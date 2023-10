Como convidar pessoas para uma reunião do GoToMeeting

A organização de uma sessão bem-sucedida do GoToMeeting tem tudo a ver com a simplificação do processo de convite aos participantes.

Assim como na orquestração de uma sinfonia, você quer que cada instrumento toque harmoniosamente sem problemas. Este guia passo a passo garantirá que você seja o maestro da sua reunião do GoToMeeting, orquestrando uma experiência perfeita e produtiva.

Comece com o agendamento

A primeira nota da sinfonia de sua reunião virtual é o agendamento.

Use o recurso de agendamento fácil de usar do GoToMeeting. Crie uma reunião, escolha uma data e hora e defina a duração da reunião. Essa etapa estabelecerá a base para seu evento.

Planeje e prepare

Agora, é hora de ajustar sua organização.

Planeje a pauta da reunião, prepare o conteúdo e garanta que o ambiente virtual seja propício para uma reunião bem-sucedida. É como ensaiar sua apresentação antes do grande show.

Enviar convites

Assim como enviar ingressos para shows, convide os participantes para sua reunião.

No GoToMeeting, você pode fazer isso inserindo os endereços de e-mail deles e o sistema enviará os convites para você.

Certifique-se de incluir os detalhes da reunião, a pauta e todos os anexos necessários.

Organize a reunião

No dia da reunião, faça o login e esteja pronto para conduzir a sessão. Inicie a reunião, envolva os participantes e mantenha o controle, assim como um maestro conduzindo uma orquestra.

Se estiver procurando uma maneira mais produtiva e simplificada de agendar suas reuniões virtuais, considere o Doodle.

Ele oferece uma plataforma fácil de usar para agendamento, planejamento e gerenciamento de reuniões com facilidade.

O Doodle simplifica o processo, permitindo que você crie, convide e confirme reuniões em questão de minutos.