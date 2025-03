Como criar um tipo de evento no Calendly

Registre-se agora Crie uma conta gratuita do Doodle e comece a programar em minutos

Aqui está nosso guia para criar um evento com a ferramenta de agendamento, Calendly.

Etapa um: Crie seu evento

No site do Calendly, clique em "Create" (Criar) e depois em "New Event Type" (Novo tipo de evento).

Você verá algumas opções de diferentes tipos de eventos. Escolha a que melhor se adapta ao que você precisa.

Digite o nome e o local de sua reunião na caixa "What event is this?" (Que evento é esse?).

Em "When can people book this event?" (Quando as pessoas podem reservar este evento?), defina o intervalo de datas, a duração e qualquer outra informação importante sobre a reserva.

Quando terminar, clique em "Save & Close" (Salvar e fechar) no canto inferior direito.

Segunda etapa: Visualize o que seus convidados verão

Na página "Create" (Criar), clique em "view live page" (Exibir página ao vivo) no canto superior direito.

A partir daí, você poderá ver o que seus convidados veem.

Experimente grátis Não é necessário cartão de crédito

Terceira etapa: Envie seu evento

Você pode compartilhar seu evento do Calendly de duas maneiras: por link ou e-mail.

Para compartilhar o link, basta acessar seu painel e clicar em "Compartilhar" e, em seguida, em "Copiar link".

Em seguida, você pode adicionar esse link a um e-mail, mensagem instantânea, texto ou qualquer outra forma de convidar seu convidado.

Como alternativa, você pode compartilhar os horários diretamente em um e-mail. Clique em "Share" (Compartilhar) em seu painel e depois em "Add times to email" (Adicionar horários ao e-mail).

Selecione os horários e as datas a serem adicionados ao e-mail e clique em "Continue" (Continuar). Copie o visual apresentado e cole-o em seu e-mail.

Se estiver procurando um processo mais simples para criar um evento rapidamente, experimente o Doodle. Nosso processo é simplificado e requer apenas alguns cliques.