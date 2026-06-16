Un comité consultatif de recherche clinique rassemble des cliniciens spécialisés, des biostatisticiens et des experts en la matière afin d’assurer un suivi scientifique indépendant d’un essai ou d’une étude. Pour un investigateur principal, la constitution de ce groupe est incontournable mais notoirement lente : chaque membre du comité dispose d’une plage horaire de disponibilité restreinte et imprévisible. La page de réservation de Doodle permet à l’investigateur principal de publier en temps réel ses disponibilités synchronisées avec son agenda, afin que chaque clinicien puisse réserver lui-même son créneau directement, sans avoir à fouiller dans sa boîte de réception.

🎯 Pourquoi la planification des réunions des comités consultatifs de recherche clinique pose-t-elle problème ?

Le chercheur principal est rarement le goulot d’étranglement. Le goulot d’étranglement, c’est le clinicien spécialiste qui, parallèlement, dirige un service de consultation, siège à trois autres comités consultatifs et répond à ses e-mails à une heure comprise entre 6 h du matin et… jamais. Lorsqu’un chercheur principal envoie un e-mail demandant « veuillez indiquer vos disponibilités » à huit membres du comité, les réponses arrivent sous huit formats différents, réparties sur cinq jours ouvrés. Le temps que le chercheur principal parvienne à les coordonner pour trouver un créneau viable, deux membres du comité ont de nouveaux empêchements et le cycle recommence.

Il ne s'agit pas d'un simple désagrément. Pour un comité consultatif de recherche clinique soumis à un calendrier réglementaire, un retard de deux semaines dans la planification peut faire déborder l'examen d'un protocole au-delà de la date limite de remise du rapport de subvention ou de la période de dépôt auprès du comité d'éthique. Le chercheur principal finit ainsi par consacrer à la logistique du calendrier une énergie mentale qui devrait être consacrée à la recherche scientifique.

Le problème s'aggrave lorsque les participants se trouvent dans des fuseaux horaires différents. Un hépatologue à Londres, un biostatisticien à Boston et un défenseur des droits des patients à Vancouver n'ont pas de créneau horaire naturel commun, et le chercheur principal doit convertir mentalement chaque plage de disponibilité avant même d'essayer de trouver un créneau commun.

🛠 Comment une page de réservation résout ce problème pour le chercheur principal

La page de réservation de Doodle fournit au chercheur principal un lien unique partageable qui reflète les disponibilités de son agenda en temps réel. Le chercheur principal connecte son Google Agenda, Microsoft Outlook ou Apple Agenda, définit la période pendant laquelle les créneaux pour les réunions du comité consultatif sont disponibles (par exemple, les mardis et jeudis après-midi pour les trois prochaines semaines), et fixe une durée de 30 minutes par créneau avec des marges entre les réunions afin que les appels consécutifs des membres du comité ne se chevauchent pas.

Chaque clinicien spécialisé qui reçoit le lien ne voit que les créneaux réellement disponibles. Il en choisit un, répond aux questions d'admission personnalisées configurées par le chercheur principal (par exemple : « Quelle section du protocole examinez-vous ? » ou « Avez-vous un conflit d'intérêts à déclarer ? »), puis confirme sa participation. Le rendez-vous s’ajoute automatiquement à l’agenda du chercheur principal et est relié à Google Meet, Zoom, Webex ou Microsoft Teams, selon la plateforme vidéo utilisée par l’établissement de recherche.

La page de réservation de Doodle prend en charge les questions d’accueil personnalisées, ce qui signifie que le responsable de projet recueille des informations structurées avant la réunion auprès de chaque intervenant au moment de la réservation, plutôt que de devoir les solliciter a posteriori. L'intégration de Doodle avec les agendas prend en charge Google Agenda, Microsoft Outlook et Apple Agenda ; ainsi, les disponibilités du chercheur principal sont toujours exactes, quel que soit le système utilisé par l'établissement. La page de réservation de Doodle permet également de prévoir des plages horaires de transition entre les réunions, un détail important lorsqu'un chercheur principal passe directement d'un appel avec un intervenant à une réunion de laboratoire.

La détection automatique du fuseau horaire résout automatiquement le problème « Londres-Boston-Vancouver ». Chaque clinicien voit les créneaux disponibles dans son heure locale, ce qui élimine une source courante d'erreurs de planification au sein des comités consultatifs internationaux de recherche clinique.

⚙️ Mise en place opérationnelle pour le chercheur principal

La mise en place d'une page de réservation pour un comité consultatif de recherche clinique prend moins de dix minutes. Voici la procédure à suivre par le chercheur principal.

Commencez par synchroniser votre agenda principal. Il s'agit de l'étape la plus importante, car elle permet d'éviter les chevauchements entre vos autres engagements liés aux essais cliniques, aux appels à projets de subventions et à vos obligations cliniques.

Deuxièmement, définissez la période de disponibilité. Pour un comité consultatif de recherche clinique, une période de deux à trois semaines, avec deux ou trois jours de disponibilité par semaine, offre aux cliniciens spécialisés suffisamment de souplesse pour trouver un créneau sans pour autant laisser la période de réservation ouverte trop longtemps, ce qui pourrait inciter les membres du comité à remettre leur participation à plus tard.

Troisièmement, définissez la durée des créneaux horaires et prévoyez des marges de temps. La durée standard d’un appel de consultation ciblée est de trente minutes. Une marge de dix minutes avant et après chaque créneau permet au chercheur principal d’examiner les réponses fournies par les membres du panel avant le début de l’appel et de prendre des notes immédiatement après.

Quatrièmement, configurez des questions d'accueil personnalisées. Demandez au minimum l'affiliation institutionnelle du membre du comité, la section du protocole qu'il est chargé d'examiner, ainsi que tout conflit d'intérêts déclaré. Ces informations sont souvent requises pour le dossier officiel du comité consultatif ; les recueillir dès l'inscription évite d'avoir à envoyer un e-mail séparé avant l'appel.

Cinquièmement, choisissez votre lien de visioconférence. La page de réservation de Doodle s'intègre à Google Meet, Zoom, Webex et Microsoft Teams ; ainsi, l'e-mail de confirmation que reçoit chaque intervenant contient un lien prêt à l'emploi, sans que le responsable du projet n'ait à effectuer aucune configuration manuelle.

Sixièmement, partagez le lien. Collez-le dans l'e-mail initial envoyé aux participants. Étant donné que chaque clinicien s'inscrit lui-même, le chercheur principal n'a pas besoin d'effectuer un suivi individuel pour confirmer les créneaux horaires.

Pour les comités consultatifs de grande envergure, où le responsable de projet doit trouver une date et une heure qui conviennent à l'ensemble du groupe plutôt que des créneaux horaires individuels, la fonctionnalité « Sondage de groupe » de Doodle permet au responsable de proposer plusieurs dates et heures de réunion possibles et de recueillir les votes de jusqu'à 1 000 participants, avec un suivi en temps réel des réponses, ce qui lui permet de vérifier d'un seul coup d'œil si le quorum est atteint.

Modèles de sondages de groupe prêts à l'emploi pour un comité consultatif de recherche clinique

Utilisez l'un des modèles ci-dessous pour lancer un sondage de groupe correspondant à ce scénario en un seul clic. Le titre et la durée sont déjà renseignés dans le lien. Copiez la description de chaque fiche et collez-la dans le champ de description de la page Doodle une fois le lien ouvert.

Séance d'examen des modifications apportées au protocole (60 min) : Lancer ce sondage

Examen intermédiaire des données de sécurité (90 min) : Lancer ce sondage

Examen annuel de la charte et de la composition du comité (60 min) : Lancer ce sondage

Stratégie de recrutement et bilan des inscriptions (90 min) : Lancer ce sondage

Compte rendu des résultats à la fin de l'étude (30 min) : Lancer ce sondage

✅ Ce que Doodle propose aux comités consultatifs de recherche clinique

Capacité Gribouillage Remarques Réservation en ligne avec affichage des disponibilités en fonction du calendrier 🟩 Page de réservation ; se synchronise avec Google Agenda, Microsoft Outlook et Apple Agenda Questions personnalisées lors de la réservation 🟩 Recueillir dès le départ les déclarations de conflit d'intérêts et les affectations aux sections du protocole Temps de transition entre les interventions des intervenants 🟩 Évite au chercheur principal de devoir répondre à des appels consécutifs Liens vers les plateformes de visioconférence (Google Meet, Zoom, Webex, Microsoft Teams) 🟩 Inclus automatiquement dans l'e-mail de confirmation Sondage de groupe avec suivi du quorum (jusqu’à 1 000 participants) 🟩 Utile lorsque l'ensemble du comité consultatif de recherche clinique doit s'accorder sur une date unique Détection automatique du fuseau horaire 🟩 Chaque intervenant voit les créneaux horaires selon son fuseau horaire local Identité visuelle (logo et couleur principale) ⚠️ Disponible avec la formule Premium Sondages de groupe organisés conjointement 🔜 Dans la feuille de route ; utile pour les comités consultatifs composés de plusieurs chercheurs principaux SMS ou notifications push ❌ Rappels par e-mail uniquement

❓ Foire aux questions

Q : Le chercheur principal peut-il recueillir les déclarations de conflit d'intérêts via la page de réservation ? R : Oui. La page de réservation de Doodle permet de personnaliser les questions d'accueil ; le responsable du projet peut ainsi ajouter un champ obligatoire demandant à chaque membre du comité consultatif de signaler tout conflit d'intérêts au moment de la réservation. La réponse est enregistrée dans le dossier de réservation avant la tenue de la réunion du comité consultatif.

Q : Que se passe-t-il si un clinicien spécialiste doit reporter sa participation au comité consultatif de recherche clinique ? R : Le clinicien peut utiliser le lien figurant dans son e-mail de confirmation pour annuler sa réservation. La page de réservation du chercheur principal remet alors automatiquement ce créneau à disposition, ce qui permet à un autre intervenant ou au même clinicien de le réserver à nouveau sans aucune intervention manuelle de la part du chercheur principal.

Q : Le chercheur principal doit-il créer une page de réservation distincte pour chaque intervenant ? R : Non. La page « One Booking Page » gère toutes les réservations individuelles des membres du comité consultatif de recherche clinique. Chaque clinicien reçoit le même lien et choisit lui-même un créneau disponible. Si le chercheur principal a besoin de réunir l'ensemble du comité à un moment donné plutôt que par créneaux individuels, l'outil « Group Poll » est alors plus adapté.

Q : Quelles plateformes de visioconférence sont prises en charge par les confirmations de la page de réservation ? R : La page de réservation de Doodle s'intègre à Google Meet, Zoom, Webex et Microsoft Teams. Le responsable du projet sélectionne la plateforme de son choix lors de la configuration, et l'e-mail de confirmation envoyé à chaque intervenant contient automatiquement un lien permettant de rejoindre la réunion directement sur cette plateforme.

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