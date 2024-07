Sådan tilpasser du din tilgængelighed i Calendly

Her er vores guide til, hvordan du tilpasser din tilgængelighed med appen Calendly, der administrerer aftaler.

Trin et: Tilpas din tidsplan

Når du opretter en konto, får du en standardskema. Denne er mandag til fredag, kl. 9-17.

Hvis du klikker på "Tilgængelighed" øverst på skærmen, kan du ændre disse tider.

Hvis du ikke ønsker at arbejde en bestemt dag, skal du blot klikke på ikonet med papirkurven ved siden af den pågældende dag, så bliver den ikke længere tilgængelig.

Hvis du vil ændre de tidspunkter, du arbejder, skal du blot klikke på tidspunkterne og tilføje, hvornår du starter og slutter.

Når du har regelmæssige begivenheder i løbet af en given dag, som du ved vil gøre dig utilgængelig, kan du tilføje flere tilgængelighedssegmenter. Klik på "+" i højre side af en dag. På den måde kan du angive tidspunkter, f.eks. fra kl. 9 til 13 og derefter fra kl. 15 til kl. 17.

Trin to: Tilføjelse af en datooverskridelse

I højre side af din tidsplan er der afsnittet "Tilføj datooverskridelse". Dette giver dig mulighed for at tilføje undtagelser til din tidsplan. Du ønsker f.eks. kun at arbejde en halv dag den første onsdag i næste måned.

Klik på "Add a date override", og en månedskalender vises. Find den dag, du vil tilføje undtagelsen, klik på den, tilføj eller fjern tidspunkterne, og klik på "Anvend". Dette vil nu ske på den valgte dag.

