Så här anpassar du din tillgänglighet i Calendly

Här är vår guide till hur du anpassar din tillgänglighet med appen Calendly för bokning av möten.

Steg 1: Anpassa ditt schema

När du skapar ett konto får du ett standardarbetsschema. Det gäller måndag till fredag, kl. 09.00–17.00.

Om du klickar på ”Tillgänglighet” högst upp på skärmen kan du ändra dessa tider.

Om du inte vill arbeta en viss dag klickar du bara på papperskorgsikonen bredvid den dagen, så markeras den som otillgänglig.

Om du vill ändra dina arbetstider behöver du bara klicka på tiderna och ange när du börjar och slutar.

Om du har återkommande händelser under en viss dag som du vet kommer att göra dig upptagen kan du lägga till flera tillgänglighetsintervall. Klicka på ”+”-symbolen till höger om en dag. På så sätt kan du ange tidsintervall, till exempel från kl. 09.00 till kl. 13.00 och sedan från kl. 15.00 till kl. 17.00.

Skapa en Doodle

Steg två: Lägga till en datumöverskrivning

Till höger i ditt schema finns avsnittet ”Lägg till undantag”. Här kan du lägga till undantag i ditt schema. Du kanske till exempel bara vill arbeta en halv dag den första onsdagen i nästa månad.

Skapa en Doodle

Klicka på ”Lägg till ett undantag för ett datum” så öppnas en månadskalender. Leta reda på den dag du vill lägga till undantaget, klicka på den, lägg till eller ta bort tider och klicka sedan på ”Verkställ”. Detta kommer nu att gälla för den dag du valt.

Om du letar efter ett enkelt sätt att snabbt komma igång med schemaläggningen bör du prova Doodle. På bara några minuter kan du boka möten med de personer du behöver träffa – helt gratis och utan att behöva ange kreditkortsuppgifter.