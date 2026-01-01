Come invitare le persone a una riunione GoToMeeting

Per organizzare una sessione GoToMeeting di successo è necessario semplificare il processo di invito dei partecipanti.

Proprio come nell'orchestrazione di una sinfonia, è necessario che ogni strumento suoni armoniosamente senza intoppi. Questa guida passo passo vi permetterà di essere il maestro della vostra riunione GoToMeeting, orchestrando un'esperienza produttiva e senza interruzioni.

Iniziare con la pianificazione

La prima nota della sinfonia delle riunioni virtuali è la programmazione.

Utilizzate la funzione di pianificazione intuitiva di GoToMeeting. Create una riunione, scegliete una data e un'ora e impostate la durata della riunione. Questo passo getterà le basi per il vostro evento.

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Pianificazione e preparazione

Ora è il momento di mettere a punto la vostra organizzazione.

Pianificate l'ordine del giorno della riunione, preparate i contenuti e assicuratevi che l'ambiente virtuale sia favorevole a una riunione di successo. È come provare la performance prima del grande spettacolo.

Inviare gli inviti

Come per l'invio dei biglietti del concerto, invitate i partecipanti alla riunione.

In GoToMeeting, potete farlo inserendo i loro indirizzi e-mail e il sistema invierà gli inviti per voi.

Assicuratevi di includere i dettagli della riunione, l'ordine del giorno e tutti gli allegati necessari.

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Ospitare la riunione

Il giorno della riunione, collegatevi e siate pronti a guidare la sessione. Avviate la riunione, coinvolgete i partecipanti e mantenete il controllo come un direttore d'orchestra.

Se state cercando un modo più produttivo e snello per programmare le vostre riunioni virtuali, prendete in considerazione Doodle.

Offre una piattaforma facile da usare per programmare, pianificare e gestire le riunioni con facilità.

Doodle semplifica il processo, consentendo di creare, invitare e confermare le riunioni in pochi minuti.