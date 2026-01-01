Oto nasz przewodnik dotyczący dostosowywania dostępność za pomocą aplikacji do zarządzania terminami Calendly.

Wypróbuj Doodle Nie jest wymagana karta kredytowa

Krok pierwszy: Dostosuj swój harmonogram

Po założeniu konta otrzymasz standardowy harmonogram. Obejmuje on dni od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 do 17:00.

Jeśli klikniesz na „Dostępność” u góry ekranu, możesz zmienić te godziny.

Jeśli nie chcesz pracować w danym dniu, po prostu kliknij ikonę kosza obok tego dnia, a dzień ten zostanie oznaczony jako niedostępny.

Jeśli chcesz zmienić godziny pracy, wystarczy, że klikniesz na godziny i wpiszesz, o której zaczynasz i kończysz.

Jeśli w danym dniu masz regularne wydarzenia, o których wiesz, że uniemożliwią Ci dostępność, możesz dodać kilka przedziałów dostępności. Kliknij znak „+” po prawej stronie danego dnia. Dzięki temu będziesz mógł ustawić godziny, na przykład od 9:00 do 13:00, a następnie od 15:00 do 17:00.

Krok drugi: Dodanie nadpisania daty

Po prawej stronie harmonogramu znajduje się sekcja „Dodaj nadpisanie daty”. Umożliwia ona dodawanie wyjątków do harmonogramu. Na przykład, chcesz pracować tylko przez pół dnia w pierwszą środę przyszłego miesiąca.

Kliknij przycisk „Dodaj wyjątek dotyczący daty”, a pojawi się kalendarz miesięczny. Znajdź dzień, dla którego chcesz dodać wyjątek, kliknij go, dodaj lub usuń godziny, a następnie kliknij „Zastosuj”. Teraz zmiana ta będzie obowiązywać w wybranym dniu.

Jeśli szukasz prostego sposobu na szybkie rozpoczęcie ustalania terminów, wypróbuj Doodle. W ciągu kilku minut będziesz mógł umówić się na spotkanie z potrzebnymi osobami – całkowicie za darmo, bez konieczności podawania danych karty kredytowej.