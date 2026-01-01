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अपनी Calendly उपलब्धता को कैसे अनुकूलित करें

पढ़ने का समय: 2 मिनट
Doodle Editorial Team
Doodle Editorial Team

अपडेट किया गया: 11 अग॰ 2026

Doodle v Calendly

यहाँ हमारी मार्गदर्शिका है कि आप अपनी को कैसे अनुकूलित करें। उपलब्धता अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट ऐप, कैलेंडली के साथ।

चरण एक: अपना शेड्यूल अनुकूलित करें 

जब आप खाता बनाते हैं, तो आपको एक मानक समय-सारिणी दी जाएगी। यह सोमवार से शुक्रवार, सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक है।

यदि आप स्क्रीन के शीर्ष पर "उपलब्धता" पर क्लिक करते हैं, तो आप इन समयों को बदल सकते हैं।

मान लीजिए आप किसी विशेष दिन काम नहीं करना चाहते, तो बस उस दिन के बगल में कूड़ेदान आइकन पर क्लिक करें और वह अनुपलब्ध हो जाएगा।

यदि आप अपने काम के समय बदलना चाहते हैं, तो आपको बस टाइम्स पर जाकर शुरू और खत्म होने का समय जोड़ना है।

जब आपके पास किसी भी दिन नियमित कार्यक्रम हों जिन्हें आप जानते हैं कि वे आपको अनुपलब्ध कर देंगे, तो आप कई उपलब्धता खंड जोड़ सकते हैं। दिन के दाईं ओर "+" पर क्लिक करें। इससे आप समय निर्धारित कर सकते हैं, जैसे सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक और फिर दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक।

चरण दो: दिनांक ओवरराइड जोड़ना

आपके शेड्यूल के दाईं ओर "Add date override" अनुभाग है। यह आपको अपने शेड्यूल में अपवाद जोड़ने की अनुमति देता है। उदाहरण के लिए, आप अगले महीने की पहली बुधवार को केवल आधा दिन काम करना चाहते हैं।

"Add a date override" पर क्लिक करें और एक मासिक कैलेंडर पॉप अप होगा। जिस दिन आप अपवाद जोड़ना चाहते हैं, उस दिन पर क्लिक करें, समय जोड़ें या हटाएं और "Apply" पर क्लिक करें। अब यह आपके चुने हुए दिन पर होगा।

यदि आप जल्दी से शेड्यूलिंग शुरू करने के लिए एक सरल प्रक्रिया की तलाश में हैं, तो आपको Doodle आज़माना चाहिए। आप मिनटों में मुफ्त में उन लोगों से मिल सकेंगे जिनसे आपको मिलना है – कोई क्रेडिट कार्ड आवश्यक नहीं।

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