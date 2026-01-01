Zautomatyzuj swoje płatne wizyty: oszczędzaj czas i szybciej otrzymuj zapłatę

Jeśli nadal wysyłasz e-maile, żeby umawiać sesje — a potem musisz dopilnować, żeby klienci zapłacili — poświęcasz zbyt dużo czasu na pracę, która się nie opłaca.

Ręczne rezerwowanie terminów i wystawianie faktur spowalnia pracę, opóźnia wpływy i utrudnia klientom podjęcie decyzji. Jednak dzięki odpowiedniej konfiguracji możesz zautomatyzować cały proces, dzięki czemu rezerwacje będą dokonywane, opłacane i potwierdzane bez żadnego wysiłku z Twojej strony.

Wypróbuj Doodle Nie jest wymagana karta kredytowa

Ręczne rezerwacje i płatności spowalniają Twoją pracę

Koordynowanie kalendarzy, wystawianie faktur i wysyłanie przypomnień – z osobna mogą wydawać się drobnymi sprawami. Jednak z biegiem czasu te drobne zadania się kumulują, a prawdopodobnie nie można ich rozliczyć. Im dłużej klientowi zajmuje rezerwacja i dokonanie płatności, tym większe jest prawdopodobieństwo, że zrezygnuje. To utrudnienie. A to kosztuje Cię czas, energię i pieniądze.

Zautomatyzuj rezerwację i płatność w jednym kroku

Jak najszybciej ograniczyć formalności? Pozwól klientom rezerwować i płacić za jednym razem. Dzięki Booking Page serwisu Doodle + Stripe, proces jest prosty. Klienci wybierają dogodny dla siebie termin i dokonują płatności od razu. Wszystko zostaje potwierdzone natychmiast, bez konieczności podejmowania dalszych działań i bez oddzielnych faktur.

Oto, jak to wygląda w praktyce:

Czym zajmujesz się ręcznie, a co za Ciebie robią Doodle i Stripe

Zadanie wykonywane ręcznie Dzięki Doodle + Stripe Wymiana e-maili w celu ustalenia terminu Klienci dokonują rezerwacji bezpośrednio poprzez link Wysyłanie oddzielnych faktur Płatność następuje w momencie rezerwacji Przypominanie klientom o wizytach Wysyłane są automatyczne przypomnienia Ręczne śledzenie płatności Płatności śledzone za pośrednictwem Stripe Działania w przypadku niepojawienia się na spotkaniu Klienci płacą z góry = mniej nieobecności Sprawia wrażenie chaotycznego lub trudnego do rezerwacji Proces rezerwacji sprawia wrażenie profesjonalnego

Oszczędzaj czas i ogranicz liczbę osób, które nie pojawiają się na umówionym spotkaniu

Kiedy klienci płacą w momencie rezerwacji, traktują sesję poważnie. Masz zapewniony czas, gwarantowany dochód, a Twój kalendarz działa bez zakłóceń.

Do zalet płatności z góry należą:

Mniej odwołań

Mniej gonitwy

Wyraźniejsze zobowiązanie ze strony klienta

Płatność staje się częścią procesu — a nie czymś dodanym na końcu.

Jak działa Doodle + Stripe

Rozpoczęcie pracy jest proste:

Utwórz swoją Booking Page w serwisie Doodle

Połącz swoje konto Stripe

Udostępnij link do rezerwacji w mediach społecznościowych, e-mailem, na stronie internetowej lub w prywatnych wiadomościach

Klienci wybierają termin, dokonują płatności i automatycznie otrzymują wszystkie szczegóły dotyczące sesji

Bez konieczności podejmowania dalszych działań. Bez ręcznego wprowadzania danych. Po prostu zarezerwowane i opłacone wizyty w Twoim kalendarzu.

Wyglądaj bardziej profesjonalnie przy mniejszym wysiłku

Klienci cenią sobie przejrzystość i wygodę. Możliwość dokonania rezerwacji i płatności bez konieczności wymiany e-maili buduje zaufanie i sprawia, że od samego początku prezentujesz się jako profesjonalista i osoba godna zaufania. Automatyzacja pokazuje, że poważnie podchodzisz do swojej pracy. Pomaga też wyznaczyć granice bez konieczności ciągłego powtarzania tego samego.

Niech Twój kalendarz pracuje dla Ciebie

Nie potrzebujesz kolejnych zadań administracyjnych. Potrzebujesz systemu, który zarabia, podczas gdy ty pracujesz. Dzięki Booking Page w serwisie Doodle i integracja z platformą Stripe, a Twoje sesje to:

Zarezerwowano

Płatne

Potwierdzono

Zsynchronizowane z Twoim kalendarzem

Bez stresu. Bez przypomnień. Po prostu sprawniejszy sposób prowadzenia działalności.