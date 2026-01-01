Cómo invitar a gente a una reunión de GoToMeeting
Organizar una sesión de GoToMeeting con éxito consiste en simplificar el proceso de invitación a los participantes.
Al igual que en la orquestación de una sinfonía, usted desea que cada instrumento toque armoniosamente y sin problemas. Esta guía paso a paso garantizará que usted sea el maestro de su reunión de GoToMeeting, orquestando una experiencia fluida y productiva.
Comience con la programación
La primera nota de su sinfonía de reuniones virtuales es la programación.
Utilice la sencilla función de programación de GoToMeeting. Cree una reunión, elija una fecha y hora y establezca la duración de la reunión. Este paso sentará las bases de su evento.
Planificar y preparar
Ahora es el momento de afinar la organización.
Planifique el orden del día de la reunión, prepare el contenido y asegúrese de que el entorno virtual propicia una reunión fructífera. Es como ensayar la actuación antes del gran espectáculo.
Enviar invitaciones
Al igual que envías entradas para un concierto, invita a los participantes a la reunión.
En GoToMeeting, puede hacerlo introduciendo sus direcciones de correo electrónico y el sistema enviará las invitaciones por usted.
Asegúrate de incluir los detalles de la reunión, el orden del día y los archivos adjuntos necesarios.
Organizar la reunión
El día de la reunión, conéctate y prepárate para dirigir la sesión. Inicie la reunión, involucre a los participantes y mantenga el control como un director de orquesta.
Si buscas una forma más productiva y ágil de programar tus reuniones virtuales, piensa en Doodle.
Ofrece una plataforma fácil de usar para programar, planificar y gestionar reuniones con facilidad.
Doodle simplifica el proceso, permitiéndote crear, invitar y confirmar reuniones en cuestión de minutos.