Come personalizzare la disponibilità di Calendly

Ecco la nostra guida su come personalizzare la vostra disponibilità con l'app di gestione degli appuntamenti Calendly.

Primo passo: Personalizzare l'agenda

Quando si crea un account, viene fornito un orario standard. Si tratta di un orario dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 17.00.

Facendo clic su "Disponibilità" nella parte superiore della schermata, è possibile modificare questi orari.

Se non si vuole lavorare in un determinato giorno, è sufficiente fare clic sull'icona del cestino accanto al giorno in questione, che diventerà non disponibile.

Se si desidera modificare gli orari di lavoro, è sufficiente selezionare gli orari e aggiungere l'ora di inizio e di fine.

Se durante un giorno avete eventi regolari che vi rendono indisponibili, potete aggiungere più segmenti di disponibilità. Fare clic sul "+" sul lato destro di un giorno. In questo modo è possibile impostare gli orari, ad esempio dalle 9.00 alle 13.00 e poi dalle 15.00 alle 17.00.

Fase due: Aggiunta di una data di esclusione

Sul lato destro dell'orario è presente la sezione "Aggiungi data di superamento". Questa sezione consente di aggiungere eccezioni alla propria pianificazione. Ad esempio, si vuole lavorare solo mezza giornata il primo mercoledì del mese prossimo.

Fare clic su "Aggiungi una data di esclusione" e si aprirà un calendario mensile. Individuare il giorno in cui si desidera aggiungere l'eccezione, fare clic su di esso per aggiungere o rimuovere l'orario e fare clic su "Applica". A questo punto, il giorno prescelto sarà quello giusto.

