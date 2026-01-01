Einladen von Personen zu einer GoToMeeting-Besprechung

Bei der Durchführung einer erfolgreichen GoToMeeting-Sitzung geht es vor allem darum, den Prozess der Teilnehmereinladung zu vereinfachen.

Wie bei der Orchestrierung einer Sinfonie müssen alle Instrumente harmonisch und reibungslos zusammenspielen. Diese Schritt-für-Schritt-Anleitung stellt sicher, dass Sie der Maestro Ihrer GoToMeeting-Sitzung sind und einen reibungslosen und produktiven Ablauf gewährleisten.

Beginnen Sie mit der Planung

Die erste Note in der Symphonie Ihres virtuellen Meetings ist die Terminplanung.

Nutzen Sie die benutzerfreundliche Planungsfunktion von GoToMeeting. Erstellen Sie ein Meeting, wählen Sie ein Datum und eine Uhrzeit und legen Sie die Dauer des Meetings fest. Mit diesem Schritt legen Sie den Grundstein für Ihre Veranstaltung.

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Planen und vorbereiten

Jetzt ist es an der Zeit, die Feinabstimmung Ihrer Veranstaltung vorzunehmen.

Planen Sie die Tagesordnung, bereiten Sie die Inhalte vor und stellen Sie sicher, dass die virtuelle Umgebung für eine erfolgreiche Sitzung geeignet ist. Es ist, als würden Sie Ihren Auftritt vor der großen Show proben.

Einladungen verschicken

Laden Sie die Teilnehmer zu Ihrem Meeting ein, so wie Sie Konzertkarten verschicken.

In GoToMeeting können Sie dies tun, indem Sie die E-Mail-Adressen der Teilnehmer eingeben, und das System verschickt die Einladungen für Sie.

Achten Sie darauf, dass Sie die Besprechungsdetails, die Tagesordnung und alle erforderlichen Anhänge angeben.

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Gastgeber der Besprechung

Am Tag der Besprechung melden Sie sich an und sind bereit, die Sitzung zu leiten. Eröffnen Sie die Sitzung, beziehen Sie die Teilnehmer ein und behalten Sie die Kontrolle, wie ein Dirigent, der ein Orchester leitet.

Wenn Sie auf der Suche nach einer produktiveren und effizienteren Methode zur Planung Ihrer virtuellen Meetings sind, sollten Sie Doodle in Betracht ziehen.

Doodle bietet eine benutzerfreundliche Plattform für die einfache Planung und Verwaltung von Meetings.

Doodle vereinfacht den Prozess und ermöglicht es Ihnen, Meetings in wenigen Minuten zu erstellen, einzuladen und zu bestätigen.