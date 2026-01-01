Jak zorganizować posiedzenie panelu doradczego ds. badań klinicznych: przewodnik dla głównego badacza

Panel doradczy ds. badań klinicznych skupia specjalistów klinicznych, biostatystów oraz ekspertów merytorycznych, których zadaniem jest zapewnienie niezależnego nadzoru naukowego nad badaniem klinicznym lub projektem badawczym. Dla głównego badacza zwołanie tej grupy jest sprawą bezwzględnie konieczną, ale proces ten jest znany z tego, że przebiega bardzo powoli: każdy członek panelu ma ograniczony i nieprzewidywalny czas, w którym jest dostępny. Booking Page Doodle pozwala głównemu badaczowi publikować na bieżąco informacje o dostępności zsynchronizowane z kalendarzem, dzięki czemu każdy klinicysta może samodzielnie zarezerwować termin, bez konieczności przeszukiwania skrzynki odbiorczej.

🎯 Dlaczego planowanie posiedzeń panelu doradczego ds. badań klinicznych się nie udaje

Główny badacz rzadko stanowi wąskie gardło. Wąskim gardłem jest specjalista kliniczny, który jednocześnie prowadzi przychodnię, zasiada w trzech innych komisjach doradczych i odpowiada na e-maile gdzieś między 6 rano a… nigdy. Kiedy główny badacz wysyła e-mail z prośbą „proszę o podanie terminów, w których są Państwo dostępni” do ośmiu członków panelu, odpowiedzi napływają w ośmiu różnych formatach w ciągu pięciu dni roboczych. Zanim główny badacz zdoła je pogodzić w taki sposób, aby uzyskać realny termin, u dwóch członków panelu pojawiają się nowe kolizje i cykl zaczyna się od nowa.

Nie jest to drobna niedogodność. W przypadku panelu doradczego ds. badań klinicznych, działającego w ramach harmonogramu regulacyjnego, dwutygodniowe opóźnienie w ustalaniu terminów może spowodować, że przegląd protokołu nastąpi po upływie terminu składania sprawozdań z dotacji lub okresu przyjmowania wniosków przez komisję IRB. Główny badacz poświęca w rezultacie energię umysłową, którą powinien przeznaczyć na badania naukowe, na kwestie logistyczne związane z harmonogramem.

Problem się pogłębia, gdy uczestnicy panelu znajdują się w różnych strefach czasowych. Hepatolog z Londynu, biostatystyk z Bostonu i rzecznik pacjentów z Vancouver nie mają naturalnego okresu, w którym ich harmonogramy się pokrywają, a główny badacz musi w głowie przeliczać każdy przedział czasowy, w którym są dostępni, zanim w ogóle spróbuje znaleźć wspólny termin.

🛠 W jaki sposób Booking Page rozwiązuje ten problem dla głównego badacza

Booking Page serwisu Doodle udostępnia kierownikowi projektu jeden link, który można udostępniać innym i który odzwierciedla dostępność terminów w kalendarzu w czasie rzeczywistym. Główny badacz łączy swój Kalendarz Google, Microsoft Outlook lub Kalendarz Apple, ustala przedział czasowy, w którym dostępne są terminy spotkań z panelem doradczym (na przykład wtorkowe i czwartkowe popołudnia przez najbliższe trzy tygodnie), oraz określa 30-minutowy czas trwania spotkania z buforem czasowym między spotkaniami, tak aby kolejne rozmowy z panelistami nie nakładały się na siebie.

Każdy specjalista kliniczny, który otrzymuje link, widzi wyłącznie te terminy, które są faktycznie dostępne. Wybiera jeden z nich, wypełnia niestandardowe pytania wstępne skonfigurowane przez głównego badacza (na przykład: „Którą sekcję protokołu recenzujesz?” lub „Czy masz konflikt interesów, który należy zgłosić?”) i potwierdza wybór. Rezerwacja automatycznie trafia do kalendarza głównego badacza i jest powiązana z Google Meet, Zoom, Webex lub Microsoft Teams – w zależności od tego, z której platformy wideokonferencyjnej korzysta dana instytucja badawcza.

Booking Page serwisu Doodle umożliwia dodawanie niestandardowych pytań wstępnych, co oznacza, że kierownik projektu zbiera uporządkowane informacje od każdego uczestnika panelu już w momencie rezerwacji, zamiast musieć o nie prosić później. Integracja kalendarza Doodle obejmuje Kalendarz Google, Microsoft Outlook oraz Kalendarz Apple, dzięki czemu dostępność głównego badacza jest zawsze aktualna, niezależnie od tego, z jakiego systemu korzysta dana instytucja. Booking Page Doodle umożliwia również uwzględnienie czasu buforowego między spotkaniami, co ma znaczenie, gdy główny badacz przechodzi bezpośrednio z rozmowy z panelistami na spotkanie w laboratorium.

Funkcja automatycznego wykrywania strefy czasowej automatycznie rozwiązuje problem związany z różnicami czasowymi między Londynem, Bostonem i Vancouver. Każdy badacz widzi dostępne terminy w swoim lokalnym czasie, co eliminuje częstą przyczynę błędów przy ustalaniu harmonogramów w międzynarodowych panelach doradczych ds. badań klinicznych.

⚙️ Przygotowanie operacyjne dla głównego badacza

Skonfigurowanie Booking Page dla panelu doradczego ds. badań klinicznych zajmuje mniej niż dziesięć minut. Oto kolejność czynności, które powinien wykonać główny badacz.

Najpierw podłącz swój główny kalendarz. Jest to najważniejszy krok, ponieważ pozwala uniknąć nakładania się terminów z innymi zobowiązaniami związanymi z badaniami klinicznymi, konkursami grantowymi i obowiązkami klinicznymi.

Po drugie, należy określić przedział czasowy. W przypadku panelu doradczego ds. badań klinicznych przedział trwający od dwóch do trzech tygodni, z dwoma lub trzema dostępnymi dniami w tygodniu, zapewnia specjalistom wystarczającą elastyczność, by znaleźli dogodny termin, nie pozostawiając jednocześnie okresu rezerwacji tak długim, by członkowie panelu zwlekali z podjęciem decyzji.

Po trzecie, należy ustalić czas trwania poszczególnych sesji oraz rezerwy czasowe. Standardowy czas trwania rozmowy konsultacyjnej poświęconej konkretnemu zagadnieniu wynosi trzydzieści minut. Dziesięciominutowa rezerwa przed i po każdej sesji daje kierownikowi projektu czas na zapoznanie się z odpowiedziami panelistów przed rozpoczęciem rozmowy oraz na sporządzenie notatek bezpośrednio po jej zakończeniu.

Po czwarte, skonfiguruj niestandardowe pytania wstępne. Należy zapytać co najmniej o afiliację instytucjonalną członka panelu, sekcję protokołu, którą ocenia, oraz o wszelkie zgłoszone konflikty interesów. Informacje te są często wymagane do celów formalnej dokumentacji panelu doradczego, a zebranie ich już podczas rejestracji pozwala uniknąć wysyłania osobnego e-maila przed rozmową.

Po piąte, wybierz link do wideokonferencji. Booking Page serwisu Doodle jest zintegrowany z serwisami Google Meet, Zoom, Webex i Microsoft Teams, dzięki czemu wiadomość e-mail z potwierdzeniem, którą otrzymuje każdy panelista, zawiera link umożliwiający natychmiastowe dołączenie do spotkania, bez konieczności ręcznej konfiguracji ze strony kierownika projektu.

Po szóste, udostępnij link. Wklej go do pierwszego e-maila z zaproszeniem skierowanego do panelistów. Ponieważ każdy lekarz samodzielnie rezerwuje termin, kierownik badania nie musi kontaktować się z każdym z osobna w celu potwierdzenia terminów.

W przypadku większych grup doradczych, w których kierownik projektu musi znaleźć jeden termin dogodny dla całej grupy, a nie ustalać indywidualne terminy, funkcja „Group Poll” w serwisie Doodle pozwala kierownikowi projektu zaproponować kilka potencjalnych terminów spotkania i zebrać głosy od maksymalnie 1000 uczestników, z możliwością śledzenia na bieżąco potwierdzeń udziału, dzięki czemu kierownik projektu może od razu sprawdzić, czy zostanie osiągnięty kworum.

Gotowe do użycia szablony Group Poll dla panelu doradczego ds. badań klinicznych

Skorzystaj z dowolnego z poniższych szablonów, aby jednym kliknięciem uruchomić Group Poll dla tego scenariusza. Tytuł, opis i czas trwania są już wypełnione przez link — wystarczy kliknąć, a Group Poll będzie gotowa.

Protocol amendment review session Pre-filled Group Poll, 60 min Start this poll Review the protocol amendment and vote for your availability.

Interim safety data review Pre-filled Group Poll, 90 min Start this poll Vote for your availability to review interim safety data and recommend trial continuation.

Annual panel charter and membership review Pre-filled Group Poll, 60 min Start this poll Review our annual panel charter & membership. Please select all available times.

Recruitment strategy and enrollment review Pre-filled Group Poll, 90 min Start this poll Help PI review enrollment data and advise on recruitment strategy; please vote for.

End-of-study results debrief Pre-filled Group Poll, 30 min Start this poll Join the PI for a 30-min debrief of top-line study results before manuscript submission.

✅ Jakie funkcje oferuje Doodle dla panelu doradczego ds. badań klinicznych

Możliwości Doodle Uwagi Samodzielna rezerwacja z uwzględnieniem dostępności w kalendarzu 🟩 Booking Page; integruje się z Kalendarzem Google, programem Microsoft Outlook oraz Kalendarzem Apple Indywidualne pytania dotyczące przyjęcia podczas rezerwacji 🟩 Należy z wyprzedzeniem zebrać oświadczenia o konflikcie interesów oraz przydzielić sekcje protokołu Czas buforowy między kolejnymi wystąpieniami panelistów 🟩 Zapobiega kolejnym rozmowom telefonicznym dla głównego badacza Linki do wideokonferencji (Google Meet, Zoom, Webex, Microsoft Teams) 🟩 Automatycznie dołączane do wiadomości e-mail z potwierdzeniem Group Poll z monitorowaniem kworum (do 1 000 uczestników) 🟩 Przydatne w sytuacji, gdy cały panel doradczy ds. badań klinicznych musi uzgodnić jeden termin Automatyczne wykrywanie strefy czasowej 🟩 Każdy z panelistów widzi godziny w swoim lokalnym czasie Identyfikacja wizualna (logo i kolor dominujący) ⚠️ Dostępne w wersji Premium Group Polls organized together 🔜 W planie działań; przydatne dla paneli doradczych z udziałem wielu głównych badaczy SMS-y lub powiadomienia push ❌ Wyłącznie przypomnienia e-mailowe

❓ Najczęściej zadawane pytania

Pytanie: Czy kierownik projektu może zbierać oświadczenia o konflikcie interesów za pośrednictwem Booking Page? O: Tak. Booking Page serwisu Doodle umożliwia dodawanie niestandardowych pytań wstępnych, dzięki czemu kierownik projektu może wprowadzić obowiązkowe pole, w którym każdy członek panelu doradczego będzie musiał zadeklarować ewentualne konflikty interesów w momencie dokonywania rezerwacji. Odpowiedź ta jest zapisywana w rejestrze rezerwacji przed rozpoczęciem posiedzenia panelu doradczego.

Pytanie: Co się stanie, jeśli specjalista kliniczny będzie musiał zmienić termin swojego udziału w posiedzeniu panelu doradczego ds. badań klinicznych? O: Lekarz może skorzystać z linku zawartego w wiadomości e-mail z potwierdzeniem, aby anulować dotychczasową rezerwację. Booking Page głównego badacza automatycznie udostępnia wówczas ten termin ponownie, dzięki czemu inny uczestnik panelu lub ten sam lekarz może dokonać nowej rezerwacji bez konieczności ręcznej interwencji ze strony głównego badacza.

Pytanie: Czy kierownik projektu musi utworzyć osobną Booking Page dla każdego panelisty? O: Nie. Strona „One Booking Page” obsługuje wszystkie indywidualne rezerwacje członków panelu doradczego ds. badań klinicznych. Każdy lekarz otrzymuje ten sam link i samodzielnie wybiera dostępny termin. Jeśli kierownik badania (PI) chce zwołać pełny skład panelu w jednym wspólnym terminie, a nie w ramach indywidualnych terminów, odpowiednim narzędziem jest w tym przypadku Group Poll.

Pytanie: Które platformy do wideokonferencji obsługują potwierdzenia wysyłane ze strony Booking Page? O: Booking Page serwisu Doodle jest zintegrowany z aplikacjami Google Meet, Zoom, Webex i Microsoft Teams. Główny organizator wybiera preferowaną platformę podczas konfiguracji, a wiadomość e-mail z potwierdzeniem wysyłana do każdego panelisty automatycznie zawiera link umożliwiający dołączenie do spotkania na tej platformie.

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