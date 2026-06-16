Un comité asesor de investigación clínica reúne a médicos especialistas, bioestadísticos y expertos en la materia para proporcionar una supervisión científica independiente de un ensayo o estudio. Para un investigador principal, convocar a este grupo es imprescindible, pero resulta notoriamente lento: cada miembro del comité dispone de un margen de disponibilidad limitado e impredecible. La página de reservas de Doodle permite al investigador principal publicar en tiempo real su disponibilidad sincronizada con el calendario, de modo que cada médico pueda reservar su cita directamente, sin necesidad de rebuscar en su bandeja de entrada.

🎯 Por qué falla la planificación de las reuniones del comité asesor de investigación clínica

El investigador principal rara vez es el cuello de botella. El cuello de botella es el médico especialista que, al mismo tiempo, dirige una consulta, forma parte de otros tres comités asesores y responde a los correos electrónicos en algún momento entre las 6 de la mañana y nunca. Cuando un investigador principal envía un correo electrónico del tipo «por favor, indicad vuestra disponibilidad» a ocho miembros del comité, las respuestas llegan en ocho formatos diferentes a lo largo de cinco días laborables. Para cuando el investigador principal ha conseguido conciliarlas en una franja horaria viable, dos miembros del comité tienen nuevos compromisos y el ciclo vuelve a empezar.

No se trata de un inconveniente menor. Para un comité asesor de investigación clínica que opera bajo un calendario normativo, un retraso de dos semanas en la programación puede hacer que la revisión del protocolo se prolongue más allá de la fecha límite de presentación de informes de la subvención o del plazo de presentación ante el Comité de Ética en Investigación (IRB). El investigador principal acaba dedicando energía mental que debería destinar a la investigación científica a cuestiones logísticas relacionadas con el calendario.

El problema se agrava cuando los participantes se encuentran en diferentes zonas horarias. Un hepatólogo de Londres, un bioestadístico de Boston y un defensor de los derechos de los pacientes de Vancouver no comparten un horario en el que sus disponibilidades coincidan de forma natural, y el investigador principal tiene que convertir mentalmente cada franja horaria de disponibilidad antes incluso de intentar encontrar un horario común.

🛠 Cómo una página de reservas resuelve este problema para el investigador principal

La página de reservas de Doodle proporciona al investigador principal un único enlace que se puede compartir y que muestra la disponibilidad del calendario en tiempo real. El investigador principal vincula su Google Calendar, Microsoft Outlook o Apple Calendar, establece el periodo en el que hay franjas horarias disponibles para el comité asesor (por ejemplo, los martes y jueves por la tarde durante las próximas tres semanas) y define una duración de 30 minutos por franja, con márgenes de tiempo entre reuniones para que las llamadas consecutivas con los miembros del comité no se solapen.

Cada médico especialista que recibe el enlace solo ve las franjas horarias que están realmente disponibles. Elige una, rellena las preguntas de admisión personalizadas que el investigador principal ha configurado (por ejemplo: «¿Qué sección del protocolo está revisando?» o «¿Tiene algún conflicto de intereses que declarar?»), y confirma. La reserva se añade automáticamente al calendario del investigador principal y se vincula a Google Meet, Zoom, Webex o Microsoft Teams, dependiendo de la plataforma de videoconferencia que utilice la institución de investigación.

La página de reservas de Doodle permite incluir preguntas de registro personalizadas, lo que significa que el investigador principal recopila información estructurada previa a la reunión de cada ponente en el momento de la reserva, en lugar de tener que solicitarla posteriormente. La integración del calendario de Doodle es compatible con Google Calendar, Microsoft Outlook y Apple Calendar, por lo que la disponibilidad del investigador principal siempre es precisa, independientemente del sistema que utilice la institución. La página de reservas de Doodle también permite incluir tiempos de transición entre reuniones, un detalle importante cuando un investigador principal pasa directamente de una llamada con un ponente a una reunión de laboratorio.

La detección automática de husos horarios resuelve automáticamente el problema de Londres-Boston-Vancouver. Cada investigador ve las franjas horarias disponibles en su propia hora local, lo que elimina una fuente habitual de errores de programación en los comités asesores de investigación clínica internacionales.

⚙️ Configuración operativa para el investigador principal

Configurar una página de reservas para un comité asesor de investigación clínica lleva menos de diez minutos. A continuación se detalla el procedimiento que debe seguir el investigador principal.

En primer lugar, conecta tu calendario principal. Este es el paso más importante, ya que evita que se produzcan solapamientos con tus otros compromisos de ensayo clínico, convocatorias de subvenciones y tareas clínicas.

En segundo lugar, define el plazo de disponibilidad. En el caso de un comité asesor de investigación clínica, un plazo de dos a tres semanas, con dos o tres días disponibles a la semana, ofrece a los médicos especialistas la flexibilidad suficiente para encontrar un hueco sin que el plazo de reserva se prolongue tanto que los miembros del comité acaben posponiéndolo.

En tercer lugar, establece la duración de cada turno y los márgenes de tiempo. Lo habitual es que una llamada de asesoramiento específica dure treinta minutos. Un margen de diez minutos antes y después de cada turno le da al investigador principal tiempo para revisar las respuestas iniciales de los miembros del panel antes de que comience la llamada y para tomar notas inmediatamente después.

En cuarto lugar, configura las preguntas de admisión personalizadas. Como mínimo, solicita al miembro del panel su afiliación institucional, la sección del protocolo que va a revisar y cualquier conflicto de intereses declarado. Esta información suele ser necesaria para el expediente oficial del comité asesor, y recabarla en el momento de la reserva evita tener que enviar un correo electrónico adicional antes de la llamada.

En quinto lugar, elige el enlace para la videoconferencia. La página de reservas de Doodle se integra con Google Meet, Zoom, Webex y Microsoft Teams, por lo que el correo electrónico de confirmación que recibe cada ponente incluye un enlace listo para unirse sin que el investigador principal tenga que realizar ninguna configuración manual.

En sexto lugar, comparte el enlace. Pégalo en el correo electrónico inicial que envíes a los ponentes. Dado que cada profesional sanitario reserva su plaza por su cuenta, el investigador principal no tiene que hacer un seguimiento individual para confirmar las plazas.

En el caso de los comités consultivos más grandes, en los que el investigador principal necesita encontrar una única fecha que se adapte a todo el grupo en lugar de horarios individuales, la encuesta grupal de Doodle permite al investigador principal proponer varias fechas posibles para la reunión y recabar los votos de hasta 1.000 participantes, con un seguimiento en tiempo real de las confirmaciones de asistencia para que el investigador principal pueda ver el quórum de un solo vistazo.

Plantillas de encuestas grupales listas para usar para el comité asesor de investigación clínica

Utiliza cualquiera de las plantillas que aparecen a continuación para iniciar una encuesta de grupo para este caso con un solo clic. El enlace ya incluye el título y la duración. Copia la descripción de cada tarjeta y pégala en el campo de descripción de la página de Doodle una vez que se abra el enlace.

Sesión de revisión de la modificación del protocolo (60 min): Iniciar esta encuesta

Revisión provisional de los datos de seguridad (90 min): Iniciar esta encuesta

Revisión anual de los estatutos y la composición del comité (60 min): Iniciar esta encuesta

Estrategia de captación y revisión de las matriculaciones (90 min): Iniciar esta encuesta

Sesión informativa sobre los resultados al finalizar el estudio (30 min): Iniciar esta encuesta

✅ Qué ofrece Doodle para los comités asesores de investigación clínica

Capacidad Garabato Notas Reserva autónoma con disponibilidad basada en el calendario 🟩 Página de reservas; se sincroniza con Google Calendar, Microsoft Outlook y Apple Calendar Preguntas personalizadas al realizar la reserva 🟩 Recopilar desde el principio las declaraciones de conflicto de intereses y las asignaciones de secciones del protocolo Tiempos de margen entre las intervenciones de los ponentes 🟩 Evita que el investigador principal reciba llamadas consecutivas Enlaces para videoconferencias (Google Meet, Zoom, Webex, Microsoft Teams) 🟩 Se incluye automáticamente en el correo electrónico de confirmación Encuesta en grupo con seguimiento del quórum (hasta 1.000 participantes) 🟩 Resulta útil cuando todo el comité asesor de investigación clínica debe ponerse de acuerdo sobre una única fecha Detección automática de la zona horaria 🟩 Cada participante ve las franjas horarias en su hora local Identidad corporativa (logotipo y color principal) ⚠️ Disponible con la versión Premium Encuestas de grupo organizadas conjuntamente 🔜 En la hoja de ruta; útil para los comités consultivos con varios investigadores principales SMS o notificaciones push ❌ Solo recordatorios por correo electrónico

❓ Preguntas frecuentes

P: ¿Puede el investigador principal recopilar las declaraciones de conflicto de intereses a través de la página de reservas? R: Sí. La página de reservas de Doodle permite incluir preguntas personalizadas en el formulario de inscripción, por lo que el investigador principal puede añadir un campo obligatorio en el que se pida a cada miembro del panel que declare cualquier conflicto de intereses en el momento de realizar la reserva. La respuesta queda registrada en el expediente de la reserva antes de que tenga lugar la sesión del panel asesor.

P: ¿Qué ocurre si un médico especialista necesita cambiar la fecha de su turno en el comité asesor de investigación clínica? R: El profesional sanitario puede utilizar el enlace que figura en su correo electrónico de confirmación para cancelar su reserva actual. La página de reservas del investigador principal vuelve a poner disponible esa franja horaria automáticamente, de modo que otro miembro del panel o el mismo profesional sanitario pueda volver a reservar sin que el investigador principal tenga que intervenir manualmente.

P: ¿Tiene que crear el investigador principal una página de reservas independiente para cada ponente? R: No. «One Booking Page» gestiona todas las reservas individuales de los miembros del comité asesor de investigación clínica. Cada médico recibe el mismo enlace y elige por sí mismo una franja horaria disponible. Si el investigador principal necesita convocar a todo el comité en un único momento acordado, en lugar de en franjas horarias individuales, la herramienta adecuada es una «encuesta de grupo».

P: ¿Con qué plataformas de videoconferencia son compatibles las confirmaciones de la página de reservas? R: La página de reservas de Doodle se integra con Google Meet, Zoom, Webex y Microsoft Teams. El investigador principal selecciona la plataforma que prefiera durante la configuración, y el correo electrónico de confirmación de cada ponente incluye automáticamente un enlace listo para unirse a esa plataforma.

👉 ¿Estás listo para simplificar tu comité asesor de investigación clínica?

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