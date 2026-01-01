Jak utworzyć typ wydarzenia w Calendly

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Oto nasz przewodnik po tworzeniu wydarzenia za pomocą narzędzie do planowania , Calendly.

Krok pierwszy: Utwórz swoje wydarzenie

Na stronie internetowej Calendly kliknij „Utwórz”, a następnie „Nowy typ wydarzenia”.

Zostanie wyświetlone kilka opcji dotyczących różnych rodzajów wydarzeń. Wybierz tę, która najlepiej odpowiada Twoim potrzebom.

W polu „Co to za wydarzenie?” wpisz nazwę i miejsce spotkania.

W sekcji „Kiedy można rezerwować to wydarzenie?” ustaw zakres dat, czas trwania oraz wszelkie inne istotne informacje dotyczące rezerwacji. Po zakończeniu kliknij przycisk „Zapisz i zamknij” w prawym dolnym rogu.

Krok drugi: Sprawdź, co widzą zaproszeni goście

Na stronie „Utwórz” kliknij opcję „Wyświetl stronę na żywo” w prawym górnym rogu.

Stąd będziesz mógł zobaczyć to samo, co widzą Twoi goście.

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Krok trzeci: Opublikuj swoje wydarzenie

Możesz udostępnić swoje wydarzenie w Calendly na dwa sposoby – za pomocą linku lub e-maila.

Aby udostępnić link, wystarczy przejść do pulpitu nawigacyjnego i kliknąć „Udostępnij”, a następnie „Skopiuj link”.

Możesz następnie umieścić tę informację w wiadomości e-mail, wiadomości błyskawicznej, SMS-ie lub w dowolny inny sposób, w jaki chcesz zaprosić swojego gościa.

Możesz też udostępnić godziny bezpośrednio w wiadomości e-mail. Kliknij „Udostępnij” na pulpicie nawigacyjnym, a następnie „Dodaj godziny do wiadomości e-mail”.

Wybierz godziny i daty, które chcesz dodać do wiadomości e-mail, a następnie kliknij „Kontynuuj”. Skopiuj wyświetlony obrazek i wklej go do wiadomości e-mail.

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