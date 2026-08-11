Så här skapar du en händelsetyp i Calendly

Här är vår guide till hur man skapar ett evenemang med schemaläggningsverktyg , Calendly.

Steg 1: Skapa ditt evenemang

På Calendlys webbplats klickar du på ”Skapa” och sedan på ”Ny händelsetyp”.

Du kommer att få upp några alternativ för olika evenemangstyper. Välj det alternativ som bäst passar dina behov.

Ange namn och plats för ditt möte i rutan ”Vad är det för evenemang?”.

I avsnittet ”När kan man boka detta evenemang?” anger du datumintervall, varaktighet och annan viktig bokningsinformation. När du är klar klickar du på ”Spara och stäng” i det nedre högra hörnet.

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Steg två: Förhandsgranska vad dina inbjudna gäster ser

På sidan ”Skapa” klickar du på ”Visa sidan live” i det övre högra hörnet.

Härifrån kan du se samma sak som dina gäster ser.

Steg tre: Skicka in ditt evenemang

Du kan dela ditt Calendly-evenemang på två sätt – via en länk eller via e-post.

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För att dela länken går du helt enkelt till din instrumentpanel och klickar på ”Dela” och sedan på ”Kopiera länk”.

Du kan sedan antingen lägga till detta i ett e-postmeddelande, ett chattmeddelande, ett SMS eller på vilket sätt du än vill bjuda in din gäst.

Du kan också dela tiderna direkt via e-post. Klicka på ”Dela” på din instrumentpanel och sedan på ”Lägg till tider i e-post”.

Välj de tider och datum som ska läggas till i e-postmeddelandet och klicka sedan på ”Fortsätt”. Kopiera bilden som visas och klistra in den i ditt e-postmeddelande.

Om du letar efter ett enklare sätt att snabbt skapa ett evenemang bör du prova Doodle. Vår process är smidig och kräver bara några få klick.