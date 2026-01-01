Calendly में इवेंट टाइप कैसे बनाएँ

यहाँ हमारे साथ एक इवेंट बनाने की मार्गदर्शिका है। अनुसूचनीकरण उपकरण , कैलेंडली।

चरण एक: अपना इवेंट बनाएँ

Calendly वेबसाइट पर "Create" पर क्लिक करें और फिर "New Event Type" पर।

आपको विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के लिए कुछ विकल्प दिखाए जाएंगे। अपनी ज़रूरत के हिसाब से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें।

"यह कौन सा कार्यक्रम है?" बॉक्स में अपनी बैठक का नाम और स्थान दर्ज करें।

"लोग इस इवेंट को कब बुक कर सकते हैं?" में तारीख की सीमा, अवधि और कोई भी अन्य महत्वपूर्ण बुकिंग जानकारी सेट करें। जब आप कर लें, तो नीचे दाएँ कोने में "सेव और क्लोज़" पर क्लिक करें।

डूडल आज़माएँ

चरण दो: देखें कि आपके आमंत्रित लोग क्या देखेंगे

"Create" पेज पर, ऊपरी दाएँ कोने में "view live page" पर क्लिक करें।

यहाँ से आप देख पाएँगे कि आपके मेहमान क्या देखते हैं।

चरण तीन: अपना इवेंट भेजें

आप अपना Calendly इवेंट दो तरीकों से साझा कर सकते हैं - लिंक या ईमेल द्वारा।

डूडल आज़माएँ

लिंक साझा करने के लिए, बस अपने डैशबोर्ड पर जाएँ और "शेयर" पर क्लिक करें, फिर "लिंक कॉपी करें" चुनें।

फिर आप इसे ईमेल, इंस्टेंट मैसेज, टेक्स्ट या किसी भी अन्य तरीके से अपने अतिथि को आमंत्रित करने के लिए जोड़ सकते हैं।

वैकल्पिक रूप से, आप समय सीधे ईमेल में साझा कर सकते हैं। अपने डैशबोर्ड पर "शेयर" पर क्लिक करें और फिर "ईमेल में समय जोड़ें" चुनें।

ईमेल में जोड़ने के लिए समय और तिथियाँ चुनें, फिर "Continue" पर क्लिक करें। प्रस्तुत दृश्य की प्रतिलिपि बनाएँ और इसे अपने ईमेल में पेस्ट करें।

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