Sådan opretter du en begivenhedstype i Calendly

Her er vores guide til at oprette en begivenhed med planlægningsværktøjet, Calendly.

Trin et: Opret din begivenhed

På Calendly-webstedet skal du klikke på "Opret" og derefter på "Ny begivenhedstype".

Du vil blive præsenteret for et par muligheder for forskellige arrangementstyper. Vælg den, der passer bedst til det, du har brug for.

Indtast navnet og stedet for dit møde i feltet "Hvilken begivenhed er dette?".

I feltet "Hvornår kan folk booke dette arrangement?" indstiller du datointervallet, varigheden og andre vigtige bookingoplysninger.

Når du er færdig, skal du trykke på "Gem og luk" nederst i højre hjørne.

Trin to: Få et eksempel på, hvad dine inviterede ser

På siden "Opret" skal du klikke på "vis live-side" i øverste højre hjørne.

Herfra kan du se, hvad dine gæster ser.

Trin tre: Send din begivenhed

Du kan dele din Calendly-begivenhed på to måder - via link eller e-mail.

Hvis du vil dele linket, skal du blot gå til dit instrumentbræt og klikke på "Share" (Del) og derefter "Copy link" (Kopier link).

Du kan derefter enten tilføje dette til en e-mail, en chatbesked, en sms eller hvordan du vil invitere din gæst.

Alternativt kan du dele tidspunkterne direkte i en e-mail. Klik på "Del" på dit instrumentbræt og derefter på "Tilføj tider til e-mail".

Vælg de tider og datoer, der skal tilføjes til e-mailen, og klik derefter på "Fortsæt". Kopier det viste billede, og indsæt det i din e-mail.

Hvis du leder efter en enklere proces til at oprette en begivenhed hurtigt, bør du prøve Doodle. Vores proces er strømlinet og tager kun et par klik.