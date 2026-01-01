Zautomatyzuj swoje płatne wizyty: oszczędzaj czas i szybciej otrzymuj zapłatę
Zaktualizowano: 1 lip 2026
Jeśli nadal wysyłasz e-maile, żeby umawiać sesje — a potem musisz dopilnować, żeby klienci zapłacili — poświęcasz zbyt dużo czasu na pracę, która się nie opłaca.
Ręczne rezerwowanie terminów i wystawianie faktur spowalnia pracę, opóźnia wpływy i utrudnia klientom podjęcie decyzji. Jednak dzięki odpowiedniej konfiguracji możesz zautomatyzować cały proces, dzięki czemu rezerwacje będą dokonywane, opłacane i potwierdzane bez żadnego wysiłku z Twojej strony.
Nie jest wymagana karta kredytowa
Ręczne rezerwacje i płatności spowalniają Twoją pracę
Koordynowanie kalendarzy, wystawianie faktur i wysyłanie przypomnień – z osobna mogą wydawać się drobnymi sprawami. Jednak z biegiem czasu te drobne zadania się kumulują, a prawdopodobnie nie można ich rozliczyć. Im dłużej klientowi zajmuje rezerwacja i dokonanie płatności, tym większe jest prawdopodobieństwo, że zrezygnuje. To utrudnienie. A to kosztuje Cię czas, energię i pieniądze.
Zautomatyzuj rezerwację i płatność w jednym kroku
Jak najszybciej ograniczyć formalności? Pozwól klientom rezerwować i płacić za jednym razem. Dzięki Booking Page serwisu Doodle + Stripe, proces jest prosty. Klienci wybierają dogodny dla siebie termin i dokonują płatności od razu. Wszystko zostaje potwierdzone natychmiast, bez konieczności podejmowania dalszych działań i bez oddzielnych faktur.
Oto, jak to wygląda w praktyce:
Czym zajmujesz się ręcznie, a co za Ciebie robią Doodle i Stripe
Zadanie wykonywane ręcznie
Dzięki Doodle + Stripe
Wymiana e-maili w celu ustalenia terminu
Klienci dokonują rezerwacji bezpośrednio poprzez link
Wysyłanie oddzielnych faktur
Płatność następuje w momencie rezerwacji
Przypominanie klientom o wizytach
Wysyłane są automatyczne przypomnienia
Ręczne śledzenie płatności
Płatności śledzone za pośrednictwem Stripe
Działania w przypadku niepojawienia się na spotkaniu
Klienci płacą z góry = mniej nieobecności
Sprawia wrażenie chaotycznego lub trudnego do rezerwacji
Proces rezerwacji sprawia wrażenie profesjonalnego
Oszczędzaj czas i ogranicz liczbę osób, które nie pojawiają się na umówionym spotkaniu
Kiedy klienci płacą w momencie rezerwacji, traktują sesję poważnie. Masz zapewniony czas, gwarantowany dochód, a Twój kalendarz działa bez zakłóceń.
Do zalet płatności z góry należą:
Mniej odwołań
Mniej gonitwy
Wyraźniejsze zobowiązanie ze strony klienta
Płatność staje się częścią procesu — a nie czymś dodanym na końcu.
Jak działa Doodle + Stripe
Rozpoczęcie pracy jest proste:
Utwórz swoją Booking Page w serwisie Doodle
Połącz swoje konto Stripe
Udostępnij link do rezerwacji w mediach społecznościowych, e-mailem, na stronie internetowej lub w prywatnych wiadomościach
Klienci wybierają termin, dokonują płatności i automatycznie otrzymują wszystkie szczegóły dotyczące sesji
Bez konieczności podejmowania dalszych działań. Bez ręcznego wprowadzania danych. Po prostu zarezerwowane i opłacone wizyty w Twoim kalendarzu.
Wyglądaj bardziej profesjonalnie przy mniejszym wysiłku
Klienci cenią sobie przejrzystość i wygodę. Możliwość dokonania rezerwacji i płatności bez konieczności wymiany e-maili buduje zaufanie i sprawia, że od samego początku prezentujesz się jako profesjonalista i osoba godna zaufania. Automatyzacja pokazuje, że poważnie podchodzisz do swojej pracy. Pomaga też wyznaczyć granice bez konieczności ciągłego powtarzania tego samego.
Niech Twój kalendarz pracuje dla Ciebie
Nie potrzebujesz kolejnych zadań administracyjnych. Potrzebujesz systemu, który zarabia, podczas gdy ty pracujesz. Dzięki Booking Page w serwisie Doodle i integracja z platformą Stripe, a Twoje sesje to:
Zarezerwowano
Płatne
Potwierdzono
Zsynchronizowane z Twoim kalendarzem
Bez stresu. Bez przypomnień. Po prostu sprawniejszy sposób prowadzenia działalności.
Nie jest wymagana karta kredytowa