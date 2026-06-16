Et rådgivende panel for klinisk forskning samler specialiserede klinikere, biostatistikere og fageksperter med henblik på at yde uafhængig videnskabelig tilsyn med et forsøg eller en undersøgelse. For en hovedforsker er det uomgængeligt at indkalde denne gruppe, men det er notorisk tidskrævende: Hvert panelmedlem har et snævert og uforudsigeligt tidsvindue, hvor de er tilgængelige. Med Doodles booking-side kan en hovedforsker offentliggøre sin tilgængelighed i realtid, synkroniseret med kalenderen, så hver kliniker selv kan booke sig direkte ind – uden at skulle grave i sin indbakke.

🎯 Hvorfor planlægningen af møder i det rådgivende udvalg for klinisk forskning går i vasken

Projektlederen er sjældent flaskehalsen. Flaskehalsen er den kliniske specialist, der samtidig driver en klinik, sidder i tre andre rådgivende udvalg og besvarer e-mails et eller andet sted mellem kl. 6 om morgenen og aldrig. Når en hovedforsker sender en e-mail med anmodningen »venligst oplys om din tilgængelighed« til otte panelmedlemmer, indkommer svarene i otte forskellige formater fordelt over fem arbejdsdage. Når hovedforskeren endelig har samordnet dem til et brugbart tidsrum, har to panelmedlemmer fået nye forpligtelser, og cyklen starter forfra.

Dette er ikke blot en mindre ulempe. For et rådgivende udvalg for klinisk forskning, der arbejder inden for en lovbestemt tidsramme, kan en forsinkelse på to uger i planlægningen medføre, at gennemgangen af et forsøgsprotokol overskrider en indberetningsfrist for bevillinger eller et indsendelsesvindue til et etisk udvalg (IRB). Hovedforskeren ender dermed med at bruge mental energi på kalenderlogistik, som i stedet burde være brugt på den videnskabelige del af arbejdet.

Problemet forværres, når paneldeltagerne befinder sig i forskellige tidszoner. En leverlæge i London, en biostatistiker i Boston og en patientfortaler i Vancouver har ikke nogen naturlig tidsmæssig overlapning, og hovedforskeren er nødt til mentalt at omregne alle tidsvinduer, før han overhovedet kan forsøge at finde et fælles tidspunkt.

🛠 Hvordan en reservationsside løser dette problem for den ansvarlige forsker

Doodles reservationsside giver projektlederen et enkelt link, der kan deles, og som viser ledige tidsrum i kalenderen i realtid. Den ansvarlige forsker forbinder sin Google Kalender, Microsoft Outlook eller Apple Kalender, angiver det tidsrum, hvor der er ledige tidsrum til møder med rådgivningspanelet (f.eks. tirsdag og torsdag eftermiddag i de næste tre uger), og fastsætter en varighed på 30 minutter pr. tidsrum med buffertid mellem møderne, så på hinanden følgende opkald med paneldeltagere ikke overlapper hinanden.

Hver enkelt klinisk specialist, der modtager linket, kan kun se de tidsrum, der rent faktisk er ledige. De vælger et tidsrum, udfylder de skræddersyede indledende spørgsmål, som hovedforskeren har konfigureret (for eksempel: »Hvilket afsnit af protokollen gennemgår du?« eller »Har du en interessekonflikt, du skal oplyse om?«), og bekræfter. Aftalen føres automatisk ind i hovedforskerens kalender og kobles til Google Meet, Zoom, Webex eller Microsoft Teams, afhængigt af hvilken videoplatform forskningsinstitutionen bruger.

Doodles reservationsside understøtter brugerdefinerede indledende spørgsmål, hvilket betyder, at den ansvarlige forsker indsamler strukturerede oplysninger fra alle paneldeltagere allerede ved reservationen i stedet for at skulle indhente dem bagefter. Doodles kalenderintegration omfatter Google Kalender, Microsoft Outlook og Apple Kalender, så den ansvarlige forskers ledige tid altid er opdateret, uanset hvilket system institutionen bruger. Doodles reservationsside understøtter også buffertid mellem møder, hvilket er vigtigt, når en ansvarlig forsker går direkte fra et møde med paneldeltagere til et laboratoriemøde.

Den automatiske tidszone-genkendelse løser automatisk problemet med tidsforskellene mellem London, Boston og Vancouver. Hver kliniker ser de ledige tidsrum angivet i sin egen lokale tid, hvilket fjerner en almindelig årsag til fejl i tidsplanlægningen i internationale rådgivende paneler for klinisk forskning.

⚙️ Operationel opsætning for hovedforskeren

Det tager under ti minutter at oprette en tilmeldingsside til et rådgivende panel for klinisk forskning. Her er den fremgangsmåde, som en hovedforsker bør følge.

Først skal du tilknytte din primære kalender. Dette er det absolut vigtigste trin, da det forhindrer dobbeltbookinger i forhold til dine øvrige forpligtelser i forbindelse med forsøg, ansøgninger om bevillinger og kliniske opgaver.

For det andet skal man fastlægge tidsrammen. For et rådgivende panel inden for klinisk forskning giver en tidsramme på to til tre uger med to eller tre ledige dage om ugen de specialiserede klinikere tilstrækkelig fleksibilitet til at finde et tidspunkt, uden at reservationsperioden bliver så lang, at paneldeltagerne udsætter beslutningen.

For det tredje skal man fastlægge varigheden af de enkelte tidsrum og indregne buffere. Tredive minutter er standard for et målrettet rådgivningsmøde. En buffer på ti minutter før og efter hvert tidsrum giver hovedforskeren tid til at gennemgå paneldeltagernes indledende svar, inden mødet begynder, og til at tage noter umiddelbart efter.

For det fjerde skal du konfigurere tilpassede indledende spørgsmål. Du skal som minimum spørge om panelmedlemmets institutionstilknytning, hvilket afsnit af protokollen vedkommende skal gennemgå, samt eventuelle erklærede interessekonflikter. Disse oplysninger er ofte nødvendige til rådgivningspanelets officielle referat, og ved at indhente dem allerede ved tilmeldingen undgår man at skulle sende en separat e-mail inden mødet.

For det femte skal du vælge dit link til videokonferencen. Doodles reservationsside er integreret med Google Meet, Zoom, Webex og Microsoft Teams, så den bekræftelses-e-mail, som hver paneldeltager modtager, indeholder et link, der er klar til brug, uden at projektlederen behøver at foretage nogen manuel opsætning.

For det sjette: Del linket. Indsæt det i den indledende e-mail til paneldeltagerne. Da hver enkelt kliniker selv booker sin tid, behøver den ansvarlige forsker ikke at følge op individuelt for at bekræfte tidsrummene.

I forbindelse med større rådgivende paneler, hvor projektlederen skal finde et fælles tidspunkt, der passer hele gruppen, i stedet for individuelle tidsrum, giver Doodles »Group Poll«-funktion projektlederen mulighed for at foreslå flere mulige mødetidspunkter og indsamle stemmer fra op til 1.000 deltagere. Funktionen indeholder desuden en live-oversigt over tilmeldingerne, så projektlederen med et blik kan se, om der er beslutningsdygtighed.

Klar-til-brug skabeloner til gruppeafstemninger til rådgivende panel for klinisk forskning

Brug en af skabelonerne nedenfor til at oprette en gruppeafstemning til dette scenarie med et enkelt klik. Titlen og varigheden udfyldes automatisk via linket. Kopier beskrivelsen fra hvert kort, og indsæt den i beskrivelsesfeltet på Doodle-siden, når linket åbnes.

Møde om gennemgang af protokolændringer (60 min.): Start denne afstemning

Midlertidig gennemgang af sikkerhedsdata (90 min): Start denne afstemning

Årlig gennemgang af panelets vedtægter og medlemskab (60 min): Start denne afstemning

Gennemgang af rekrutteringsstrategi og tilmeldinger (90 min): Start denne afstemning

Gennemgang af resultaterne ved studiets afslutning (30 min): Start denne afstemning

✅ Hvad Doodle tilbyder til rådgivende paneler inden for klinisk forskning

Kapacitet Doodle Noter Selvbooking med kalenderbaseret ledighed 🟩 Reservationsside; integrerer Google Kalender, Microsoft Outlook og Apple Kalender Særlige spørgsmål ved booking 🟩 Indhent på forhånd erklæringer om interessekonflikter og tildeling af protokolafsnit Ventetider mellem paneldeltagernes indslag 🟩 Forhindrer, at hovedforskeren modtager opkald i træk Links til videokonferencer (Google Meet, Zoom, Webex, Microsoft Teams) 🟩 Medfølger automatisk i bekræftelses-e-mailen Gruppespørgeundersøgelse med overvågning af beslutningsdygtighed (op til 1.000 deltagere) 🟩 Det er nyttigt, når hele det rådgivende panel for klinisk forskning skal blive enige om et bestemt tidspunkt Automatisk registrering af tidszone 🟩 Hver paneldeltager ser tidsintervallerne i sin lokale tidszone Branding (logo og hovedfarve) ⚠️ Fås med Premium Gruppespørgeundersøgelser med flere værter 🔜 På køreplanen; nyttigt for rådgivende paneler med flere hovedansvarlige (PI’er) SMS eller push-beskeder ❌ Kun e-mail-påmindelser

❓ Ofte stillede spørgsmål

Spørgsmål: Kan hovedforskeren indhente erklæringer om interessekonflikter via reservationssiden? A: Ja. Doodles reservationsside understøtter brugerdefinerede indledende spørgsmål, så projektlederen kan tilføje et obligatorisk felt, hvor hvert panelmedlem bliver bedt om at oplyse eventuelle interessekonflikter på reservationstidspunktet. Svaret registreres i reservationsoplysningerne, inden mødet i rådgivningspanelet finder sted.

Spørgsmål: Hvad sker der, hvis en speciallæge er nødt til at ændre tidspunktet for sit møde i det rådgivende udvalg for klinisk forskning? A: Den kliniske medarbejder kan bruge linket i sin bekræftelses-e-mail til at aflyse sin eksisterende booking. Hovedforskerens bookingside gør derefter automatisk det pågældende tidsrum ledigt igen, så en anden paneldeltager eller den samme kliniske medarbejder kan foretage en ny booking uden manuel indgriben fra hovedforskerens side.

Spørgsmål: Skal hovedforskeren oprette en separat reservationsside for hver paneldeltager? A: Nej. »One Booking Page« håndterer alle individuelle bookinger af paneldeltagere til det rådgivende panel for klinisk forskning. Hver kliniker modtager det samme link og vælger selv et ledigt tidsrum. Hvis den ansvarlige forsker (PI) har brug for at indkalde hele panelet til et fælles tidspunkt i stedet for individuelle tidsrum, er en »Group Poll« det rette værktøj.

Spørgsmål: Hvilke videokonferenceplatforme understøtter bekræftelserne på reservationssiden? A: Doodles reservationsside er integreret med Google Meet, Zoom, Webex og Microsoft Teams. Projektlederen vælger den foretrukne platform under opsætningen, og hver paneldeltagers bekræftelses-e-mail indeholder automatisk et link, der er klar til brug på den pågældende platform.

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Brug skabelonerne ovenfor til at oprette din første gruppeafstemning på under to minutter, eller opret en reservationsside, så alle specialister i dit rådgivende panel for klinisk forskning selv kan reservere deres tid uden at skulle sende en eneste e-mail til hovedforskeren. Prøv det gratis i dag.