Ein Beratungsgremium für klinische Forschung bringt Fachärzte, Biostatistiker und Fachexperten zusammen, um eine unabhängige wissenschaftliche Aufsicht über eine klinische Studie oder Untersuchung zu gewährleisten. Für einen Studienleiter ist die Einberufung dieser Gruppe unverzichtbar, jedoch bekanntermaßen zeitaufwendig: Jeder Ausschussmitglied verfügt nur über ein enges, unvorhersehbares Zeitfenster, in dem es verfügbar ist. Über die Buchungsseite von Doodle kann ein Studienleiter seine Verfügbarkeit in Echtzeit und kalendersynchronisiert veröffentlichen, sodass sich jeder Kliniker direkt selbst einen Termin buchen kann – ohne mühsames Durchforsten des E-Mail-Postfachs.

🎯 Warum die Terminplanung für klinische Forschungsbeiräte oft ins Stocken gerät

Der Projektleiter ist selten der Engpass. Der Engpass ist der Facharzt, der gleichzeitig eine Praxis leitet, in drei weiteren Beratungsgremien sitzt und E-Mails irgendwann zwischen 6 Uhr morgens und „nie“ beantwortet. Wenn ein Projektleiter eine E-Mail mit der Bitte um Angabe der Verfügbarkeit an acht Ausschussmitglieder schickt, treffen die Antworten über fünf Werktage verteilt in acht verschiedenen Formaten ein. Bis der Projektleiter diese zu einem realisierbaren Termin zusammengeführt hat, haben zwei Ausschussmitglieder bereits neue Terminkonflikte, und der Zyklus beginnt von vorne.

Das ist keine Kleinigkeit. Für einen Beratungsausschuss für klinische Forschung, der an behördliche Fristen gebunden ist, kann eine zweiwöchige Verzögerung bei der Terminplanung dazu führen, dass die Protokollprüfung erst nach Ablauf der Berichtsfrist für Fördermittel oder des Einreichungszeitraums für die IRB-Prüfung erfolgt. Der Hauptprüfer muss dann geistige Energie für die Terminplanung aufwenden, die eigentlich der wissenschaftlichen Arbeit gelten sollte.

Das Problem verschärft sich noch, wenn die Diskussionsteilnehmer in verschiedenen Zeitzonen ansässig sind. Ein Hepatologe in London, ein Biostatistiker in Boston und ein Patientenvertreter in Vancouver haben keine natürlichen Überschneidungen in ihren Zeitplänen, und der Studienleiter muss jedes Zeitfenster im Kopf umrechnen, bevor er überhaupt versuchen kann, einen gemeinsamen Termin zu finden.

🛠 Wie eine Buchungsseite dieses Problem für den Projektleiter löst

Über die Buchungsseite von Doodle erhält der Projektleiter einen einzigen, teilbaren Link, der die Verfügbarkeit im Kalender in Echtzeit widerspiegelt. Der Projektleiter verbindet seinen Google-Kalender, Microsoft Outlook oder Apple-Kalender, legt den Zeitraum fest, in dem Termine für das Beratungsgremium verfügbar sind (z. B. Dienstag- und Donnerstagnachmittage für die nächsten drei Wochen), und definiert eine Terminlänge von 30 Minuten mit Pufferzeiten zwischen den Sitzungen, damit aufeinanderfolgende Telefonate mit den Gremiumsmitgliedern nicht ineinander übergehen.

Jeder Facharzt, der den Link erhält, sieht nur die tatsächlich freien Termine. Er wählt einen aus, füllt die vom Hauptprüfer konfigurierten individuellen Aufnahmefragen aus (zum Beispiel: „Welchen Abschnitt des Protokolls prüfen Sie?“ oder „Gibt es bei Ihnen einen Interessenkonflikt, den Sie offenlegen müssen?“) und bestätigt die Eingabe. Der Termin wird automatisch in den Kalender des Hauptuntersuchers eingetragen und je nach der von der Forschungseinrichtung verwendeten Videoplattform mit Google Meet, Zoom, Webex oder Microsoft Teams verknüpft.

Die Buchungsseite von Doodle unterstützt benutzerdefinierte Einleitungsfragen. Das bedeutet, dass der Projektleiter bereits zum Zeitpunkt der Buchung strukturierte Informationen von jedem Diskussionsteilnehmer einholt, anstatt diese erst im Nachhinein einholen zu müssen. Die Kalenderintegration von Doodle umfasst Google Kalender, Microsoft Outlook und Apple Kalender, sodass die Verfügbarkeit des Projektleiters stets korrekt ist, unabhängig davon, welches System die Einrichtung nutzt. Die Buchungsseite von Doodle unterstützt zudem Pufferzeiten zwischen Terminen – ein Detail, das wichtig ist, wenn ein Projektleiter direkt von einem Gespräch mit einem Diskussionsteilnehmer zu einer Laborsitzung übergeht.

Die automatische Zeitzonenerkennung löst das London-Boston-Vancouver-Problem automatisch. Jeder Kliniker sieht die verfügbaren Termine in seiner eigenen Ortszeit, wodurch eine häufige Ursache für Terminierungsfehler in internationalen Beratungsgremien für klinische Forschung beseitigt wird.

⚙️ Organisatorische Rahmenbedingungen für den Projektleiter

Die Einrichtung einer Buchungsseite für ein Beratungsgremium für klinische Forschung dauert weniger als zehn Minuten. Hier ist die Vorgehensweise, die ein Studienleiter befolgen sollte.

Verbinden Sie zunächst Ihren Hauptkalender. Dies ist der wichtigste Schritt überhaupt, da er Doppelbuchungen mit Ihren anderen Verpflichtungen im Rahmen von Studien, Förderausschreibungen und klinischen Aufgaben verhindert.

Zweitens sollte das Zeitfenster festgelegt werden. Bei einem Beratungsgremium für klinische Forschung bietet ein Zeitfenster von zwei bis drei Wochen mit zwei oder drei verfügbaren Tagen pro Woche den Fachärzten genügend Flexibilität, um einen Termin zu finden, ohne dass der Buchungszeitraum so lange offen bleibt, dass die Gremiumsmitglieder die Entscheidung hinauszögern.

Drittens: Legen Sie die Dauer der Zeitfenster und die Pufferzeiten fest. 30 Minuten sind der Standard für ein gezieltes Beratungsgespräch. Ein Puffer von jeweils zehn Minuten vor und nach jedem Zeitfenster gibt dem Projektleiter Zeit, die Antworten der Diskussionsteilnehmer vor Beginn des Gesprächs durchzugehen und unmittelbar danach Notizen zu machen.

Viertens: Konfigurieren Sie individuelle Einführungsfragen. Fragen Sie zumindest nach der institutionellen Zugehörigkeit des Gremiumsmitglieds, dem Abschnitt des Protokolls, den es begutachtet, sowie nach etwaigen angegebenen Interessenkonflikten. Diese Informationen werden häufig für die offiziellen Unterlagen des Beratungsgremiums benötigt, und wenn Sie sie bereits bei der Buchung erfassen, ersparen Sie sich eine separate E-Mail vor dem Gespräch.

Fünftens: Wählen Sie Ihren Link für die Videokonferenz aus. Die Buchungsseite von Doodle ist mit Google Meet, Zoom, Webex und Microsoft Teams integriert, sodass die Bestätigungs-E-Mail, die jeder Diskussionsteilnehmer erhält, einen Link enthält, über den man direkt an der Konferenz teilnehmen kann, ohne dass der PI manuelle Einstellungen vornehmen muss.

Sechstens: Teilen Sie den Link. Fügen Sie ihn in die erste E-Mail an die Diskussionsteilnehmer ein. Da sich jeder Kliniker selbst anmeldet, muss der Projektleiter nicht individuell nachfassen, um die Termine zu bestätigen.

Bei größeren Beratungsgremien, bei denen der Projektleiter einen gemeinsamen Termin für die gesamte Gruppe statt einzelner Termine finden muss, ermöglicht die Gruppenumfrage von Doodle dem Projektleiter, mehrere Terminvorschläge zu unterbreiten und Stimmen von bis zu 1.000 Teilnehmern zu sammeln – mit einer Live-Anwesenheitsanzeige, sodass der Projektleiter auf einen Blick erkennen kann, ob die Beschlussfähigkeit gegeben ist.

Gebrauchsfertige Vorlagen für Gruppenumfragen für den Beratungsausschuss für klinische Forschung

Verwenden Sie eine der unten aufgeführten Vorlagen, um mit einem einzigen Klick eine Gruppenumfrage für dieses Szenario zu starten. Der Titel und die Dauer werden über den Link automatisch ausgefüllt. Kopieren Sie die Beschreibung aus der jeweiligen Karte und fügen Sie sie in das Beschreibungsfeld auf der Doodle-Seite ein, sobald sich der Link geöffnet hat.

Sitzung zur Überprüfung der Protokolländerung (60 Min.): Diese Umfrage starten

Zwischenprüfung der Sicherheitsdaten (90 Min.): Diese Umfrage starten

Jährliche Überprüfung der Satzung und der Mitgliedschaft des Gremiums (60 Min.): Diese Umfrage starten

Überprüfung der Rekrutierungsstrategie und der Teilnehmerzahlen (90 Min.): Diese Umfrage starten

Nachbesprechung der Ergebnisse am Ende der Studie (30 Min.): Diese Umfrage starten

✅ Was Doodle für Beratungsgremien in der klinischen Forschung bietet

Fähigkeit Doodle Anmerkungen Selbstbuchung mit kalenderbasierter Verfügbarkeit 🟩 Buchungsseite; Verknüpfung mit Google Kalender, Microsoft Outlook und Apple Kalender Individuelle Fragen bei der Buchung 🟩 Erfassen Sie im Vorfeld die Erklärungen zu Interessenkonflikten und die Zuweisungen der Protokollabschnitte Pufferzeiten zwischen den Einsätzen der Diskussionsteilnehmer 🟩 Verhindert, dass der Projektleiter zwei Anrufe direkt hintereinander erhält Links zu Videokonferenzen (Google Meet, Zoom, Webex, Microsoft Teams) 🟩 Wird automatisch in die Bestätigungs-E-Mail eingefügt Gruppenumfrage mit Quorum-Überwachung (bis zu 1.000 Teilnehmer) 🟩 Nützlich, wenn sich der gesamte Beratungsausschuss für klinische Forschung auf einen einzigen Zeitpunkt einigen muss Automatische Erkennung der Zeitzone 🟩 Jeder Diskussionsteilnehmer sieht die Zeitangaben in seiner Ortszeit Markenauftritt (Logo und Hauptfarbe) ⚠️ Erhältlich mit Premium Gemeinsam veranstaltete Gruppenumfragen 🔜 Auf der Roadmap; nützlich für Beratungsgremien mit mehreren Hauptverantwortlichen SMS oder Push-Benachrichtigungen ❌ Nur E-Mail-Erinnerungen

❓ Häufig gestellte Fragen

F: Kann der Projektleiter über die Buchungsseite Erklärungen zu Interessenkonflikten einholen? A: Ja. Die Buchungsseite von Doodle unterstützt benutzerdefinierte Fragen bei der Anmeldung, sodass der Projektleiter ein Pflichtfeld hinzufügen kann, in dem jeder Ausschussteilnehmer bei der Buchung aufgefordert wird, etwaige Interessenkonflikte anzugeben. Die Antwort wird vor Beginn der Sitzung des Beratungsgremiums im Buchungsdatensatz erfasst.

F: Was passiert, wenn ein Facharzt seinen Termin im Beratungsgremium für klinische Forschung verschieben muss? A: Der Kliniker kann den Link in seiner Bestätigungs-E-Mail nutzen, um seine bestehende Buchung zu stornieren. Auf der Buchungsseite des Hauptuntersuchers wird dieser Termin dann automatisch wieder freigegeben, sodass ein anderer Panelteilnehmer oder derselbe Kliniker ohne manuelles Eingreifen des Hauptuntersuchers eine neue Buchung vornehmen kann.

F: Muss der Projektleiter für jeden Diskussionsteilnehmer eine eigene Buchungsseite einrichten? A: Nein. „One Booking Page“ verwaltet alle individuellen Terminvereinbarungen für die Mitglieder des Beratungsgremiums für klinische Forschung. Jeder Kliniker erhält denselben Link und wählt selbst einen freien Termin aus. Wenn der PI das gesamte Gremium zu einem gemeinsamen Zeitpunkt statt zu individuellen Terminen einberufen muss, ist eine Gruppenumfrage das richtige Werkzeug.

F: Welche Videokonferenzplattformen werden von den Bestätigungen auf der Buchungsseite unterstützt? A: Die Buchungsseite von Doodle ist mit Google Meet, Zoom, Webex und Microsoft Teams integriert. Der Projektleiter wählt bei der Einrichtung die gewünschte Plattform aus, und die Bestätigungs-E-Mail jedes Diskussionsteilnehmers enthält automatisch einen Link, über den man direkt an der jeweiligen Plattform teilnehmen kann.

👉 Sind Sie bereit, Ihr Beratungsgremium für klinische Forschung zu straffen?

Nutzen Sie die oben aufgeführten Vorlagen, um Ihre erste Gruppenumfrage in weniger als zwei Minuten zu starten, oder richten Sie eine Buchungsseite ein, damit jeder Facharzt in Ihrem Beratungsgremium für klinische Forschung seinen Termin selbst buchen kann, ohne dass eine E-Mail an den Hauptprüfer erforderlich ist. Probieren Sie es noch heute kostenlos aus.