMeeting réussie consiste à simplifier le processus d'invitation des participants.

Tout comme pour une symphonie, vous souhaitez que chaque instrument joue harmonieusement et sans accroc. Ce guide étape par étape vous permettra d'être le maestro de votre réunion GoToMeeting et d'orchestrer une expérience transparente et productive.

Commencez par la planification

La première note de votre symphonie de réunions virtuelles est la programmation.

Utilisez la fonction de planification conviviale de GoToMeeting. Créez une réunion, choisissez une date et une heure et définissez la durée de la réunion. Cette étape jettera les bases de votre événement.

Planifier et préparer

Il est maintenant temps de peaufiner votre organisation.

Planifiez l'ordre du jour de la réunion, préparez votre contenu et assurez-vous que votre environnement virtuel est propice à une réunion réussie. C'est comme si vous répétiez votre performance avant le grand spectacle.

Envoyez des invitations

Comme pour l'envoi de billets de concert, invitez les participants à votre réunion.

Dans GoToMeeting, vous pouvez le faire en saisissant leur adresse électronique et le système enverra les invitations pour vous.

Veillez à inclure les détails de la réunion, l'ordre du jour et toutes les pièces jointes nécessaires.

Accueillir la réunion

Le jour de la réunion, connectez-vous et soyez prêt à guider la session. Commencez la réunion, engagez vos participants et gardez le contrôle, comme un chef d'orchestre.

Si vous cherchez un moyen plus productif et plus rationnel de planifier vos réunions virtuelles, pensez à Doodle.

Il s'agit d'une plateforme conviviale pour programmer, planifier et gérer des réunions en toute simplicité.

Doodle simplifie le processus en vous permettant de créer, d'inviter et de confirmer des réunions en quelques minutes.

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