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Guías prácticas

Cómo invitar a gente a una reunión de GoToMeeting

Tiempo de lectura: 3 minutos
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Organizar una sesión de GoToMeeting con éxito consiste en simplificar el proceso de invitación a los participantes.

Al igual que en la orquestación de una sinfonía, usted desea que cada instrumento toque armoniosamente y sin problemas. Esta guía paso a paso garantizará que usted sea el maestro de su reunión de GoToMeeting, orquestando una experiencia fluida y productiva.

Comience con la programación

La primera nota de su sinfonía de reuniones virtuales es la programación.

Utilice la sencilla función de programación de GoToMeeting. Cree una reunión, elija una fecha y hora y establezca la duración de la reunión. Este paso sentará las bases de su evento.

Planificar y preparar

Ahora es el momento de afinar la organización.

Planifique el orden del día de la reunión, prepare el contenido y asegúrese de que el entorno virtual propicia una reunión fructífera. Es como ensayar la actuación antes del gran espectáculo.

Enviar invitaciones

Al igual que envías entradas para un concierto, invita a los participantes a la reunión.

En GoToMeeting, puede hacerlo introduciendo sus direcciones de correo electrónico y el sistema enviará las invitaciones por usted.

Asegúrate de incluir los detalles de la reunión, el orden del día y los archivos adjuntos necesarios.

Organizar la reunión

El día de la reunión, conéctate y prepárate para dirigir la sesión. Inicie la reunión, involucre a los participantes y mantenga el control como un director de orquesta.

Si buscas una forma más productiva y ágil de programar tus reuniones virtuales, piensa en Doodle.

Ofrece una plataforma fácil de usar para programar, planificar y gestionar reuniones con facilidad.

Doodle simplifica el proceso, permitiéndote crear, invitar y confirmar reuniones en cuestión de minutos.

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