Jak utworzyć typ wydarzenia w Calendly
Zaktualizowano: 1 lip 2026
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Oto nasz przewodnik po tworzeniu wydarzenia za pomocą narzędzie do planowania, Calendly.
Krok pierwszy: Utwórz swoje wydarzenie
Na stronie internetowej Calendly kliknij „Utwórz”, a następnie „Nowy typ wydarzenia”.
Zostanie wyświetlone kilka opcji dotyczących różnych rodzajów wydarzeń. Wybierz tę, która najlepiej odpowiada Twoim potrzebom.
W polu „Co to za wydarzenie?” wpisz nazwę i miejsce spotkania.
W sekcji „Kiedy można rezerwować to wydarzenie?” ustaw zakres dat, czas trwania oraz wszelkie inne istotne informacje dotyczące rezerwacji. Po zakończeniu kliknij przycisk „Zapisz i zamknij” w prawym dolnym rogu.
Krok drugi: Sprawdź, co widzą zaproszeni goście
Na stronie „Utwórz” kliknij opcję „Wyświetl stronę na żywo” w prawym górnym rogu.
Stąd będziesz mógł zobaczyć to samo, co widzą Twoi goście.
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Krok trzeci: Opublikuj swoje wydarzenie
Możesz udostępnić swoje wydarzenie w Calendly na dwa sposoby – za pomocą linku lub e-maila.
Aby udostępnić link, wystarczy przejść do pulpitu nawigacyjnego i kliknąć „Udostępnij”, a następnie „Skopiuj link”.
Możesz następnie umieścić tę informację w wiadomości e-mail, wiadomości błyskawicznej, SMS-ie lub w dowolny inny sposób, w jaki chcesz zaprosić swojego gościa.
Możesz też udostępnić godziny bezpośrednio w wiadomości e-mail. Kliknij „Udostępnij” na pulpicie nawigacyjnym, a następnie „Dodaj godziny do wiadomości e-mail”.
Wybierz godziny i daty, które chcesz dodać do wiadomości e-mail, a następnie kliknij „Kontynuuj”. Skopiuj wyświetlony obrazek i wklej go do wiadomości e-mail.
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