Så här bjuder du in personer till ett GoToMeeting-möte

För att lyckas med ett GoToMeeting-möte handlar det framför allt om att förenkla processen för att bjuda in deltagare.

Precis som när man dirigerar en symfoni vill man att varje instrument ska spela harmoniskt och utan problem. Den här steg-för-steg-guiden hjälper dig att bli dirigenten för ditt GoToMeeting-möte och skapa en smidig och produktiv upplevelse.

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Börja med schemaläggningen

Den första noten i symfonin kring ditt virtuella möte är planeringen.

Använd GoToMeetings användarvänliga schemaläggningsfunktion. Skapa ett möte, välj datum och tid och ange mötets varaktighet. Detta steg lägger grunden för ditt evenemang.

Planera och förbered dig

Nu är det dags att finjustera ditt arrangemang.

Planera mötesagendan, förbered ditt material och se till att din virtuella miljö bidrar till ett lyckat möte. Det är som att repetera inför den stora föreställningen.

Skicka ut inbjudningar

Precis som när du skickar ut konsertbiljetter – bjud in deltagarna till ditt möte.

I GoToMeeting kan du göra detta genom att ange deras e-postadresser, så skickar systemet ut inbjudningarna åt dig.

Se till att ange mötesuppgifter, dagordning och eventuella bilagor.

Vara värd för mötet

På mötesdagen ska du logga in och vara redo att leda mötet. Starta mötet, engagera deltagarna och behåll kontrollen – precis som en dirigent som leder en orkester.

Om du letar efter ett mer produktivt och smidigt sätt att boka dina virtuella möten kan du överväga att använda Doodle.

Den erbjuder en användarvänlig plattform för schemaläggning , planera och hantera möten på ett smidigt sätt.

Doodle förenklar processen och gör det möjligt för dig att skapa, bjuda in till och bekräfta möten på bara några minuter.