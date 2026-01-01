Un comitato consultivo per la ricerca clinica riunisce medici specialisti, biostatistici ed esperti in materia per fornire una supervisione scientifica indipendente a una sperimentazione o a uno studio. Per un ricercatore principale, convocare questo gruppo è imprescindibile ma notoriamente lento: ogni membro del comitato ha una disponibilità limitata e imprevedibile. La pagina di prenotazione di Doodle consente al ricercatore principale di pubblicare in tempo reale la disponibilità sincronizzata con il calendario, in modo che ogni medico possa prenotare autonomamente, senza dover scavare nella propria casella di posta.

🎯 Perché la pianificazione delle riunioni del comitato consultivo per la ricerca clinica va a rotoli

Il responsabile del progetto raramente rappresenta il collo di bottiglia. Il collo di bottiglia è il medico specialista che contemporaneamente gestisce un ambulatorio, fa parte di altri tre comitati consultivi e risponde alle e-mail in un arco di tempo che va dalle 6 del mattino a… mai. Quando un ricercatore principale invia un’e-mail del tipo «vi prego di comunicarmi la vostra disponibilità» a otto membri del comitato, le risposte arrivano in otto formati diversi nell’arco di cinque giorni lavorativi. Quando il ricercatore principale riesce finalmente a ricomporle in una fascia oraria praticabile, due membri del comitato hanno già nuovi impegni e il ciclo ricomincia da capo.

Non si tratta di un inconveniente di poco conto. Per un comitato consultivo di ricerca clinica che opera secondo tempistiche normative, un ritardo di due settimane nella programmazione può far slittare la revisione del protocollo oltre la scadenza per la presentazione della relazione sul finanziamento o oltre il periodo previsto per la presentazione alla commissione etica (IRB). Il ricercatore principale finisce così per dedicare energie mentali, che dovrebbero invece essere impiegate nella ricerca scientifica, alla gestione logistica del calendario.

Il problema si aggrava quando i partecipanti alla tavola rotonda si trovano in fusi orari diversi. Un epatologo a Londra, un biostatistico a Boston e un difensore dei diritti dei pazienti a Vancouver non hanno orari che coincidono naturalmente, e il responsabile dello studio deve convertire mentalmente ogni fascia oraria di disponibilità prima ancora di provare a trovare una fascia oraria comune.

🛠 In che modo una pagina di prenotazione risolve questo problema per il responsabile della ricerca

La pagina di prenotazione di Doodle fornisce al responsabile del progetto un unico link condivisibile che riflette la disponibilità in tempo reale del calendario. Il responsabile della ricerca collega il proprio Google Calendar, Microsoft Outlook o Apple Calendar, imposta la fascia oraria in cui sono disponibili gli slot per il comitato consultivo (ad esempio, i martedì e i giovedì pomeriggio per le prossime tre settimane) e definisce una durata di 30 minuti per ogni slot, con tempi di margine tra una riunione e l’altra, in modo che le chiamate consecutive con i membri del comitato non si sovrappongano.

Ogni medico specialista che riceve il link vede solo gli slot effettivamente disponibili. Ne sceglie uno, compila le domande di ammissione personalizzate configurate dal ricercatore principale (ad esempio: “Quale sezione del protocollo sta esaminando?” o “Ha un conflitto di interessi da dichiarare?”) e conferma. L’appuntamento viene automaticamente inserito nel calendario del ricercatore principale, collegato a Google Meet, Zoom, Webex o Microsoft Teams a seconda della piattaforma video utilizzata dall’istituto di ricerca.

La pagina di prenotazione di Doodle supporta domande personalizzate di raccolta dati, il che significa che il responsabile del progetto raccoglie informazioni strutturate prima della riunione da ciascun partecipante al momento della prenotazione, anziché doverle richiedere in un secondo momento. L’integrazione con i calendari di Doodle comprende Google Calendar, Microsoft Outlook e Apple Calendar, quindi la disponibilità del responsabile della ricerca è sempre accurata indipendentemente dal sistema utilizzato dall’istituzione. La pagina di prenotazione di Doodle supporta anche i tempi di transizione tra una riunione e l’altra, un dettaglio importante quando un responsabile della ricerca passa direttamente da una riunione con i partecipanti a una riunione di laboratorio.

Il rilevamento automatico del fuso orario risolve automaticamente il problema "Londra-Boston-Vancouver". Ogni medico visualizza gli slot disponibili nella propria ora locale, eliminando così una causa comune di errori nella pianificazione dei panel consultivi internazionali per la ricerca clinica.

⚙️ Configurazione operativa per il responsabile della ricerca

La creazione di una pagina di prenotazione per un comitato consultivo di ricerca clinica richiede meno di dieci minuti. Ecco la procedura che il ricercatore principale dovrebbe seguire.

Per prima cosa, collega il tuo calendario principale. Questo è il passo più importante in assoluto, perché ti permette di evitare sovrapposizioni tra i tuoi altri impegni relativi alle sperimentazioni cliniche, ai bandi di finanziamento e alle attività cliniche.

In secondo luogo, occorre definire la finestra temporale di disponibilità. Nel caso di un comitato consultivo per la ricerca clinica, una finestra temporale di due o tre settimane, con due o tre giorni disponibili a settimana, offre ai medici specialisti una flessibilità sufficiente per trovare una data disponibile, senza però lasciare il periodo di prenotazione aperto così a lungo da indurre i membri del comitato a rimandare.

In terzo luogo, definire la durata delle sessioni e i margini di tempo. La durata standard di una chiamata di consulenza mirata è di trenta minuti. Un margine di dieci minuti prima e dopo ogni sessione consente al ricercatore principale di esaminare le risposte iniziali dei membri del panel prima dell’inizio della chiamata e di prendere appunti subito dopo.

In quarto luogo, configura le domande personalizzate di registrazione. Come minimo, chiedi al membro del comitato l’affiliazione istituzionale, la sezione del protocollo che sta esaminando ed eventuali conflitti di interesse dichiarati. Queste informazioni sono spesso necessarie per il verbale ufficiale del comitato consultivo e raccoglierle al momento della registrazione evita di dover inviare un’e-mail separata prima della chiamata.

In quinto luogo, scegli il link per la videoconferenza. La pagina di prenotazione di Doodle si integra con Google Meet, Zoom, Webex e Microsoft Teams, quindi l’e-mail di conferma che ogni relatore riceve include un link pronto per l’accesso, senza che il responsabile del progetto debba effettuare alcuna configurazione manuale.

Sesto, condividi il link. Incollalo nell’e-mail iniziale inviata ai relatori. Poiché ogni medico effettua autonomamente la prenotazione, il responsabile dello studio non deve inviare messaggi individuali per confermare le disponibilità.

Nel caso di comitati consultivi più numerosi, in cui il responsabile del progetto deve individuare un unico orario che vada bene per l’intero gruppo anziché fissare appuntamenti individuali, la funzione “Sondaggio di gruppo” di Doodle consente al responsabile del progetto di proporre diverse date e orari per la riunione e di raccogliere i voti di un massimo di 1.000 partecipanti, con un monitoraggio in tempo reale delle conferme di partecipazione che permette al responsabile del progetto di verificare a colpo d’occhio se è stato raggiunto il quorum.

Modelli di sondaggi di gruppo pronti all’uso per il comitato consultivo sulla ricerca clinica

Utilizza uno dei modelli riportati di seguito per avviare un sondaggio di gruppo relativo a questo scenario con un solo clic. Il titolo e la durata vengono inseriti automaticamente dal link. Copia la descrizione da ciascuna scheda e incollala nel campo della descrizione sulla pagina di Doodle una volta aperto il link.

Sessione di revisione delle modifiche al protocollo (60 min): Avvia questo sondaggio

Revisione provvisoria dei dati sulla sicurezza (90 min): Avvia questo sondaggio

Revisione annuale dello statuto e dell'adesione al comitato (60 min): Avvia questo sondaggio

Strategia di reclutamento e analisi delle iscrizioni (90 min): Avvia questo sondaggio

Resoconto dei risultati al termine dello studio (30 min): Avvia questo sondaggio

✅ Cosa offre Doodle per i comitati consultivi di ricerca clinica

Capacità Doodle Note Prenotazione autonoma con disponibilità basata sul calendario 🟩 Pagina di prenotazione; si integra con Google Calendar, Microsoft Outlook e Apple Calendar Domande personalizzate relative all’accoglienza al momento della prenotazione 🟩 Raccogliere in anticipo le dichiarazioni relative ai conflitti di interesse e le assegnazioni relative alla sezione del protocollo Tempi di pausa tra gli interventi dei relatori 🟩 Impedisce che il responsabile della ricerca riceva chiamate una dopo l'altra Link per le videoconferenze (Google Meet, Zoom, Webex, Microsoft Teams) 🟩 Inserito automaticamente nell'e-mail di conferma Sondaggio di gruppo con monitoraggio del quorum (fino a 1.000 partecipanti) 🟩 Utile quando l’intero comitato consultivo per la ricerca clinica deve concordare una data unica Rilevamento automatico del fuso orario 🟩 Ogni partecipante vede gli slot nell'orario locale Identità visiva (logo e colore principale) ⚠️ Disponibile con Premium Sondaggi di gruppo organizzati congiuntamente 🔜 In programma; utile per i comitati consultivi composti da più responsabili di progetto (PI) SMS o notifiche push ❌ Solo promemoria via e-mail

❓ Domande frequenti

D: Il responsabile della ricerca può raccogliere le dichiarazioni relative ai conflitti di interesse tramite la pagina di prenotazione? A: Sì. La pagina di prenotazione di Doodle supporta domande personalizzate al momento della registrazione, quindi il responsabile del progetto può aggiungere un campo obbligatorio in cui chiedere a ciascun membro del comitato di dichiarare eventuali conflitti di interesse al momento della prenotazione. La risposta viene registrata nel record di prenotazione prima che abbia luogo la sessione del comitato consultivo.

D: Cosa succede se un medico specialista deve riprogrammare la propria partecipazione al comitato consultivo per la ricerca clinica? R: Il medico può utilizzare il link contenuto nell'e-mail di conferma per annullare la prenotazione esistente. La pagina delle prenotazioni del responsabile dello studio renderà quindi automaticamente disponibile nuovamente quella fascia oraria, in modo che un altro partecipante al panel o lo stesso medico possano effettuare una nuova prenotazione senza alcun intervento manuale da parte del responsabile dello studio.

D: Il responsabile della ricerca deve creare una pagina di prenotazione separata per ciascun relatore? R: No. La pagina “One Booking Page” gestisce tutte le prenotazioni individuali dei membri del comitato consultivo per la ricerca clinica. Ogni medico riceve lo stesso link e sceglie autonomamente una fascia oraria disponibile. Se il responsabile del progetto (PI) ha bisogno di convocare l’intero comitato in un unico momento prestabilito anziché in fasce orarie individuali, lo strumento più adatto è invece il “Group Poll”.

D: Quali piattaforme di videoconferenza sono supportate dalle conferme della pagina di prenotazione? R: La pagina di prenotazione di Doodle si integra con Google Meet, Zoom, Webex e Microsoft Teams. Il responsabile del progetto seleziona la piattaforma preferita durante la configurazione e l'e-mail di conferma inviata a ciascun relatore include automaticamente un link pronto per l'accesso a quella piattaforma.

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