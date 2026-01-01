Come invitare le persone a una riunione GoToMeeting
Per organizzare una sessione GoToMeeting di successo è necessario semplificare il processo di invito dei partecipanti.
Proprio come nell'orchestrazione di una sinfonia, è necessario che ogni strumento suoni armoniosamente senza intoppi. Questa guida passo passo vi permetterà di essere il maestro della vostra riunione GoToMeeting, orchestrando un'esperienza produttiva e senza interruzioni.
Iniziare con la pianificazione
La prima nota della sinfonia delle riunioni virtuali è la programmazione.
Utilizzate la funzione di pianificazione intuitiva di GoToMeeting. Create una riunione, scegliete una data e un'ora e impostate la durata della riunione. Questo passo getterà le basi per il vostro evento.
Pianificazione e preparazione
Ora è il momento di mettere a punto la vostra organizzazione.
Pianificate l'ordine del giorno della riunione, preparate i contenuti e assicuratevi che l'ambiente virtuale sia favorevole a una riunione di successo. È come provare la performance prima del grande spettacolo.
Inviare gli inviti
Come per l'invio dei biglietti del concerto, invitate i partecipanti alla riunione.
In GoToMeeting, potete farlo inserendo i loro indirizzi e-mail e il sistema invierà gli inviti per voi.
Assicuratevi di includere i dettagli della riunione, l'ordine del giorno e tutti gli allegati necessari.
Ospitare la riunione
Il giorno della riunione, collegatevi e siate pronti a guidare la sessione. Avviate la riunione, coinvolgete i partecipanti e mantenete il controllo come un direttore d'orchestra.
Se state cercando un modo più produttivo e snello per programmare le vostre riunioni virtuali, prendete in considerazione Doodle.
Offre una piattaforma facile da usare per programmare, pianificare e gestire le riunioni con facilità.
Doodle semplifica il processo, consentendo di creare, invitare e confermare le riunioni in pochi minuti.